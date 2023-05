General Alvear contra los políticos: pidieron que no se ocupen solamente de “perdurar en los cargos y acomodar a la militancia”

En el almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería, el presidente de la Cámara de Comercio de Alvear, Jorge Noguerol eligió dejar de lado la tradicional enumeración de reclamos hacia el Gobernador y enfocó su discurso en temas puntuales, uno referido a obras y otro netamente político.

Primero apuntó hacia la necesidad de avanzar con el trasvase de aguas del río Grande al Atuel, y después se centró en toda la clase política a la que le pidió que dejen de lado por una vez “la agenda electoral” y no piensen únicamente en “perdurar en los cargos y acomodar a la militancia”.

Ante un salón totalmente repleto y en un almuerzo en el que no faltaron personalidades del mundo de la política mendocina, Jorge Noguerol cambió la estructura discursiva y no fue enumerando reclamo tras reclamo porque “llega un momento que agobia repetir cada año lo mismo”.

Unos 1.800 comensales en el almuerzo de la Fiesta de la Ganadería.

En un rápido paneo, volvió a pedir por la ruta nacional 188 en el tramo que va desde Alvear a Malagrüe. La reparación de la ruta que va desde Alvear a Las Catitas (Santa Rosa), principal alternativa de comunicación entre la zona norte y el sur mendocino

También recordó que “es imprescindible comenzar a trabajar en la concreción del cierre en anillo de la línea de 132 Nihuil III – Alvear”.

No faltó, al igual que en el lanzamiento oficial de la Fiesta de la Ganadería, el Día de Campo, la petición para que definitivamente las rutas 188 y 143 tengan cobertura de telefonía celular

Más allá de la enumeración rápida de algunos remanidos temas, el presidente de la entidad empresaria apuntó y disparó casi toda la artillería al pedido por el trasvase de aguas del Río Grande al Atuel. Además de pegarle a La Pampa aunque nunca la nombró directamente.

Para Noguerol, hoy “la falta de agua ponen en peligro lo poco que nos queda”, dijo y luego agregó: Es durísimo ver cada año como se acelera el ritmo al cual se abandonan cultivos, no hay más tiempo. Necesitamos una respuesta clara y contundente”.

A partir de ese párrafo, el dirigente empresarial aseguró que “no estoy hablando de expansión, ni de cumplir un fallo de la justicia (por el fallo que le otorgó a La Pampa 5 m3 de caudal ecológico del río Atuel), estoy hablando de subsistir, de no desaparecer como oasis. Lo acompañaremos hasta las últimas consecuencias a usted y a quien lo suceda, aprovechando que hoy están presentes la mayoría de los candidatos, en la concreción de una vez por todas del anhelado trasvase en la cuenca alta del río Grande al Atuel”.

“Si bien el caudal lejos está del que había en 1976 hoy nos permitirá cumplir con un fallo injusto al que es imposible hacer frente de otra manera. También permitirá seguir desarrollando la actividad turística en el sur mendocino y crecer en la generación de energía.

Noguerol aseguró que “el trasvase sólo es una de las obras estratégicas de infraestructura que se vienen pidiendo ininterrumpidamente desde hace décadas. Hoy es de vital importancia porque lo que peligra es nuestro oasis.”

Para cerrar el discurso, el presidente de la Cámara alvearense fue más político y les dirigió un párrafo tanto al gobernador Rodolfo Suárez como al resto de los precandidatos que se encontraban presentes en el almuerzo de los costillares al ensartador.

Jorge Noguerol, presidente de la Cámara de Comercio de Alvear en el discurso de la Fiesta de la Ganadería.

“Todos sabemos muy bien, que justo este es un año difícil para pedir, pero la situación es desesperante, y no puedo callar esta petición en particular ¡Que la agenda electoral no se coma a la agenda del mediano y largo plazo!, lanzó ante el encendido aplauso de los casi 1.800 comensales.

“Necesitamos que nuestros próximos dirigentes no pongan su energía exclusivamente en perdurar en sus cargos y acomodar su militancia”, prosiguió, tomo aire y culminó: “Necesitamos que quieran quedar en los libros de historia como la generación que hizo las reformas necesarias para poner nuevamente a nuestro país en la senda del desarrollo”.