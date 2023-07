Daniel Orozco sumó a un excandidato radical en Las Heras

Los dirigentes políticos provinciales no tienen descanso en época de elecciones, más allá que la lupa hoy esté puesta en la elección presidencial nacional. En este caso, el espacio político opositor de La Unión Mendocina, sumó a un dirigente clave de Luis Petri en el departamento de Las Heras, donde Daniel Orozco, compañero de fórmula de Omar De Marchi, intentará dejar a su elegido, Martín Bustos, como el próximo intendente de la comuna.

La noticia fue que Germán Pérez, exprecandidato a intendente por el frente Cambia Mendoza en el espacio de Luis Petri, decidió apoyar ahora a La Unión Mendocina y no a Francisco Lo Presti, la apuesta que tiene el radicalismo para desbancar a Orozco.

Fue la propia secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, quien confirmó a Los Andes que Pérez se pasó a las filas de Orozco y Bustos. De hecho, mencionó que fue el propio exprecandidato quien “se encargó de hacer la campaña en Las Heras” y restó valor a Petri, al indicar que él “casi ni se apareció” por la comuna.

Germán Pérez, exprecandidato a intendente de Las Heras.

De esta manera, aseguran que el buen marco de apoyo que tuvo la lista de Petri en Las Heras, en realidad fue un voto “a Pérez”.

La elección de Germán Pérez, empresario gastronómico (dueño del restorán “El Nuevo Bigote”), no fue para nada despreciable. Según el escrutinio definitivo, consiguió 8.166 votos, es decir, un 8,7% del total de votos positivos (sin contar los votos nulos ni blancos) en la categoría a Intendente. De hecho, fue el cuarto precandidato más votado.

En primer lugar quedó Martín Bustos, de La Unión Mendocina, con 18.971 votos (20,28%); Francisco Lo Presti, con 14.734 votos (15,75%); y Fabián Tello, con 11.764 votos (12,57%).

Es importante también marcar que en términos de frentes, Cambia Mendoza quedó primero (sumando a Lo Presti, Tello y Pérez), con 37% de votos positivos; mientras que La Unión Mendocina tuvo el 27,81%.

No obstante, hay un dato que podría contradecir los dichos de Janina Ortiz con respecto a Petri y Pérez. Y es que el hoy precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, tuvo 12.758 votos, es decir, 4.592 votos más que su precandidato a intendente Germán Pérez.

Por otro lado, Pérez señaló a la página web Minuto Ya que esta decisión “es porque yo sigo apostando a la provincia, me he quedado acá, en mi departamento. Quiero sacarlo adelante con Daniel, Martín y Omar. Me parece un buen cambio y con la gestión que tiene Daniel Orozco en estos 8 años, lo voy a apoyar”.

Y agregó: “Yo creo que vengo a apostar en Daniel y hacer un cambio realmente para que la gente siga creciendo, y confío en la gestión de Martín y así como yo respeto la decisión que tomó Petri, quiero que respeten mis decisiones. Yo no vengo de ningún partido político, no estoy afiliado a ningún partido político, así que yo tomo mis decisiones y a quién apoyar para que los mendocinos y lasherinos en general estén mejor”.