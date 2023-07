Juan Grabois pasó por Mendoza y criticó a Sergio Massa

El precandidato a Presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois, visitó Mendoza en medio de una intensa disputa por los votos kirchneristas. Estableció su centro de operaciones en la sede del Partido Justicialista en la calle Avenida España, a corta distancia de la plaza España, donde se reunió con líderes y representantes empresariales.

A primera hora, tuvo lugar una reunión con dirigentes peronistas. En la reunión estuvieron presentes Martin Aveiro, líder de la lista de candidatos a diputados nacionales; Flor Destéfanis, actual presidenta del Partido Justicialista; los candidatos a gobernador y vicegobernador, Omar Parisi y Lucas Ilardo; Lautaro Cruciani, candidato al Parlasur de ambas listas de Unión Por la Patria; Paloma Scalco, candidata a intendenta de Luján de Cuyo; Sergio “Pichi” Gimenez, dirigente de La Bancaria; Pablo Portuso, director de IMPSA; y Alfredo Guevara, el perdedor de la interna justicialista mendocina.

La charla se extendió aproximadamente durante una hora y abordaron una variedad de temas. Discutieron sobre el “avance de la derecha” y la importancia del compromiso de todos los dirigentes para respaldar a ambos precandidatos de la interna de UxP. “Para nosotros también sos nuestro candidato”, le expresó Destéfanis. También se trataron algunos aspectos relacionados con el peronismo y sus recientes acciones.

En principio, la notable ausente en esta reunión fue la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, quien llegó aproximadamente media hora después del arribo de Grabois. Según se comentó, tuvo complicaciones en su agenda.

Sagasti llegó a la sede cuando Grabois ya se había retirado para una entrevista radial que tenía pactada en otro lugar, pero estaba previsto en su agenda que volviera, y lo hizo. Sagasti fue a la sede peronista porque tenía que llevar a cabo una reunión entre jefes de campaña de diferentes departamentos.

La mañana de Grabois transcurrió entre entrevistas con diferentes periodistas. Después de completarlas y mientras se retiraba de la sede peronista, Sagasti abandonó su reunión y se acercó a saludarlo con un abrazo. No obstante, el dirigente piquetero le reprochó a Sagasti el hecho de que no tenía su “número de teléfono”.

Para Los Andes, el dirigente de la UTEP expresó críticas hacia lo que denominó como el “fenómeno unitario” presente en Argentina. Enfatizó que los candidatos de las listas de diputados y los candidatos a gobernador y vicegobernador de Mendoza se vieron obligados a ir a Buenos Aires para tomarse una foto con Massa, debido a su negativa de venir a la provincia por cuestiones de agenda.

También dio algunas precisiones acerca de las medidas que tomaría si llega al gobierno. Habló de cambiar la capital del país y llevarla al norte, amparándose en el Proyecto Patagonia de Alfonsín, que contemplaba el traslado de la capital hacia el sur. Además, afirmó: “Si soy Presidente, habrá un proceso constituyente, hay mucho por cambiar”, aunque no ofreció detalles adicionales.

Hace un mes, Grabois había afirmado que Massa era Larreta, pero en esta ocasión se retractó y señaló que todo depende “del hombre y sus circunstancias”. Agregó: “Podes poner a la misma persona en Juntos por el Cambio y será una persona, pero si la pones en Unión por la Patria, será otra. Las circunstancias lo determinan”. Además, añadió: “En Unión por la Patria, Massa tiene límites. No podrá afirmar, por ejemplo, que los mapuches no son argentinos, porque el contexto no se lo permite”.

A pesar de esa respuesta, la pregunta obvia surgió: “¿Pero Massa estaba en tu mismo espacio cuando dijiste que era Larreta?”, consultó Los Andes. Ante esto, Grabois asintió y repitió nuevamente su clásica frase: “El hombre y las circunstancias”.

El dirigente piquetero afirmó que lograron ejercer presión sobre el gobierno de Alberto Fernández en ciertos aspectos, pero en otros no. Realizó una autocrítica y admitió que podrían haber ejercido una mayor presión. Sin embargo, se amparó en el hecho de que ninguno de sus dirigentes formaba parte del equipo de ministros. “Lo de Alberto es una buena experiencia para comprender que en Argentina existe un régimen presidencialista y el poder del Presidente es muy fuerte”, afirmó en defensa de su postura sobre la falta de tensión partidaria.

Aprovechó para explicar que la única persona de su espacio que ocupó un cargo fue Elizabeth Gómez Alcorta, lo cual generó una ruptura en su espacio. “La directiva fue clara, nadie iba a participar en el gobierno de Alberto Fernández”, sostuvo. Alcorta ocupó el puesto en la cartera de Género de este gobierno, pero renunció el año pasado.

No dejó pasar la oportunidad para realizar una crítica fugaz a Sergio Massa: “Hoy vemos que la campaña se centra en el dólar y en lo que sucederá con la moneda estadounidense. Se da prioridad a la inauguración de un gasoducto, que es muy importante, pero se desplazan todas aquellas propuestas relacionadas con lo humanitario”.

La agenda del precandidato a presidente continúa con un encuentro con productores rurales de la zona que están desarrollando proyectos en colaboración con la Universidad de Cuyo, INTI e INTA en el área del Gran Mendoza.