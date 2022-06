Profesionales de la Salud pidieron la reapertura de paritarias en Casa de Gobierno

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) lleva adelante un paro por 24 horas en reclamo por mejoras salariales. Piden que el gobierno abra paritarias y deje de reunirse de forma “sectorizada e ilegal” solo con los anestesistas. También denuncian que la provincia atraviesa una situación crítica “sin precedentes” por falta de pediatras en los hospitales.

El gremio llevó adelante esta mañana una protesta en la explanada de Casa de Gobierno. Cerca de 200 personas se hicieron presentes con banderas y pancartas. Allí la secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe, sostuvo que “lo único que se está atendiendo son las guardias con los servicios esenciales” y aseguró que el paro “ha sido bastante importante en los consultorios externos”.

21 Junio 2022

“Este paro se trató de evitar, pero lamentablemente hace más de un mes que estamos con este reclamo, tratando de que el Ejecutivo se siente en la mesa negociadora que corresponde por ley y no en lugares ilegales, sectorizados, atomizando a los profesionales de salud y sin dar soluciones”, aseguró la gremialista.

Y aclaró que “sentarse con una sola profesión”, en relación a los anestesistas, es “desleal” porque “no hay un espacio de discusión salarial como dice la ley”. “La ley dice que deben sentarse con los gremios que representan al sector de manera regular, para dar solución a esta crisis sin precedentes”, sostuvo Iturbe.

En cuanto a los reclamos que llevan adelante, la secretaria general comentó: “Queremos recuperar el 36% correspondiente a 2020. De manera increíble el gobernador no aumentó a los profesionales de la salud que estaban en pandemia”.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Y añadió que buscan que se paguen las dobles especialidades y las guardias pasivas. “Todo eso no se paga o se hace en negro. Eso le están ofreciendo y no se puede tolerar más”, dijo Iturbe; y señaló que también es necesario discutir cambios de régimen, concursos y pago de jefaturas. “Esto es anárquico, se le paga a cualquiera y no sube el más capacitado”, denunció la gremialista.

Por otro lado, el encargado de hablar por la falta de pediatras fue Pablo Melonari, jefe de Servicios de Infectología en el hospital Notti. El médico dijo que “históricamente se presentaban 40 postulantes para hacer pediatrías y este año solamente se han inscripto seis. Esto repercute fuertemente en este invierno, dónde la internación, sinceramente no tiene pediatras para atender”.

“Creo que hay una muy mala política de salud porque hay un déficit de pediatras en la Provincia. Uno tiene que analizar, sentarse con los distintos sectores y ver en qué lugares se necesitan”, comentó.

Y explicó que “los pediatras no tienen recursos y derivan a los hospitales. Hoy está saturado el 98%. Tenemos 21 terapistas que los compartimos con el hospital Fleming y el Español. O sea que los terapistas no tienen opción de enfermarse”.

“Se necesitan solo 28 terapistas para la guardia del hospital Notti, para mantener los siete días con cuatro médicos. Imposible si uno se enferma”, aseveró Melonari.

Y comentó que hoy en día hay más de 6 mil operaciones frenadas. “Lo más grave es que hay pacientes críticos que están internados esperando. Cada día que pasan en un hospital, corren peligro de adquirir infecciones y hasta morir, esperando una cirugía”, completó.

Presencia del SUTE en la protesta

La secretaria general del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, Carina Sedano, participó de la manifestación que se llevó adelante en la Casa de Gobierno. “Hoy nos hemos acercado en solidaridad con Ampros en su día de paro porque sabemos que la salud y la educación son los ejes principales de cualquier Nación y Provincia”, dijo en diálogo con Los Andes.

Sobre la protesta que llevaron adelante este lunes en el acto del Día de la Bandera en el departamento de San Martín, Sedano comentó que “el vicegobernador se comprometió a que este miércoles nos recibirá en el Senado, así que le llevaremos las necesidades salariales y laborales de los trabajadores de la educación”

También indicó que mañana repartirán panfletos en distintos puntos viales “para que la comunidad sepa que somos los peores pagos del país” y el próximo viernes participarán de la “marcha de las antorchas” junto a otros gremios, desde el km 0 hasta Casa de Gobierno.