Política en Off: arde la campaña de Las Heras, el agrandado de Lavalle y las promesas de humo

Las Heras Gate 1 : un audio conmocionante

Las Heras no deja de desparramar hechos curiosos y bizarros en medio de una caliente campaña electoral. Todos los días hay fotos, videos y elementos que condimentan el día a día en la comuna que administra Daniel Orozco.

Un fuerte audio le habría llegado al jefe comunal luego de la visita de Janina Ortiz, la secretaria de Gobierno y pareja del intendente al barrio Estación Espejo. “Buenos días Daniel, cúchame, recién ha venido acá tu señora, no sé ‘pesho’, acá a la delegación a poner postura”, empieza diciendo el hombre de quien se desconoce la identidad pero se apodaría “Taperola”.

Ya más molesto, advierte: “Que no me falta el respeto porque yo no le falto el respeto Daniel, eh, ¿me entendés? Vos escuchame viejo. Vos sabés como es la cosa acá en mi barrio, el barrio Estación Espejo. Vos sabés como es”, se escucha decirle a Orozco.

“Vos a mí nunca me viniste a buscar, nadie vino a hacer nada. Ahora vienen a querer poner postura. Recién vino acá, yo espero que a mí no me saquen nada ni tampoco le toquen nada a mis chicos, ¿me entendés?”, advierte el hombre aunque no sabe cómo fue la situación con Ortiz.

Lo más fuerte se escucha al final y a modo de advertencia. “Porque voy a ir a la Municipalidad con toda la gente y la vamos a meter para adentro y vamos a hacer de todo, perro. Recién vino tu señora acá a hacer problemas acá a la delegación, al barrio, a prometer, no…”, dice la última parte del audio.

Las Heras Gate 2: un video que dejó más dudas que certezas

Ya habíamos contado en la sección de Política sobre el escándalo que se desató luego de que empleados municipales, con ropa de la comuna, fueran vistos colgando carteles de la campaña electoral con el rostro de Daniel Orozco.

Janina Ortiz, la secretaria de Gobierno, pareja de Orozco y mujer con poder dentro de la comuna, incursionó en el periodismo y se entrevistó con Jorge, uno de los empleados vistos en la vía pública. Bajo el título de la “la única verdad”, sucede el diálogo al aire libre. Aclaración profesional: una versión se puede considerar válida cuando al menos res fuentes que no se relacionan entre sí confirman la información, cosa que no sucede en este caso.

Jorge cuenta que trabaja en la planta hormigonera del municipio de 8 a 12 y explica que milita para que continúe la gestión del intendente, por eso en sus tiempos libres colabora con la campaña electoral.

Alguien que vio el video advirtió errores en la información del empleado sobre la jornada laboral, que sería de sólo 4 horas según lo que dijo y esa jornada es la que tiene una persona discapacitada, algo que claramente este empleado no tiene.

“Allí no pueden trabajar discapacitados y el horario es de 7 a 13 o hasta de 7 a 15″, comentó alguien que conoce muy bien el funcionamiento de la planta hormigonera en relación a la corta jornada que informó Jorge.

El agrande lavallino

En otro lugar del norte provincial también hay chispazos, aunque nunca equivalente a la pirotecnia lasherina. El triunfo de Edgardo González en Lavalle abrió varias dudas y enojos de cara a su asunción como intendente luego de más de 20 años de Roberto Righi.

Ni el radical más optimista cree que Lucas Luppo pueda dar el batacazo. Por lo tanto, González será el próximo intendente y su enfrentamiento con el jefe comunal no avizora, según algunos observadores de la rosca, una gestión donde prime la armonía.

Algunos dicen que el diputado provincial está muy agrandado y que no advierten una cintura política acorde al desparramo de peronistas que quedó luego de las elecciones primarias. La lectura política pone foco en cómo gestionará a los propios y a los ajenos, léase la gente de Righi.

“Una cosa es caminar barrios y otra resolverle en serio los problemas a la gente”, dijo ofuscado un militante. Dentro de las posibilidades que suenas como fructíferas para tener una conducción ordenada, está en la apertura de brazos a los heridos del PJ que dejó la elección. Según dicen, hoy esto está difícil por lo que siguen de cerca lo que suceda en Lavalle.

El ítem de una polémica que nunca acaba

Un acto en Rivadavia por parte del oficialismo, en el cual se lanzó oficialmente la precandidatura de Mauricio Di Césare, provocó polémica en términos políticos. No fue este hecho en sí, sino unas controversiales declaraciones del intendente Miguel Ronco, quien habló de “trampas” y “estafas” antes de la aplicación del ítem aula.

