Ganaderos revolucionados: piden terminar con el monopolio de las vacunas antiaftosa

Con el Día de Campo que se desarrollará este sábado en un establecimiento a 30 kilómetros de General Alvear, comienza oficialmente el camino hacia mayo cuando tendrá lugar la 43° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. En medio de ese clima, los ganaderos están revolucionados. Con la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa en marcha, una empresa pidió autorización para importar vacunas a mitad de precio.

Se trata de la empresa Tecnovax, una firma de capitales nacionales que tiene un convenio con una firma brasileña.

La noticia no pasó inadvertida entre los productores pecuarios mendocinos, que están inoculando los rodeos desde los primeros días de febrero. Y si bien, de concretarse la medida, los ganaderos locales quedarían afuera del beneficio por una cuestión de tiempos, todos coinciden en que sería muy bueno romper con un esquema que es casi monopólico en el manejo de las vacunas en el país.

“La misma vacuna se venda mucho más barata en los países vecinos, incluso comprándola a los laboratorios que hay en Argentina. Es increíble”, dijo un productor.

Actualmente en el país ya hay unas 29 millones de cabezas inoculadas contra la aftosa, y dentro de ese esquema, Mendoza es de las primeras que empieza con la campaña de vacunación por la particularidad que tiene la actividad en la provincia: ganadería de cría principalmente.

El operativo se lleva adelante a través de la Fundación Coprosamen, y la entidad es la que fija el valor de la dosis el cual este año se estableció en $2.300 por cada una, si se abona de contado, o en tres cuotas pero en ese caso se eleva a $2.500 por unidad.

Dentro de ese costo, está contemplado el valor de la dosis pura que es $1.430 (US$1,50 aproximadamente a cotización actual) y el resto corresponde a gastos de veterinario, movilidad y cuestiones administrativas.

Roberto Ríos, director Provincial de Ganadería, primero puso reparos al decir que más allá de que se puedan importar vacunas, requieren un estricto control de calidad, sin embargo, también afirmó que dentro de los países de la región, la dosis más cara que se comercializa está en Colombia con un costo de 72 centavos de dólar, la mitad que en el país.

“Sería muy bueno conseguir la vacuna mitad de precio, todos estamos de acuerdo con eso. Hay que ver cuál es la calidad pero también hay que ver porque sale tan caao la vacuna acá. Es cierto que hay que agregarle todo lo que es la cadena de frío, tal vez ahí es donde está un poco el tema, pero de todas maneras la vacuna está cara, no hay duda de eso”, remarcó Ríos.

Marcos Gianoselli, presidente de la Fundación Coprosamen aseguró que el tema de la vacuna “es una problemática histórica, los laboratorios que hay en Argentina son muy poquitos de hecho hay uno solo, que es el más grande y es el que siempre dispone de dosis, y verdaderamente la dosis de ese laboratorio es más cara en Argentina que en el resto de los países limítrofes, inclusive sabiendo que los países limítrofe compran dosis a estos mismos laboratorios”, afirmó.

“Cuál es la explicación para algo así, no tengo la menor idea, no se si es una cuestión macroeconómica, si tienen otros aranceles o simplemente es una posición de determinación de precios especulativa de los laboratorios de acá. Sinceramente no lo sé, pero si bajara el precio de dosis pura de laboratorio baja considerablemente el valor de la vacuna, porque la dosis representa más del 60% del costo total”, agregó Gianoselli.

Por medio de una carta que la empresa Tecnovax le envió al Senasa, dijo que podría traer de Brasil 15 millones de dosis a un precio muy inferior al que se comercializa en la Argentina. Para concretar la operación, la firma nacional suscribió un acuerdo con la brasileña Ouro Fino Sanidad Animal que sería la proveedora.

En la misiva que Tecnovax dirigió al presidente y vicepresidente del Senasa, Pablo Cortese y Sergio Robert, señaló que “interpela al sentido común que, durante todos estos años ninguna vacuna importada haya conseguido ingresar a la Argentina hasta el día de la fecha. Ello se debe a una serie de regulaciones cuidadosamente redactadas que terminan restringiendo la oferta y la libre competencia, conspirando, no solamente contra el derecho a optar de los consumidores, sino que también lo es contra el propio plan de continuar con la vacunación”.

De acuerdo a lo manifestado por la empresa “el ingreso de nuevas vacunas de probada eficacia y seguridad va a contribuir en abastecer la demanda, evitar las imperfecciones propias de una oferta concentrada, ayudando a bajar sustancialmente los costos para el sector ganadero, favoreciendo de esta forma, tanto, la competitividad de todo el sector como el mantenimiento de los esfuerzos llevados adelante durante más de dos décadas para la prevención de la Fiebre Aftosa en la Argentina”.

Gianocelli opinó que “seguramente tendrá que cumplir con los estándares que exige Senasa en cuanto a los componentes y la calidad de la vacuna, porque lógicamente no creo que se pueda importar cualquier tipo de vacuna a discreción”, y “ver si realmente se puede hacer, si no tiene traba” pero al mismo tiempo “también es preciso ver cuál es el motivo de por qué el valor de la dosis acá, en dólares, es mucho más cara que en el resto de los países limítrofes”, indicó.

Agustín Fernández, presidente de la específica de Ganadería de la Cámara de General Alvear comentó que, el valor total de la vacuna equivale a 1,200 kg de ternero chico, “pero el hecho es que hay que vacunar todo el rodeo junto, el stock completo, no importa si después vas a vender 10 animales solamente. Entonces cuando se suma la totalidad de los animales, la inversión que tiene que hacer el productor es importante”, explicó.