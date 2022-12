Gremios piden que el comercio no funcione el domingo de la final

Mañana no será un día más, no solamente por la final del mundial de fútbol de Qatar, sino por el impacto de las medidas que anunció el Gobierno provincial para evitar que haya desmanes en la vía pública.

Una de esas medidas será la suspensión del servicio de transporte público en el área metropolitana, que inicialmente se extenderá entre las 14 y las 18 de este domingo. La restitución de las líneas de colectivos podría demorar algunas horas más todavía, según advirtieron desde el gremio de los colectiveros (Sipemom). A lo que hay que sumar el impacto que podría tener esto en el funcionamiento de grandes y pequeños comercios.

De hecho, el Centro de Empleados de Comercio (CEC) de la provincia salió este viernes a pedir que mañana se cierre la actividad en supermercados, shoppings y comercios tradicionales, no sólo para que el personal pueda disfrutar “en familia” del partido Argentina- Francia, sino también por la falta de micros en buena parte de la jornada.

Fernando Ligorria, secretario general del CEC, indicó al respecto que el 90% de los mayoristas no abrirán durante todo el domingo y que tampoco funcionarán los comercios pequeños que están dentro del amplio “anillo de seguridad” que fijaron las autoridades para impedir el tránsito vehicular por el microcentro capitalino.

A esto suma que, según Ligorria, algunos supermercados realizarán una “apertura temprana” de 7 a 11 y luego cerrarán sus puertas hasta las 17, pero después reabrir hasta la noche. Pero el CEC además planteó que podría ser muy complicada la reapertura en la tarde del domingo para estos locales.

“Lo que nosotros estamos viendo y a raíz de las propuestas que han salido, porque todavía falta que nos terminen de confirmar algunos, es que aquellos que van a hacer una reapertura a las 18, les aseguren a los trabajadores que puedan volver, atendiendo a que el Ejecutivo confirmó la reducción del transporte”, señaló a Los Andes Ligorria.

Y añadió: “Cuando no pueden volver, la empresa no puede tomar ninguna represalia ni aplicar sanciones, si no le asegura el transporte ellos. Porque es una cuestión de fuerza mayor, es una decisión del Estado provincial por una cuestión de seguridad. No es culpa del trabajador no poder llegar a destino”.

Consultado al respecto, Juan Pablo Quiroga, gerente de Relaciones Institucionales de GDN, confirmó que las sucursales de los supermercados de la marca Chango Más en todo el país cerrarán después de las 11 “para que los equipos nuestros puedan ver tranquilos el partido”.

Específicamente sobre Mendoza, debido a la resolución que suspenderá el transporte público entre las 14 y las 18, “la reapertura estará sujeta a que la gente pueda irse acercando o a disponer de métodos alternativos después, con lo cual el horario será una vez que termine el partido con una dotación más reducida”, reconoció.

Y agregó: “A medida que se restablezcan los servicios, volverá la atención habitual hasta el horario de cierre”.

Otras cadenas, en cambio, optarían por una modalidad diferente. Según se informó desde Carrefour , Híper, Market y Maxi abrirán entre las 6 y las 12; mientras que Express lo hará de 7.30 a 12. Es decir, no tendrán reapertura en horas de la tarde.

Las guardias de los hospitales

La suspensión del transporte público tendrá impacto también en parte del sistema de salud. Los profesionales no tendrán este inconveniente ya que, según indicaron desde el gremio Ampros, la mayoría de ellos cuenta con vehículo propio. Además, algunos cobran adicionales para pagar los costos de traslado.

Sin embargo, por el lado de los no profesionales (enfermeros, técnicos y personal de apoyo) el titular de ATE, Roberto Macho, señaló que “el Ministerio de Salud tendrá que disponer un adelanto de las guardias. Macho indicó que si eso no ocurre podría suscitarse un problema en el cambio de guardias para aquellos que salgan del trabajo a las 14, hora a la que ya no habrá colectivos en el área metropolitana.

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se informó que los hospitales han acomodado los horarios del personal a la restricción del transporte que se va a producir. Garantizaron además que en casos especiales habrá movilidad para el traslado de los empleados.

El problema, en este caso, podría no ser para los empleados, sean profesionales o no. “Lo tendrán los pacientes, aunque supongo que los atenderá el Servicio Coordinado de Emergencias”, indicó la titular de Ampros, Claudia Iturbe.

Durante la semana, la ministra del área, Ana María Nadal, informó que habrá “un refuerzo en las guardias del área metropolitana y en el Servicio Coordinado de Emergencia”. También dijo que las consultas crecieron 35% en días de partidos de la Selección Argentina.

¿Volverán a circular los colectivos a las 18?

Fabián Cantalejos, secretario general del gremio de los choferes de colectivos, confirmó que el sindicato respalda la medida de suspender el transporte público en la tarde del domingo por las situaciones de inseguridad que han sufrido antes debido a los “inadaptados” que se suben al micro.

Aunque, a la par, el gremialista aclaró que la restricción podría impactar más horas de lo previsto si hay episodios de inseguridad. “Vamos a ver si se puede habilitar (a las 18), si no se pospondrá una o dos horas más”, indicó Cantalejos.

Los temores de los choferes de micro se extienden al rubro de los taxis, que también tendrá horarios reducidos el domingo, particularmente a la hora de la final Argentina- Francia.

Para el caso de los colectivos, se constituyó una mesa de trabajo con el Gobierno y los empresarios que decidirá en conjunto, el domingo a la tarde, cuándo los colectivos podrán salir a la calle otra vez.