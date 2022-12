Rosatti advirtió que se transitan “tiempos difíciles” y envió un mensaje: “Esta Corte no negocia sus fallos”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Horacio Rosatti, advirtió que en la Argentina se transitan “tiempos difíciles” por los “conflictos y los problemas institucionales” y se encargó de remarcar que el máximo tribunal “no negocia sus fallos” y que sus “integrantes que no se cuecen en el primer hervor”.

“Estamos transitando tiempos difíciles, difíciles para las instituciones, difíciles para la política, difíciles para la Justicia, pero fundamentalmente difíciles para gran parte de la sociedad, la sociedad de los vulnerables: aquellos a los que nosotros les debemos brindar una especie de tutela”, planteó Rosatti en el arranque del discurso que brindó durante la cena de camaradería de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

El titular de la CSJ aprovechó para enviar una serie de mensajes, no sólo para representantes del mundo judicial. Rosatti, quien en varias oportunidades fue blanco de ataques directos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, recordó que “la fortaleza del Poder Judicial está en su independencia” que, subrayó, “se traduce en la no negociabilidad de nuestras decisiones”.

“Para no ser parte del problema y aportar a la solución necesitamos seguir construyendo un Poder Judicial fuerte. No me sonrojo cuando se habla de un Poder Judicial fuerte ni de una Corte Suprema de Justicia fuerte, al contrario, necesitamos que los tres poderes de la República sean fuertes”, apuntó.

Rosatti se pronunció así horas después de que se conocieran los pronunciamientos de la Corte sobre dos cuestiones sensibles para la política: una fue la confirmación de la condena a la dirigente social Milagro Sala y la otra fue la orden para tomarle juramento a los diputados designados para el Consejo de la Magistratura.

“No tenemos que tener temor de aplicar la Constitución, nadie debe sentirse ofendido por aplicar la Constitución porque esa es nuestra obligación. Nosotros no debemos conseguir la felicidad de la comunidad, nosotros debemos aplicar la ley para tratar de tomar las decisiones justas”, planteó el presidente de la CSJ.

Al respecto, resaltó: “Los buenos jueces tendrán siempre el apoyo de esta Corte, esta Corte que no negocia fallos, esta Corte que sabe que la peor consecuencia es aquella que se deriva de no aplicar la Constitución y las leyes, esta Corte que está compuesta por integrantes que no se cuecen en el primer hervor”.

Rosatti también aprovechó para hacer una “referencia especial” sobre Juan Carlos Maqueda, quien se encamina a cumplir 20 años como juez del máximo tribunal de Justicia. “Es alguien que ha consagrado su vida a la función pública” y que ha desempeñado con coraje, con profesionalismo, con honradez la función de juez de la Corte”, ponderó.

Incluso lo señaló como una referencia para superar situaciones de adversidad porque, aseguró, “es alguien que nos puede hablar desde distintas perspectivas de lo que es transitar momentos difíciles”.

El miércoles jurarán los diputados en la Magistratura

La Corte definió que el próximo miércoles se les tomará juramento a los cuatro representantes de la Cámara de Diputados para integrar el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente sancionar a los jueces.

Según informaron a este medio, a las 11, en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, se realizará la ceremonia en la que Rosatti nombrará formalmente a Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Reyes.