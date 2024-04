Aleandro Fiscalini: “Este año creo que para el campo y la ganadería va a estar muy bien”

Aleandro Enrique Fiscalini (42) viene de una familia de abogados de Buenos Aires, ciudad, y se introdujo en la ganadería por darle una satisfacción a su padre, que quería un campo a como dé lugar.

De no conocer absolutamente nada del rubro, al cabo de una década, se convirtió en una fuente de consulta. Supo transformar un pequeño campo de 2.400 hectáreas, que en condiciones naturales no podría recibir más de 200 o 300 terneros, en un establecimiento modelo, “ecoamigable” en el cual puede realizar cría, recría y engorde y cuenta con capacidad para miles de cabezas.

En su desarrollo como ganadero, Aleandro recibió el apoyo de los grupos Crea y en esas charlas, consejos y recomendaciones, pudo crecer y mejorar en la actividad, por eso no deja de decirle a sus pares que “se animen a ir a un campo vecino, de un amigo, preguntar, charlar, entre todos se puede mejorar y aprender mucho”.

En la actualidad, es tal el amor por el rubro, que parte de sus vacaciones familiares son precisamente en el campo.

Como productor, Fiscalini es la primera vez que se involucra de lleno en el mundo de la Fiesta Nacional de la Ganadería e hizo las veces de anfitrión al recibir en la estancia Estanchite, a 30 kilómetros de Alvear sobre la ruta nacional 188, al público que asistió al Día de Campo, evento que es la antesala del evento que se realizará del 8 al 12 de Mayo en el departamento sureño.

¿Cuáles son las características del campo?

Es un feedlot armado y pensado a las nuevas metas del medio ambiente, es un campo ecoamigable, acá son todas parcelas de 5 hectáreas donde el animal no sufre, no está hacinado, puede caminar, tiene sombra y así mismo se le da la ración y la suplementación que necesita. Tenemos una superficie mayor que es para hacer una recría corta o para estacionar, a veces cambiamos de actividad e incorporamos vientres, vacas viejas o lo que sea que necesitamos hacer.

Aleandro Fiscalini junto a su familia.

Son 2.400 hectáreas de las cuales unas 200 están abocadas al feedlot y las otras 2200 son para darle un apoyo externo en caso de necesitar fibras o espacio o crías.

¿Estás haciendo cría?

Hacemos según la época en esta época del año, por ejemplo, ahora tenemos 300 vientres preñados a mitad del campo.

Igualmente hoy estamos hoy estamos en baja porque según por el ciclo de lo que fue el año pasado, todo el trastorno que hubo con el cambio de gobierno, los cambios de precio. Hoy estamos con 200 animales encerrados y 300 a campo, pero bueno, estamos con una perspectiva de acá a dos meses llegar a los 800 o 1.000 animales nuevamente. Hoy que las condiciones del país son diferentes.

¿Cómo desembarcaron en General Alvear y por qué?

Arrancamos con un campo familiar en San Luis hace 10 años con lo que era la cría. Después nos empezamos a dedicar a la recría a campo natural y cuando empezamos a tener faltantes de proteína para el animal empezamos a comprar mucho pasto de acá, de Alvear, de Bowen, y teníamos unos costos grandísimos. Entonces en vez de preocuparnos por la logística, nos acercamos al pasto.

Además, nos facilitó mucho porque en Alvear tenemos respuesta a la mayoría de las necesidades, de lo que es repuestos, de logística, un montón de cosas que en San Luis en los pueblos chicos no teníamos.

La idea fue venirnos para el lado de Mendoza, está mejor preparado logísticamente, en infraestructura, en hospitales, en educación, algo que también está pensado para el personal, la familia, porque esto no es trabajar y que estén encerrados en el campo, tiene una vida social también. Mendoza en eso está muy bien armada.

¿La ganadería viene de tradición familiar?

Somos una familia de abogados y mi papá se encaprichó en tener un campo. Quería un campo y yo antes de que se nos vaya, le quería dar el gusto. Compramos un campo e hicimos un trato, él se quedaba en el estudio y yo me venía a trabajar al campo, así fue como empezamos y después me enamoré del rubro.

Antes no sabía nada de nada, aprendí acá. Me ayudó muchísimo los grupos Crea, fue como hacer la universidad, me tocó gente que me enseñó mucho. Me ha enriquecido mucho el contacto con otros campos y eso es algo para recomendar, que se empiecen a hacer reuniones, que la gente vaya a ver el campo del vecino, del amigo, que se junte, que se charle, porque ahí vos ves qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal.

¿Cómo estaba el panorama ganadero el año pasado y cómo ves este 2024?

El año pasado tuvimos un punto en el cual hacer ternero era para perder plata, cada kilo que vos engordabas es el ternero era plata que estabas perdiendo, entonces ahí nos volcamos automáticamente a hacer gordo para mandar a faena, nos daban los números y estaba todo alineado, pero volvieron a cambiar los paradigmas del país y volvió a servir engordar ternero y quedabas muy justito con el margen del gordo. Después se desplomó todo.

Hubo mucha volatilidad, tuvimos por ejemplo, en noviembre precios de terneros de $2.500 $2.600 y en diciembre valía $1.600, entonces la verdad que a nadie le gusta trabajar para perder plata. Prácticamente era como ir al casino, era una ruleta.

Aleandro Fiscalini realiza cría, recría y engorde a corral.

Eso hoy cambió, logramos tener una estabilidad en el cual sabemos que más o menos el ternero vale $2.000, pesos más, pesos menos. Entonces, mientras organizábamos esta fiesta, metimos 150 animales porque ya empezamos a comprar para prepararnos para lo que viene. Es que hoy si sabes que estás con proyección de trabajar para ganar, no solo por gusto.

Es decir que prevés un año muy bueno para la actividad

Este año yo creo que para lo que es el campo y la ganadería va a estar muy bien. Logramos que el precio del ternero hoy valga 2 dólares, un poco más o menos, pero antes estaba valiendo un dólar 10, los últimos años. Entonces hoy teniendo un precio internacional, si logramos que se mantenga y no baje solo el mercado te vuelca a empujarlo.

Yo creo que hay muchas perspectivas, además mucho del maíz que se exporta, por el tema retenciones hace que los productores estén volcándose a querer engordar también, para darle un valor agregado a la carne, y eso está buenísimo, porque no solo somos un país que exporta granos, ahora también lo convertimos en carne y podemos exportarla pero ya tiene un proceso más la cadena de la agricultura.

Hay que ver que después que este gobierno siga cumpliendo con las metas de abrirse a la exportación, sin descuidar al mercado interno, eso es fundamental, pero yo creo que hay una buena perspectiva para lo que es la ganadería, el campo y todas las tareas y actividades que se involucran alrededor.