Juan Grabois: “Con Milei tendremos una Argentina parecida a Venezuela, conmigo más parecida a Noruega”

De cara a las elecciones 2023, Juan Grabois dio una entrevista para Todo Noticias donde habló del modelo económico y político que busca lograr en la Argentina.

Grabois fue el primero de los dirigentes del Frente de Todos que lanzó su candidatura presidencial. Hasta el momento es el único miembro del oficialismo que se ha puesto en carrera.

Al ser consultado sobre la posible candidatura de Cristina Kirchner, el referente del MTE dijo: “Ella dijo que no va a ser, yo la escuche decir eso y no tengo motivos para no creerle. Hasta nuevo aviso tengo que pensar que no se va a presentar”.

En cuanto a la danza de nombres que circulan en la interna del Frente de Todos, Grabois se mostró desencantado con Massa y Scioli, los posibles candidatos.

“Si no nos permiten jugar esa interna, vamos a ir por afuera. No vamos a permitir, de ninguna manera, que nuestra militancia no tenga otra opción electoral que Sergio Massa o Daniel Scioli”, planteó.

En otro momento del programa, el referente social se comparó con Javier Milei aunque coincidió con él al afirmar que en Argentina existe una casta política. “Mi candidatura tiene que ver también con eso, con un tema generacional”, agregó.

Sin embargo, consideró que el discurso del economista es contradictorio. “Su armado en las provincias está hecho con la casta. Bullrich también es casta. Yo soy el único que no tiene un cargo en el estado”, dijo.

“Yo no quiero poner una bomba en ningún banco y no creo que haya que vender órganos. De esos pensamientos se derivan cuestiones inhumanas”, sostuvo.

“Es alguien más fresco que Macri o Bullrich con ideas que parecen mágicas, aunque no van a funcionar o directamente no se pueden aplicar”, dijo sobre el candidato de La Libertad Avanza.

“Con Milei tendremos una Argentina parecida a Venezuela, conmigo, en cambio, un país más parecido a Noruega”, cerró.