Cuatro frentes darán pelea en las elecciones provinciales

El diputado nacional Omar De Marchi dio un paso al frente para no ser parte de Cambia Mendoza mientras el Pro está intervenido y se firmará el acta para suscribir a la coalición oficialista. El lujanino pule la lista de aliados que lo acompañarán en la contienda electoral y las reuniones se han intensificado.

Cambia Mendoza ya había blindado a sus socios con anterioridad inscribiendo el frente, por lo que no hay sorpresas y se espera el acta del Pro mientras la Coalición Cívica también con intervención de mandato define qué hará. En el Frente de Todos perderían a Compromiso Federal y hay que seguir de cerca al peronismo sanrafaelino.

El miércoles próximo cierra el plazo para inscripción de frentes electorales provinciales y el tiempo corre aunque en política, es una eternidad porque mucho se acuerda el mismo día, horas antes. Pero otros van juntando voluntades, al menos los que lideran frentes como es el caso del lujanino Omar de Marchi.

Con su anunciada salida de Cambia Mendoza, en realidad la decisión de no participar allí, buscará ser candidato a la gobernación con otro paraguas, uno propio y con otros dirigentes ex aliados al oficialismo que comparten la misma herida.

Mendocinos, anti Cornejo y anti K

De Marchi habla de un frente totalmente mendocino y muy potente. No está cerca del radicalismo con el estilo de Alfredo Cornejo ni del peronismo en un ala kirchnerista. Así, Encuentro por San Carlos aparece como base importante para el armado electoral.

El frente sancarlino competirá en las elecciones municipales en esa comuna y hará un test clave mirando los comicios provinciales. Partido Demócrata, Partido Libertario, Partido de los Jubilados, Unión Popular San Carlos Progreso y Futuro firmaron el acta para los comicios municipales.

Esos mismos partidos renovarán el compromiso de unidad junto a De Marchi que ya avisó que resistirá judicialmente la intervención del sello del Pro, pero lo cierto es que no lo necesita legalmente. Si hay algo que sobra en este grupo son sellos.

Posible composición de los frentes electorales en Mendoza. Gustavo Guevara.

Había alguna duda con los libertarios dada la urticaria que le genera a Javier Milei el nombre de Horacio Rodríguez Larreta y todo lo que conlleve. El acercamiento con un hombre que fue su armador y lo apoya políticamente, generaba chispazos. Un dirigente libertario, destacó que la intención es ‘’contrarrestar el poder absoluto que está teniendo Cornejo haciendo una alianza local, lo nacional es aparte porque se va a trabajar de otra forma’'.

‘’Estoy construyendo un frente mendocino que no tenga nada que ver con Cornejo ni con La Cámpora hasta el miércoles que viene, de ahí veremos qué rol tenemos. Una vez que eso se consolide veremos cómo nos ordenamos. El éxito es poder consagrar ese frente’', indicó Jorge Difonso, de Unión Popular a Los Andes y recordó que ‘’hace un mes atrás no existía esa posibilidad’', valorando la decisión del lujanino.

Además de este lote de interesados podría sumarse Compromiso Federal, el partido de Alberto Rodríguez Saá que tiene base en Mendoza. Su interventora, Flavia Manoni reconoció que hay charlas y que últimamente tiene más coincidencias con De Marchi y compañía que con la conducción del Partido Justicialista, con quienes hay alianza en Maipú, La Paz, Lavalle y San Rafael.

Justamente en San Carlos, forman parte del frente que lidera Difonso. ‘’Hay más coincidencias que con el peronismo. Después de la firma de los frentes para los municipios, no me reuní con ninguno del Frente Elegí. No hubo llamadas, sí alguna conversación con (Matías) Stevanato, con (Emir) Félix, con (Roberto) Righi, no con el resto. Ni nos hemos sentado a trabajar, no hemos podido acordar un proyecto de provincia’', agregó Manoni por lo que es casi un hecho que se suma a las filas demarchistas.

El ex legislador Gustavo Gutiérrez y Lilita Carrió (Coalición Cívica), se reunieron con Omar De Marchi (Pro)

Otro partido que está en duda es la Coalición Cívica porque se esperan definiciones luego de que el presidente en Mendoza, Marcos Quattrini, pidiera a nivel nacional la intervención de su propio mandato. Algunos entienden que obtendrá el aval para aliarse con otros partidos sin que haya recriminaciones internas.

Quien lo acompaña en esta aventura es Gustavo Gutiérrez, un histórico dirigente demócrata que comparte extracción con De Marchi. Han tenido charlas pero según el ex legislador, no se ha acordado nada. Varios conocedores ven un apretón de manos entre ambos sellando la alianza.

En caso de que se concrete, será la segunda elección en la que los ‘lilitos’ jueguen por afuera de Cambia Mendoza, ya pasó en las últimas elecciones legislativas. Firmaron con el PD para conformar ‘’Vamos Mendocinos’' con un resultado olvidable dado que no lograron ubicar a ninguno de los aspirantes en las listas.

