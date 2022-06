El Gobierno hizo una propuesta pero los gremios estatales la rechazan y seguirán con las protestas

El Gobierno provincial arrancó esta semana con complicaciones, en base a diferentes medidas de fuerza que han realizado y que tienen previstas los gremios estatales de la provincia. Ante el pedido de los sindicatos en adelantar paritarias salariales, que estaban acordadas para el mes de septiembre, hubo una respuesta del Gobierno, que decidió aceptar no sólo acercar la fecha de discusión en reuniones en la Subsecretaría de Trabajo; sino también aproximar un tramo salarial. No obstante, seguirán las protestas de los gremios, cuyos referentes aseguraron que las medidas “son parches y no soluciones”.

En concreto, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de adelantar una franja de aumento del 5% (que se acordó en paritarias) prevista para noviembre, y otorgarla con los salarios del mes de julio. Acompañada a esta medida, también anunciaron que adelantarán la realización del llamado de la convocatoria a paritarias, que se iban a realizar en septiembre, para la última semana de julio.

Según destacaron, la decisión se llevó a cabo en base también al contexto económico, en el que se vive una compleja situación financiera en el país, potenciada por la alta inflación que acarrea la crisis económica nacional.

Desde el ministerio de Hacienda, aseguran que se trata de un esfuerzo en términos de las finanzas públicas, teniendo en cuenta que la recaudación, según el acumulado de enero a mayo, aumentó un 2% en términos reales respecto a la misma franja del 2021. No obstante, si este número se compara con los mismos meses que los del 2017, se nota una baja del 9%, también en términos reales.

En perspectiva a futuro, acotaron también que Mendoza “debería ir mejorando contra el año pasado, pero nunca llegaríamos a 2017 porque las alícuotas son inferiores”.

Gremios en pie de guerra

No obstante, desde los principales sindicatos rechazaron la medida, principalmente la que adelantó el porcentaje de noviembre a julio, al entender que se estaba poniendo un “parche” a la situación y que se trata de una decisión “tomada de forma unilateral” por parte del Poder Ejecutivo. En tanto, sí valoraron la apertura de poder adelantar la reunión paritaria salarial, aunque pretenden que sea aún más pronto.

Por ejemplo, Roberto Macho, principal referente que tiene ATE, comentó que rechazan “completamente” la medida tomada hoy por el Poder Ejecutivo. “Le decimos que no. Es insuficiente esta medida frente a la crisis inflacionaria que vivimos los trabajadores”, marcó, y agregó que el gobierno “no puede modificar de forma unilateral los acuerdos salariales”.

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) se convocó en la explanada de Casa de Gobierno. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

En este sentido, marcó que se trata de “exactamente la misma plata” y que esas conquistas (de un 40% de aumento más el bono de $115.000 en 12 meses, “ya las tenemos”.

“Queremos paritarias y esperamos que dejen de hacer acuerdos por fuera de la misma. Los trabajadores no llegamos a los $100.000 por mes, y ese 5% sólo son $4.500 por mes. Eso es lo que se quiere adelantar”, acotó.

De la misma manera se mostró Carina Sedano, secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). “Los y las trabajadoras no paritamos por los medios. ¿Hasta cuándo va a seguir en esta actitud de ningunear el ámbito legítimo que tenemos los y las trabajadoras?”, preguntó la gremialista al gobernador Rodolfo Suárez a través de la red Twitter.

Sedano sugirió que es “una tomada de pelo resolver unilateral y arbitrariamente adelantar al mes de julio lo que corresponde en noviembre. Los y las trabajadoras de Mendoza perdimos, en los primeros 5 meses del año, más del 8% respecto a la inflación”, marcó.

“Queremos un aumento que acompañe la inflación, un aumento que represente las necesidades de los y las trabajadoras. Esto que acaba de hacer por los medios, lejos está de representar lo que venimos planteando en todos los ámbitos”, lanzó.

Medida del Gobierno

En marzo de este año, el Gobierno logró un acuerdo salarial con los gremios que fue de un 40% de suba anual más otra porción en una suma fija de $86.400 distribuidos en 12 cuotas fijas de $7.200. En Ampros, en vez de la suma fija, se decidió un aumento del ítem 1333 “Responsabilidad Profesional”, el que ascendió de 65 % a 80% en mayo, y lo hará a 85% en septiembre.

Hasta el momento, se ha otorgado un 16% de aumento (12% en marzo y 4% en abril), más la suma fija de 7.200 pesos por mes, que a la fecha acumula $36.000 para cada estatal. De aquí en adelante, se entregará un 4% en junio, y un 5% en los meses de julio -mes al que se adelantó un porcentaje de noviembre-, agosto, septiembre y octubre.

No obstante, y atentos a la inflación galopante que azota a la provincial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según la medición de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), ya alcanzó en el acumulado del 2022 a mayo el 30,4%.

Recordemos que la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) llevó adelante hoy un paro por 24 horas en reclamo por mejoras salariales. Entre sus pedidos, exigían que el gobierno abrieran paritarias y dejaran de reunirse de forma “sectorizada e ilegal” solo con los anestesistas. También denunciaron que la provincia atraviesa una situación crítica “sin precedentes” por falta de pediatras en los hospitales.

El Ejecutivo no sólo recibió a los gremialistas, sino que planteó para este jueves una reapertura de la Comisión Negociadora, en la que también se espera que se toquen temas relacionados al salario de los profesionales de la salud.

Entre las medidas de fuerza que plantea ATE, está la movilización para este jueves con concentración en la Subsecretaría de Trabajo. De hecho, piden un “aumento de emergencia” que va de los $20.000 -para quienes cobran un salario bruto mayor a $250.000 -, a $40.000 -para los que cobren un sueldo bruto menor a los $200.000 -. Para quienes estén en la franja del medio, ese número sería de $30.000.

En tanto, desde el SUTE estarán en diferentes departamentos “visibilizando la situación de las escuelas” mañana, el 28 y el 30 de junio. En tanto, el viernes está prevista la “marcha de las antorchas”, que arrancará a las 18.30 en el kilómetro cero (Garibaldi y San Martín) y se movilizarán hasta Casa de Gobierno junto a otros gremios.

Luego, del 4 al 8 de julio realizarán recorridas por distintas escuelas de la provincia, y finalizarán este esquema de luchas sin paro el 9 de julio, con un “festival por la escuela pública”.