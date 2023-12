El diputado provincial Miguel Ángel Ronco (Cambia Mendoza), quien además es ex intendente de Rivadavia, es noticia nacional y hasta tendencia en las redes sociales. Lamentablemente no por su labor parlamentaria -asumió hace menos de un mes- ni por sus logros como jefe comunal del departamento del Este mendocino, sino que lo que lo llevó a boca de todos -y no de la mejor manera- fue su participación virtual en la sesión de la Legislatura de Mendoza celebrada el pasado miércoles 20 de diciembre.

Y es que Ronco, quien juró como diputado provincial el 23 de noviembre, se conectó de manera online para sesionar aquel 20 de diciembre desde las paradisíacas playas de Playa del Carmen, uno de los destinos más lujosos de la Riviera Maya (México). De hecho, el diputado oficialista se había excusado mediante una carta -firmada de su puño y letra- ante las autoridades de la cámara ya que estaría “fuera del país por razones personales” entre el 15 y el 29 de diciembre (un dato no menor es que hoy Ronco debería regresar al país, de acuerdo a la nota redactada por él).

El diputado mendocino que sesionó desde el Caribe es tendencia en las redes y no faltaron los memes. Foto: Archivo Los Andes

DENUNCIA Y MALESTAR POR LA SESIÓN DE RONCO DESDE EL CARIBE

El ex legislador del FIT, Lautaro Jiménez -quien, además, fue candidato a gobernador de Mendoza por esa fuerza política- fue quien denunció y ventiló el escándalo que involucra a Ronco hace unos días.

“Cuando se aprobó el cambio de reglamento (NdA: que autorizaba a legisladores a sesionar por Zoom, y que fue precisamente la opción a la que recurrió Ronco), era porque había Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y no había forma de sesionar presencialmente en la Legislatura. Fue un cambio que se hizo para que algunos legisladores estuvieran presenciales y otros en remoto, para que la Legislatura no quedara cerrada. Pero nunca jamás se planteó que este tipo de modalidad sea para tomarse vacaciones y sesionar desde la playa”, indicó, indignado, Jiménez a Los Andes.

Al momento de leer las licencias o ausencias en la mencionada sesión, no hubo ninguna mención a Miguel Ronco. Y, hace unos días, fuentes legislativas confirmaron que el propio Ronco había participado y se había conectado “al menos algunos minutos”.

Además, Jiménez recordó el acto partidario de mayo de este año cuando, en campaña, Ronco tildó de “estafadores” y “tramposos” a los docentes que se oponían al Ítem Aula. Luego de las repercusiones, Ronco debió pedir disculpas públicamente.

Desde hace ya varios días, Los Andes viene intentando comunicarse con el diputado Ronco para que explique o dé su versión de la situación, aunque no ha sido posible y no hay respuesta alguna de parte del cuestionado legislador. Sería más que interesante, no solo para este diario sino para los mendocinos y mendocinas, conocer la justificación de ex intendente rivadaviense para decidir sesionar de esa manera.

TENDENCIA Y MEMES LUEGO DE QUE RONCO SESIONARA DESDE LA PLAYA

En las últimas horas, luego de que a nivel nacional la noticia se viralizara y fuera replicada en distintos medios, la participación de Ronco en la sesión legislativa conectado por Zoom desde el Caribe se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Más concretamente, “El Caribe” fueron las palabras que se volvieron tendencia en X (ex Twitter) y a raíz de las repercusiones, críticas, bromas e ironías que se hicieron sobre el episodio que convirtió a Ronco en noticia nacional.

Legalmente hablando, Ronco no infringió ninguna norma y se ajustó al reglamento. Y es que la autorización para sesionar virtualmente se mantiene hasta el final del año legislativo 2023 (hoy culmina), por lo que -como se dice popularmente- el diputado provincial aprovechó la herramienta “hasta el último minuto” e hizo un uso final “sobre la hora”, en términos futboleros.

Sin embargo, la acción de Ronco no cayó muy bien, ni entre sus pares de la oposición, ni tampoco entre la opinión pública.

Por supuesto, luego de que Ronco y su sesión caribeña fueran tendencia, no faltaron los memes. Se trata de esa cuota de humor ácido y sarcástico que ayuda a los argentinos a atravesar de una forma, al menos simpática, los momentos difíciles y las situaciones más angustiantes e indignantes.

En X, la mayoría de los usuarios que hicieron bromas al respecto lo compararon con el alcalde Diamante, mandatario de Springfield (en Los Simpson) quien en un episodio brinda un mensaje televisivo a los vecinos, solidarizándose con la ciudadanía y diciendo que los acompañará en un momento crítico y de emergencia. Pero, en el momento en que se abre el plano de la transmisión de ese mensaje, se observa que el alcalde está en verdad en una agradable y relajada playa, con la arena y el mar detrás del fondo falso que muestra un salón el ayuntamiento y delante del que Diamante se ha parado,

Además, el mandatario lleva una malla y ojotas debajo de su traje y camisa -solo se ve de la cintura para arriba en el mensaje de TV-.

Las comparaciones entre este “compromiso” de Diamante con el pueblo de Springfield y la participación legislativa de Ronco desde el Caribe mexicano fueron una constante en las redes. Incluso, el usuario @papaiito cambió -con Photoshop- la cara del alcalde de Los Simpson por la de Miguel Ángel Ronco.