De esa aventura electoral hay que rescatar a Mendoéxit, el espacio que lidera Hugo Laricchia que no tiene personería jurídica pero quiere participar. El empresario turístico también va por una nueva ronda en el frente que está armando Omar De Marchi. Carlos Iannizzotto tampoco tiene sello pero sí espacio. Encuentro por Mendoza no está descartado en este frente electoral.

¿Los verdes?

El Partido Verde tampoco está fuera del todo de la negociación, aunque están más lejos que otros partidos.

‘’Por lo pronto estamos jugando solos en los departamentos que desdoblaron’', indicó Mario Vadillo quien ya avisó que quiere ser candidato a la gobernación. Incluso valoró el armado que se está haciendo para los once departamentos que votarán candidatos a intendentes y concejales en junio.

Si bien están muy abocados a la campaña, el ex diputado provincial no cierra la puerta de una alianza. ‘’No está cerrado el tema, aunque por ahora no, no lo puedo descartar pero no estamos tan cerca como otros’', agregó.

El Frente Elegí con la mira en el sur

El peronismo tiene algunos mecanismos bastante aceitados por lo que es muy probable que la gran mayoría de los partidos que acompañaron las elecciones municipales, lo hagan en las provinciales. Es decir que Kolina, Instrumento electoral por la Unidad electoral, Partido Solidario, Partido del Trabajo y el Pueblo, Partido intransigente y Protectora Fuerza Política firmen el acta.

Hay algunas dudas con Movimiento político, social y cultural Proyecto Sur que es el partido conocido como ‘’el partido de los Félix’', en referencia al intendente Emir Félix y su hermano Omar, ex jefe comunal y precandidato para las próximas elecciones.

El ministro Massa con las mendocinas Anabel Fernández Sagasti y Gabriela Lizana.

Los rumores sobre una ruptura existen, y la relación de los sureños con la conducción es tensa. Se harán esfuerzos para ir con la coalición que se arme, pero no habría que sorprenderse si este sello no se presenta con el Frente Elegí. Algún dirigente se relame pensando en el impacto electoral que podría haber en San Rafael: ‘’el Omar arrasa’'.

El massismo es otro de los espacios internos que busca protagonismo. Mientras terminan de darle forma al Partido Frente Renovador y tener autonomía electoral, negocian con la conducción peronista. Gabriela Lizana está al frente de las conversaciones.

El partido que lidera a nivel nacional Sergio Massa participa en dos municipios con candidatos propios. En San Rafael, el candidato a concejal Enzo Orosito va en la lista que lleva a intendente a Miguel Ángel Sorroche (movimientos sociales) y en Lavalle apoyan la lista que tiene la bendición de Roberto Righi y que lleva a Gerardo Vaquié. Belén Quiroga, la precandidata a concejal es del espacio Mujeres Frente Renovador.

‘’Para el próximo cierre el Frente de Todos está en diálogo constante con los intendentes, con el PJ, para evaluar la posibilidad de ser una opción para los y las mendocinas. El despegue de Difonso y el de De Marchi muestra claramente un Cambia Mendoza que va cayendo por su propio peso. Y una sociedad que reclama también nuevas propuestas’', expresó Lizana a Los Andes.

Para la funcionaria que integra el gabinete de Massa está más que claro que ‘’el principal objetivo es que Sergio Massa haga una buena gestión y personalmente lo que quiero es que sea candidato a presidente. Y en este sentido quiero que todo lo que se haga en Mendoza se oriente hacia una construcción que facilite esto’'.

‘’Por supuesto que eso significa estar cerca del PJ, cerca de todo el que quiera apoyar nuestro plan argentina 2030 que lanzó José Ignacio de Mendiguren . En donde hay un plan para Mendoza 2030. Por eso el diálogo es con todos’', indicó. Valora la mirada mendocina que proponen otros actores y apuesta a un diálogo y a la construcción de consensos.

Cambia Mendoza espera al Pro y el FIT va sin cambios

El frente oficialista se inscribió hace varias semanas: Unión Cívica Radical, Partido Federal, Partido Renovador Federal, Partido Socialista, Partido Fe, Libres del Sur, Republicanos Unidos, Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza, Activá Mendoza, Partido Demócrata Progresista están dentro.

La foto familiar de la conformación del frente para elecciones municipales, pero que también será provincial.

La intervención del Pro llevará el acta para suscribir la integración y la Coalición Cívica, que también había firmado la coalición para las elecciones municipales, espera definiciones luego de la intervención.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad irá con los mismos partidos que se sumaron para la contienda municipal. Partido Obrero, Partido Trabajadores por el Socialismo, Podemos con la Izquierda y Movimiento Socialista de los Trabajadores son los que integran el frente.