Elecciones municipales: los dos concejales electos del frente libertario

“Soy el primer concejal libertario de la provincia de Mendoza. Es un orgullo que me llena el corazón” dice Martín Antolín, edil electo de San Rafael y el único seguidor de Javier Milei puro que llegó a una banca.

“Soy un comerciante que sabe pagar el 931 que tuvo más de 50 empleados y se dio cuenta que vive en un país donde los impuestos y las restricciones no te dejan progresar y tomó la decisión de involucrarse en política”, relata.

Antolín es comerciante, tenía un restó bar, Rock N’ Rolla. “La pandemia me dejó prácticamente en quiebra. Si bien le pagué a todos mis empleados porque en este pueblo yo no le puedo deber nada a nadie, tuve que dejar pendiente parte de AFIP y parte de gastronómicos y tres cuotas de un banco. Tuve que recurrir al concurso para poder solucionarlo. Eso se levantó antes de presentarme en la Junta Electoral como candidato”, explica.

El restó tomó el nombre de una película del director británico Guy Ritchie. “Lo inicié con un amigo. Me dijo ‘me gusta el nombre RoncknRolla’, demostraba un poco la personalidad que teníamos él y yo. Fue un bar para amigos, con amigos y nunca pensamos que iba a durar 10 años. Mi amigo decidió irse del país, le compré la parte y me hice cargo del negocio”, recuerda.

El concejal electo Martín Antolín (izquierda) junto al candidato a intendente del Frente Libertario, Demócrata y Jubilados, Rodolfo Bianchi (derecha).

El concejal electo dice que viene de familia de comerciantes. “Mi mamá siempre ha tenido negocio. Teníamos uno en la terminal de ómnibus. Yo salía la primaria y trabajaba con ella. Después mi mamá tuvo otro negocio que se llamaba El Country Pool”.

Antolín cuenta que estudió abogacía y le quedan algunas materias para terminar, “es algo que tengo pendiente”, dice y luego completa: “tengo 42 años, los cumplí el primero de septiembre y mi regalo fue el tres”.

Dice que su fuerza hizo dos propuestas fuertes. “Una es Smart City, que es una ciudad inteligente y el otro es un proyecto que presentamos después de las PASO para bajar las regulaciones del construcción y permitir el desarrollo microdepartamentos”.

Se trata de viviendas sociales pequeñas que se construirán con regulaciones más flexibles del código de edificación de San Rafael para bajar costos. “bajando regulaciones y cuidando la seguridad se puede obtener una casa”. Uno de los “recortes” es eliminar el bidet del baño. “El bidet no existe en la mayoría de los países del mundo”, sentencia.

Antolín destaca el trabajo de los organizadores del Partido Libertario de Mendoza. “Agradezco el esfuerzo que hubo de toda la gente, de haber empezado con la afiliaciones, haber conformado el partido. Otros partidos llevan más de cinco o seis años y no pueden lograr la personería. Javier Milei colaboró mucho pero tenemos gente que ha trabajado y ha dado prácticamente su vida por el cambio y por la idea cultural que tienen las libertarios. Vino gente a decirnos ‘muchachos, cuando presenten este papel puede demorar 180 días y no llegan’ y nosotros siempre nos mantuvimos en en la honestidad de tener un partido propio para no depender de nadie ni tener ningún favor”.

“Nuestro espacio se llama Frente Libertario Demócrata y Jubilados, armamos dos listas, una era totalmente libertaria y la otra era con gente del Partido Demócrata y Jubilados. Tuvimos la suerte de que la nuestra, encabezada por Rodolfo Bianchi, fue la ganadora de las PASO”, cuenta Antolín. Esa victoria lo puso en el primer lugar de la grilla de concejales que le permitió acceder a la banca que ganó el domingo.

El maipucino que contrayectoria

Alfredo Mancifesta fue electo el domingo por el Frente Libertario, Demócrata y Jubilados. Asumirá en diciembre y volverá al cuerpo deliberativo maipucino. Es que el dirigente no es nuevo en la política. Nacido y criado en Maipú, es parte del Partido Demócrata que se alió con el Partido Libertario y otras fuerzas para competir en los comicios municipales. A los 64 años, obtuvo una banca pero antes de generar dudas por la edad, asegura que “quiere un cambio”.

Mancifesta fue concejal por el Partido Demócrata entre 1995 y 1999. “Éramos minoría, todos demócratas”, recuerda el edil electo en diálogo con Los Andes. Incluso, luego de su mandato, quiso dar el salto a la intendencia acompañando en la boleta a Carlos Balter, candidato a gobernador.

Alfredo Mancifesta fue electo concejal de Maipú. Antes había ocupado el mismo cargo por el Partido Demócrata.

“Domingo Cavallo metió como 10 mil votos en Maipú y Carlos Balter no pudo ser gobernador. Veníamos pidiendo lo que hace ahora la provincia, desdoblar. Competíamos con boletas largas”, recuerda el enólogo y asesor.

Desde que dejó la banca allá por el final de los años ‘90 siguió en contacto con el Partido Demócrata aunque fuera de la arena política. Asegura que tiene proyectos que apuntan a bajar el gasto político en la comuna, y pretende que la gente lo conozca para canalizar inquietudes.

No ha tenido contacto en estas horas con Javier Milei ni con nadie de su equipo en Buenos Aires. No obstante, conoce al candidato presidencial libertario porque “estuve con él en el 2021, hace rato que vengo hablando del gasto político”. Sí hubo festejo con los libertarios mendocinos.

Tras el resultado de la elección en Maipú, dónde Cambia Mendoza obtuvo (28,4%), mientas que el intendente Matías Stevanato sumó 50,9%, el candidato a intendente Mauricio Pinti Clop, acusó a los libertarios: “han sido funcionales al peronismo en toda la campaña, así que van a asumir y serán uno más de ellos. Lo mismo que pasó tristemente con Protectora, que era una tercera fuerza y ni bien asumió la concejal de esa fuerza, integró un interbloque con el peronismo. Así que estamos esperando que ocurra más o menos lo mismo”, sentenció el radical.

Mancifesta respondió la acusación: “No es cierto lo que dijo Pinti Clop. Los actuales concejales deben rendir los gastos con lo que empapelaron todo Maipú y lo que ha hecho como concejal”.