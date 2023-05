Ronco trató de “tramposos” y “estafadores” a un sector de docentes y luego pidió disculpas

Un acto en Rivadavia por parte del oficialismo, en el cual se lanzó oficialmente la precandidatura de Mauricio Di Césare, provocó polémica en términos políticos. No fue este hecho en sí, sino unas controversiales declaraciones del intendente Miguel Ronco, quien habló de “trampas” y “estafas” antes de la aplicación del ítem aula.

El tema surgió cuando Ronco habló de la “honorabilidad” que tiene Cambia Mendoza, en particular el precandidato Alfredo Cornejo.

“¿Qué pueden decir, quién puede hablar mal de Alfredo Cornejo? Los que a lo mejor siempre fueron tramposos y nunca hicieron las cosas como la gente y les molestó el item aula”, lanzó Ronco.

Y agregó: “Lamento a aquellos que no saben entender que en la vida hay que ser cumplidor y honesto. No hay que estafar. Imagínense ustedes que tuvieran 4 intendentes en Rivadavia, porque yo me tomé licencia, porque me dolía un pie, porque el otro se tomaba licencia porque había estornudado, porque el otro posiblemente iba a ser mamá (sic). 4 docentes en una misma aula. ¿cómo va a salir adelante un país?”, lanzó.

Quien habla es Miguel Ronco, intendente de Rivadavia. Entonado en su discurso de campaña reconoce lo que @alfredocornejo y @rodysuarez disimulan: que el ítem aula obliga a trabajar a docentes con problemas de salud, vulnerando los derechos de los trabajadores/as de la educación pic.twitter.com/6tK8SkpGo3 — Guillermo Carmona (@grcarmonac) May 21, 2023

“¿Cómo vamos a crecer con planes, con flojera, con certificados de enfermedad? tenemos que ser sinceros en la vida y tenemos que ser honestos. Yo en pandemia no falté un solo día, con casi 70 años. Eso se llama tener sentido de la responsabilidad. Cuando uno es responsable, está primero el trabajo y el honor”, agregó el jefe comunal del departamento del Este.

No obstante, luego de un fin de semana de críticas políticas y también de parte de la sociedad, Ronco pidió disculpas a los docentes y mencionó que “jamás” fue su intención “faltar el respeto al honor que significa ser un trabajador de la educación”.

“Debo reconocer que en la vorágine del discurso expresé mal el mensaje. Los docentes que me conocen saben que los respeto y he trabajado junto a ellos en todas las áreas de la educación, porque la considero de importancia ineludible para todo progreso social”, expresó.

Y añadió: “Me comprometo a llevar adelante propuestas que mejoren y dignifiquen la calidad del trabajo docente en todos los ámbitos”.

Fuertes críticas a Ronco por su mensaje a los docentes

Recordemos que las declaraciones de Ronco tomaron vuelo político, en un momento en el cual nuevamente el ítem aula está en agenda.

Uno de ellos fue Victor Da Vila, del Partido Obrero, que señaló que “si a Ronco, Cornejo y demás le queda algo de dignidad, deben renunciar a sus candidaturas”

“Ronco debería renunciar después de esto, atacar a quienes hacen hasta lo imposible para educar a nuestros hijos es inadmisible. Lo único honesto que tienen es que ya no ocultan su desprecio por los trabajadores.”, marcó.

Guillermo Carmona, del PJ, por su parte señaló que Ronco, “entonado en su discurso de campaña reconoce lo que Cornejo y Suárez disimulan: que el ítem aula obliga a trabajar a docentes con problemas de salud, vulnerando los derechos de los trabajadores/as de la educación”.

En tanto, la peronista rivadaviense Gabriela Lizana expresó: “En una gran pena que haya dirigentes políticos que continúen destratando a las docentes y a los docentes de Mendoza. No les alcanzó con la imposición del Item Aula, sino que ahora tratan de ‘incumplidores y tramposos’ a los educadores para justificarse.

El otro precandidato del Frente Elegí, Omar Parisi, también intervino en la polémica, rescatando un tuit de la concejal de San Martín Paula Repetto. Allí se ve un video en el que Omar de Marchi defendía al ítem aula y la edil decía que De Marchi y Cornejo son lo mismo.