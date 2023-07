Tres precandidatos de fórmulas presidenciales arriban a Mendoza en medio de la campaña electoral

Mendoza será sede este viernes de la visita de varios dirigentes políticos que participan de diversas fórmulas presidenciales para las elecciones primarias del próximo 13 de agosto. Particularmente, los precandidatos a presidente Juan Grabois (Unión Por la Patria) y Gabriel Solano (Partido Obrero) participarán de actividades en medio de la campaña electoral en la provincia; mientras que lo mismo hará el precandidato a vicepresidente, Florencio Randazzo (Hacemos Por Nuestro País); así como además Vilma Ripoll, quien acompaña a Solano en la fórmula.

Del lado de Grabois, se aguarda un encuentro con dirigentes del peronismo en la sede del PJ durante este viernes por la mañana. También visitará una chacra agrecológica en Guaymallén. En tanto, realizará un acto en el sindicato de Artes Gráficas a als 19, donde ofrecerá una conferencia de prensa.

Juan Grabois

Por parte de Randazzo, el exministro kirchnerista, quien hoy acompaña a Juan Schiaretti, se reunirá durante la mañana con integrantes de la Cámara de Empresas Mineras y la Asociación de Empresas Metalúrgicas y luego almorzará con sus precandidatos a diputados nacionales de Mendoza (Raúl Mercau) con los directivos de Fecovita.

“Tenemos la obligación de generar una alternativa diferente y eso es lo que estamos intentando con el gobernador Schiaretti, ha tenido una gran gestión en Córdoba y que se revalidó con la victoria de Martín Llaryora. En una provincia que se sostiene por tres grandes pilares, que es el respeto a las instituciones y a la división de poderes, eso está vinculado a tener una previsibilidad en todos los aspectos del desarrollo económico de la provincia, en un estado austero pero que contribuye al desarrollo de políticas que mejoren la infraestructura para darle competitividad a la economía argentina”, expresó el dirigente a radio Mitre Mendoza.

Juan Schiaretti Florencio Randazzo lanzamiento formula presidencial Foto Federico Lopez Claro

En este sentido, criticó al Gobierno Nacional, al indicar que “tenemos una inflación que va a ser superior al 120% anual. Nosotros no lo podemos resolver porque creemos que somos distintos, y no, esa picardía de creernos distintos nos ha llevado a una economía que no crezca con niveles de desocupación muy preocupantes, a una grado de informalidad de la economía de un 50%, 22 millones de argentinos debajo de la línea de pobreza y miles de jubilados que cobran 70 mil pesos”.

En el caso de la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Solano y Ripoll presentarán un “plan de contingencia frente a la crisis sanitaria debido a la falta de personal y presupuesto”. Posteriormente, recorrerán los barrios de la ciudad y finalizarán su visita con una charla dirigida a los militantes y vecinos en el salón Kefren a las 18 horas.

“Venimos a Mendoza en un momento donde la provincia está sacudida por el colapso del sistema de salud y un deterioro brutal de los salarios. Esto plantea darle fuerza a una izquierda independiente de quienes hoy son los responsables de esa crisis”, expresó Solano.

Gabriel Solano, del Frente de Izquierda y dirigente del Polo Obrero Foto: Orlando Pelichotti

“Los trabajadores tenemos que marchar con la izquierda para sacarnos de encima a los Alberto Fernandez y Sergio Massa, a los Patricia Bullrich, Horacio Larreta y Javier Milei. Todos ellos se proponen ir a fondo con los reclamos del FMI que son opuestos por el vértice a la satisfacción de las necesidades populares. Esto no lo puede hacer una Izquierda ligth, Marketinera y allegada a los K cómo la de Bregman y Del Caño”.

“Venimos a pedir el voto para la izquierda pero también a impulsar la organización de miles de compañeros para conquistar por la acción directa nuestros reclamos. La situación social y económica es desesperante y requiere medidas de urgencia”, concluyó el precandidato.

Acompañarán los precandidatos a Diputados Nacionales Martín Rodríguez del PO y Marcia Marianetti del MST. También los dirigentes Gerardo Bustamante (MST), Lorena Torres (PO), Nico Fernández (MST) y el exprecandidato a gobernador Víctor da Vila (PO).