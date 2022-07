El Gobierno convocó a los gremios y el jueves se reabren las paritarias estatales

Gobierno provincial y gremios estatales volverán a verse las caras esta semana, porque el Gobierno convocó a la reapartura de las paritarias. Las rondas arrancan el jueves en el Centro de Congresos y Exposiciones y allí los gremios pedirán un incremento para no perder el poder adquisitivo y van a rechazar las sumas fijas.

La relación entre ambas partes viene siendo muy tensa producto de la escalada inflacionaria y las medidas del Ejecutivo que para los gremios han sido insuficientes. Cabe recordar que el acuerdo salarial firmado por ambas partes contemplaba un incremento del 40% (12% con los haberes de marzo, 4% con los de abril, otro 4% en junio, un 5% con los sueldos de agosto, otro 5% en septiembre, 5% en octubre y 5% en noviembre) más una suma fija remunerativa de 7.200 pesos. En el primer semestre la inflación llegó a 38,2%.

El clima social tiene altas temperaturas que no se equiparan con el frío del invierno. Desde hace varias semanas, los gremios estatales vienen visibilizando en las calles la situación de sus afiliados por el impacto directo de la inflación en los bolsillos de los estatales. El Gobierno respondió adelantando el 5% de aumento previsto para noviembre y cobrarlo en julio, algo que fue rechazado por los sindicatos, ante la exigencia de una nueva ronda de negociaciones.

Así, en el Centro de Congresos y Exposiciones arrancará la discusión el jueves 21 de julio, día en el que los gremios más populosos estarán presentes, adelantando dos meses la nueva mesa porque originalmente iba a ser en setiembre.

“Estamos sacando cuentas”, dijeron desde Casa de Gobierno. No está confirmado, al menos hasta ahora, que haya una oferta concreta para presentar el jueves. Los gremios ya avisaron que no aceptarán sumas fijas no remunerativas, algunos no quieren ni sumas, aspiran a un aumento salarial porcentual.

Por eso para varios gremialistas, las declaraciones de Roberto Macho, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que pide $40.000 esconde las verdaderas intenciones del Gobierno provincial de ofertar “bonos”.

En diálogo con Los Andes, el titular del gremio estatal aseguró que el Poder Ejecutivo busca “hacerles una oferta diferente a todos porque nos ha citado en distintos horarios, siendo que paritamos en la mayoría de las reparticiones”.

“Es un solo reclamo de $40.000 que es lo que nos tienen que otorgar, la necesidad es llegar a fin de mes”, agregó Macho. Igualmente descree de una oferta que seduzca a la cúpula gremial porque “en diciembre, el Gobernador tendría que haber pasado a planta a unos 2.000 compañeros y sólo pasó a 800 0 900, discriminando a 1.200″. Para Macho, esta actitud sumada a las prórrogas “que pidió hasta marzo y abril” para cumplir sumado al acuerdo con los anestesistas confluyen en “querer desglosar a todos los regímenes para darnos una oferta distinta a cada uno”.

En ATE, que vienen desde hace días en estado de movilización, asamblea permanente y retención de servicios, que ha afectado el desarrollo normal de actividades en los organismos públicos, continuarán con las mismas medidas. El mismo jueves, se reunirán en el nudo vial a las 9.30 para marchar hasta la sede de la paritaria, cuyo horario de inicio es a las 11.

Los docentes levantan la guardia

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute) viene disparando munición gruesa en contra del Gobierno provincial por los salarios docentes. Indicaron que tienen “cero” expectativas en la reunión porque aseguran que la intención es desactivar un paro previsto para el 26 de julio, el día después del receso invernal.

“Venimos desde el 1 de mayo planteando esto. Es la cuarta movida que hacen para parar el paro que venimos construyendo. El mayor problema fue no haber tenido aumento en el 2020, por eso estamos tan lejos de los salarios del resto del país. Además los aumentos son sobre el sueldo de diciembre, es algo que tenemos que discutir”, expresó Gustavo Correa, secretario gremial del Sute a Los Andes.

Los gremios SUTE y ATE se manifestaron en distintos puntos de la provincia en reclamo de aumento salarial y pases a planta. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El gremio docente viene gestando un paro desde hace meses. En el último plenario por temas salariales no había ánimos de perder el monto del ítem aula y en algunos departamentos se votó en esa sintonía. Los meses pasaron “y hay un hartazgo muy grande” al punto tal que los 18 departamentos de la provincia votaron el paro para el lunes 26 de julio.

“Todos votaron el paro, es un dato muy significativo ese. Tiene que ver con lo miserable que es el salario, es insignificante el descuento del ítem aula”, agregó Correa.

Ampros insiste con el aumento mensual

Desde hace dos años la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), viene pidiendo que los aumentos fueran mensualizados al ritmo de la inflación. El Gobierno se viene negando rotundamente.

Ahora, en este contexto y ante la pérdida del poder adquisitivo volverán a la carga con la misma intención. “Seguimos pidiendo la indexación por inflación”, remarcó la secretaria general Claudia Iturbe a Los Andes. La gremialista remarcó que no aceptarán sumas fijas de ningún tipo porque “nos achata la pirámide, entre la clase 1 y la 8 hay poca diferencia, una suma fija se achata, aunque sea en blanco, queremos un porcentaje del básico”.

El ambiente también está caldeado entre las partes por las últimas reuniones de la Comisión Negociadora. “Hemos estado sentados para ver si podíamos hablar de adicionales específicos por la crisis sanitaria pero no hemos tenido mucho avance”, indicó Iturbe quien espera que haya “un reconocimiento” al personal de salud en la reunión del jueves, a las 15.

“El miércoles hay un paro en el Notti, por las mayores dedicaciones que no ha pasado. Los hospitales funcionan con cargos por 4 horas, el resto se paga con prestaciones. Se acordó que esas prestaciones pasen a mayores dedicaciones y no ha ocurrido. Eso es tercerizar la salud”, aseveró la titular de Ampros.

Una movida nacional de Ampros por las jubilaciones

Además del reclamo salarial, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) quiere avanzar con el 82% móvil para los profesionales que se jubilen. Claudia Iturbe se reunió con ambas partes de la grieta junto a la conducción de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa).

Por un lado estuvieron los senadores Beatriz Ávila y Mario Fiad, del bloque de Juntos por el Cambio. Y luego, en la sede de Ampros se expuso ante la diputada nacional Marisa Uceda (Frente de Todos) y presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara.

Iturbe afirmó: “la iniciativa no exige mayores erogaciones del Anses ya que el trabajador activo aportaría un 2% más en concepto de aportes jubilatorios, es decir, que sería autofinanciable. Contempla una jubilación a los 30 años de servicio con un 2% de aporte adicional y un 82% móvil para todos los trabajadores de la salud que están en el régimen nacional, que representa un total de más de 400.000 trabajadores”.

Los representantes gremiales expusieron la necesidad de reimpulsar el proyecto del 82% móvil, presentado por la diputada Graciela Iturraspe hace diez años con el apoyo de Fesprosa y numerosos gremios de salud.