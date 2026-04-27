Esteban Bullrich apuntó contra Binance por no reconocer su identidad tras el avance de la ELA

El exsenador nacional Esteban Bullrich denunció públicamente que no puede acceder a sus fondos en la plataforma financiera digital Binance debido a que el sistema de reconocimiento facial dejó de identificarlo como consecuencia del avance de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) . Según explicó, el problema persiste desde hace cinco meses.

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El reclamo fue difundido a través de sus redes sociales, donde el exfuncionario detalló que la enfermedad modificó sus rasgos faciales, lo que impide que el sistema Face ID valide su identidad. “La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero” , expresó en su publicación.

Bullrich aseguró que intentó resolver la situación por vías formales con la empresa, pero no obtuvo respuestas efectivas durante meses. En ese sentido, cuestionó que la accesibilidad no sea considerada un aspecto central en este tipo de servicios digitales.

Además, el exlegislador remarcó que su caso refleja una problemática más amplia que afecta a personas con discapacidad , quienes encuentran barreras tecnológicas para operar con normalidad en plataformas financieras.

La respuesta de Binance tras la repercusión

Luego de que el caso tomara estado público, Binance respondió al reclamo y reconoció que se trata de una falla vinculada a la accesibilidad. A través de un mensaje en redes sociales, la compañía indicó que ya se encontraba trabajando para solucionar el inconveniente.

“Te escuchamos y lamentamos lo ocurrido. Nuestro equipo ya se está comunicando para resolverlo”, señalaron desde la empresa, que también agradeció la visibilización del problema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BinanceArg/status/2048876001506058256&partner=&hide_thread=false Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo. También lo estamos escalando internamente como una falla de accesibilidad que necesitamos corregir. Gracias por alzar la voz y por exigirnos más. — Binance Argentina (@BinanceArg) April 27, 2026

Qué es la ELA y cómo impacta

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras encargadas del control de los movimientos voluntarios. Con el tiempo, provoca debilidad muscular, dificultades para hablar, tragar y respirar.

Bullrich fue diagnosticado en 2021 y desde entonces se convirtió en una de las principales voces en la concientización sobre la enfermedad, así como en la visibilización de los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en distintos ámbitos, incluida la tecnología.