Una diputada provincial dio positivo en un control de alcoholemia

Una diputada provincial de la UCR fue sancionada este miércoles por conducir habiendo consumido más alcohol que el permitido por ley.

Se trata de Flavia Dalmau, legisladora de Tunuyán, quien reconoció el hecho. “Me dio positivo el miércoles en la noche”, señaló Dalmau ante la consulta de Los Andes.

La legisladora comentó que ese miércoles, luego del trabajo de campaña que están realizando en el departamento del Valle de Uco, se reunió con unos amigos a cenar. “Compartimos un vino, pero no en exceso. Éramos cinco personas”, detalló.

En ese sentido, agregó que mientras volvía manejando a su vivienda, pasó por un control policial ubicado en las cercanías de la ruta provincial 92 y Francisco Delgado, que paró el vehículo y le realizó el dosaje de sangre, que dio positivo. Según fuentes del Ministerio de Seguridad, el test dio 0,83 gramos de alcohol en sangre (el mínimo es 0,5).

La Diputada se refirió a versiones que indicaban que los efectivos “habían sentido olor a alcohol” cuando la detuvieron en el control, y sostuvo que “fue todo mentira”.

“Me paró el control, hice el test y me dio positivo. Sí, tomamos vino, pero no en exceso. Creí que me iba a dar negativo. Luego que me entregaran el resultado, entregué el auto, firmé la multa y sacaré el vehículo el lunes de la semana que viene, como debe ser”, expresó.

El máximo de alcohol permitido es de 0.5 gramos de alcohol en sangre. Hay que recordar que en Mendoza no rige una norma de “alcohol cero”, como la que existe en provincia de Buenos Aires o Córdoba.

La legisladora habría sido interceptada en el parque Las Vías de Tunuyán, donde la Policía le hizo el control de alcoholemia.

Allí le secuestraron el vehículo que manejaba (un Ford Focus). En tanto, tendrá una inhabilitación para conducir por entre 30 y 180 días, una multa superior a los $160.000 más la retención de licencia de conducir.