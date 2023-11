Guillermo Ferraro será el ministro de Infraestructura de Javier Milei: las cinco áreas que manejará

Mientras Javier Milei avanza con el primer día de transición con el presidente saliente Alberto Fernández, se confirmó que Guillermo Ferraro será el ministro de Infraestructura del nuevo gobierno a partir del próximo 10 de diciembre y tendrá varias áreas cruciales a su cargo.

Así lo anunció en una entrevista con Radio Mitre, brindada esta mañana. “Es un nuevo Ministerio, dentro de la racionalización del Estado y el sector publico es la consolidación de los ministerios que hoy son Transporte, Obra Pública, Energía, Minería y Comunicaciones. Esas serían las cinco áreas principales”, puntualizó Ferraro.

“El enfoque que tenemos es que el Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al privado”, anticipó el próximo funcionario. Adelantó también que esta nueva cartera apuntará a estimular al sector privado para que invierta.

“Hay que pensar que el país tiene un atraso de 20 años en infraestructura, desde los 90 no se hacen obras nuevas en este área y todas las estimaciones dicen que la inversión que hay que hacer para poner en valor es de casi 15 puntos del PBI, que es imposible sostenerla desde el sector publico, que pone el 1%”, advirtió Ferraro.

El empresario también confirmó que el secretario de Energía será Eduardo Rodríguez Chirilo, aunque evitó confirmar quienes estarán a cargo de las otras carteras.

“En Comunicaciones hay un equipo extenso, gente que ha ocupado cargos en Enacom. En estos días lo tengo que charlar con el presidente, pero en Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes van a ser personas muy probadas y conocidas, idóneas y confiables para el privado, con experiencia en el sector público”, anticipó.

Qué planea hacer Ferraro en Infraestructura

Guillermo Ferraro dijo que Milei piensa en reformar la “ley de concesiones”. “Hay que ver si por desidia, falta de voluntad o impericia casi todas las concesiones como ferroviarias, hidroeléctricas o corredores viales, todas vencieron en los últimos años y las administraciones no generaron nuevas condiciones. Hoy están en una situación de vulnerabilidad, no se hacen inversiones porque no saben si el privado va a continuar”, evaluó.

El futuro ministro mencionó las obras que hacen falta y apuntó a la red vial que desemboca en los distintos puertos: “Hay una enorme deuda, una red vial que arranque con caminos rurales y se vaya por las nacionales y termine en acceso portuarios, como Rosario o Quequén. Será entregado a empresas privadas, si hay una demanda de usurarios, hay una oportunidad de inversión”.

Alberto Fernández y Javier Milei en la primera foto de transición presidencial (Presidencia)

“Pensamos la Argentina en grande, que hay que hacer infraestructura para Vaca Muerta en serio. Los que conocen esto saben que necesita agua. Hoy no existe un acueducto que vaya a Añelo, no hay un tren. La minería requiere infraestructura vial, una enorme oportunidad para invertir. Creemos que hace falta un gobierno creíble”, declaró.

Sobre la hidrovía, sostuvo que hoy se está perdiendo carga que viene de Paraguay por la cantidad de trámites burocráticos: “Hoy se van a nueva palmira, la hacen en Uruguay, más millas naúticas”.

“Los que vamos al conurbano vemos que las obras de acceso son de la época militar o del menemismo. No se han hecho nuevas obras de infraestructura”, planteó. “Creemos que en el mundo desarrollado hay que generar condiciones al sector privado”, sostuvo el empresario.

Ferraro destacó la importancia de generar infraestructura de calidad para Vaca Muerta.

Confirmado el secretario de Cultura de Milei

Desde el 10 de diciembre, y dejando atrás su categoría de ministerio, la Secretaría de Cultura estará a cargo del productor teatral Leonardo Cifelli.

Leonardo Cifelli, el secretario de Cultura elegido por Javier Milei (Télam)

Se trata del socio del compositor Ángel Mahler, quien lo designó como jefe de gabinete mientras estuvo al frente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2017, durante el mandato de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño.

En diálogo con CNN, Cifelli señaló que Javier Milei junto a su hermana Karina le “propusieron esta Secretaría en abril”.

“Tenemos un equipo de 20 personas y estamos definiendo los directores del Cervantes, CCK y Tecnópolis”, marcó.

Indicó que la cartera de Cultura “va a ser un 33% menos costosa que ahora y que ese va a ser el recorte que se va a hacer”.

