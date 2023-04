Gutiérrez se siente “frustrado” y la Coalición Cívica se aleja de Cambia Mendoza

El cierre de frentes electorales palpita el frenesí por los acuerdos, llamados y cafés que se incrementan en estos días porque el miércoles 12 vence el plazo de inscripción. Mientras algunas coaliciones ya presentaron la documentación como el caso de Cambia Mendoza, que espera al Pro luego de la intervención partidaria que decidió el partido a nivel nacional, otros están en período de gestación.

La Coalición Cívica dispuso intervenir el mandato de Marcos Quattrini en Mendoza, por pedido del propio dirigente. Es decir, él mismo pidió que alguien arbitre la vida partidaria de los ‘lilitos’ en la provincia. No hay precisiones sobre cuándo se resolverá el destino electoral del partido que fundó Elisa Carrió.

Todo indica que la conducción, muy cercana a Gustavo Gutiérrez, espera el aval interventor para evitar firmar el acta que sume a la Coalición Cívica a Cambia Mendoza. Las aguas están divididas adentro del partido porque algunos dirigentes como Daniela Stella y Federico Moltó, que forman parte de la Mesa Ejecutiva provincial, han expresado sus intenciones de seguir como socios del radicalismo.

Quattrini y Gutiérrez no están del todo de acuerdo, de hecho firmaron el frente para participar de las elecciones municipales, solamente. En ese momento, el titular partidario dejó abierto el futuro y toma color la idea de seguir otros rumbos.

Con la intervención notificada, las expresiones de Marcos Quattrini buscaron diferenciarse del Pro nacional. ‘‘Nosotros a diferencia de otros partidos, somos escuchados en Buenos Aires . Tenemos líderes de verdad. Ahora vamos buscar el mejor camino para Mendoza’’, dijo en Twitter. Y allí aparece Omar De Marchi, dirigente que dio un paso al frente confirmando que no será parte del frente oficialista y que está trabajando para conformar el propio, presentándose entre lunes o martes.

Marcos Quattrini titular de la Coalición Cívica ARI junto a Rosa Puerto, vicepresidenta. Foto: José Gutierrez / Los Andes

‘’He hablado con De Marchi. No hemos acordado nada’', reconoció Gutiérrez ante la consulta de Los Andes. El dirigente está muy molesto con el radicalismo porque las reuniones que mantuvo no le arrojaron resultados fructíferos.

Desde el radicalismo, quien comandó las conversaciones con Gutiérrez fue Tadeo García Zalazar, el presidente de la UCR. ‘‘Muy frustrantes reuniones con Tadeo. Hablamos en idiomas diferentes. Por lo menos poco profesional, o no distingue con quién habla en términos institucionales’', agregó el ex PD.

Hermetismo interventor

Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica a nivel nacional hizo saber que “existe un conflicto político que afecta el normal desenvolvimiento de la vida partidaria y que en efecto, la Mesa Nacional ha recibido varias notas firmadas por el presidente del partido junto a otros miembros de la Mesa Ejecutiva provincial en la que expresan las dificultades políticas e institucionales por las que está atravesando el partido”.

Ferraro se amparó en la Carta Orgánica para referirse a “circunstancias graves de desorden que impidan el desenvolvimiento del partido” y “el requerimiento expreso y debidamente fundado de las autoridades del distrito cuya intervención se solicita”.

En el mandato a los interventores, se solicita “fijar la posición del partido en las cuestiones políticas de ámbito nacional orientadas por el plan diseñado por el partido nacional y la declaración de principios y las bases de acción política”.

Para ello designó a Marcela Campagnoli y a Facundo del Gaiso como interventores. Sin embargo, no hay detalles de cómo se tomará la decisión. Campagnoli le dijo a Los Andes que no correspondía adelantar la estrategia con la que se defina qué decisión tomarán de cara a las elecciones.

El mandato en el escrito está bastante abierto, no da instrucciones precisas sobre la unidad de Juntos por el Cambio y la réplica en Mendoza. Si bien fue hace varios meses atrás, cabe recordar aquella foto de Elisa Carrió, Gustavo Gutiérrez y Omar De Marchi. No se descarta que integren el frente, como tampoco (y a raíz de los dichos de Quattrini) que la intervención termine autorizando una salida hacia otro frente.