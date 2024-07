Deja de anudarte la bufanda igual que siempre: aprende 4 formas distintas para estar canchera y abrigada

NO USES MÁS TU MAXI BUFANDA‼️😲 Como la estabas usado 🥹, sigue estos 4 tips que le darán a tu look mucha más onda y no vas a andar arrastrando tu pobre bufandita !! ¿Aún no tienes la tuya? Corre a nuestra página web, las tenemos en más de 15 colores 🌈 Si te gustó este video, guárdalo o envíaselo a alguien que le pueda servir y no olvides seguirnos para más tips 🤩 #bufandas #maxibufandas #tips #ideas #tipsdeaccesorios #accesorios #joyas