El tema surgió cuando Ronco habló de la “honorabilidad” que tiene Cambia Mendoza, en particular el precandidato Alfredo Cornejo.

“¿Qué pueden decir, quién puede hablar mal de Alfredo Cornejo? Los que a lo mejor siempre fueron tramposos y nunca hicieron las cosas como la gente y les molestó el item aula”, lanzó Ronco.

Y agregó: “lamento a aquellos que no saben entender que en la vida hay que ser cumplidor y honesto. No hay que estafar. Imagínense ustedes que tuvieran 4 intendentes en Rivadavia, porque yo me tomé licencia, porque me dolía un pie, porque el otro se tomaba licencia porque había estornudado, porque el otro posiblemente iba a ser mamá (sic). 4 docentes en una misma aula. ¿cómo va a salir adelante un país?”, lanzó.

“¿Cómo vamos a crecer con planes, con flojera, con certificados de enfermedad? tenemos que ser sinceros en la vida”, agregó.

Quien habla es Miguel Ronco, intendente de Rivadavia. Entonado en su discurso de campaña reconoce lo que @alfredocornejo y @rodysuarez disimulan: que el ítem aula obliga a trabajar a docentes con problemas de salud, vulnerando los derechos de los trabajadores/as de la educación pic.twitter.com/6tK8SkpGo3 — Guillermo Carmona (@grcarmonac) May 21, 2023

Las declaraciones tomaron vuelo político, en un momento en el cual nuevamente el ítem aula está en agenda.

Uno de ellos fue Victor Da Vila, del Partido Obrero, que señaló que “si a Ronco, Cornejo y demás le queda algo de dignidad, deben renunciar a sus candidaturas”

“Ronco debería renunciar después de esto, atacar a quienes hacen hasta lo imposible para educar a nuestros hijos es inadmisible. Lo único honesto que tienen es que ya no ocultan su desprecio por los trabajadores.”, marcó.

Guillermo Carmona, del PJ, por su parte señaló que Ronco, “entonado en su discurso de campaña reconoce lo que Cornejo y Suárez disimulan: que el ítem aula obliga a trabajar a docentes con problemas de salud, vulnerando los derechos de los trabajadores/as de la educación”.

En tanto, la peronista rivadaviense Gabriela Lizana expresó: “En una gran pena que haya dirigentes políticos que continúen destratando a las docentes y a los docentes de Mendoza. No les alcanzó con la imposición del Item Aula, sino que ahora tratan de ‘incumplidores y tramposos’ a los educadores para justificarse.

Cornejo-Suárez y DeMarchi son lo mismo y son socios en la persecución y los salarios de miseria de nuestros docentes. Hace un mes decía estar de acuerdo con el ítem aula, hoy dice lo contrario! En las campañas NO vale todo! Mentiroso! pic.twitter.com/vCxXntopkO — 𝗣𝗮𝘂𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 (@PaulaRepetto1) May 21, 2023

El otro precandidato del Frente Elegí, Omar Parisi, también intervino en la polémica, rescatando un tuit de la concejal de San Martín Paula Repetto. Allí se ve un video en el que Omar de Marchi defendía al ítem aula y la edil decía que De Marchi y Cornejo son lo mismo.

Las casas de la oposición

El irresoluto déficit habitacional siempre es tema de campaña electoral. El deseo de buena parte de la población de alcanzar el sueño de la casa propia siempre desata las más encendidas promesas de los candidatos. Y esta elección no es la excepción.

Por un lado, el candidato del Frente Elegí, Omar Parisi, habla de la “revolución de la vivienda” y hasta cartelería específica tiene en la calle para posicionar esa propuesta. Y asegura que el supuesto superávit fiscal de la Provincia, que dice que llega a 80.000 millones de pesos, alcanza para hacer esa revolución.

Mendoza se pone en marcha con la REVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA 🏠✅



Un verdadero "shock productivo" que genera puestos de trabajo inmediatos, actividad comercial e industrial, solucionando además la EMERGENCIA HABITACIONAL de Mendoza.#HagamosQueSuceda #Viviendas #Empleo #Producción pic.twitter.com/GPBzkVEo1D — Omar Parisi (@ParisiOmar) May 19, 2023

Del otro lado, está la popuesta de Mario Vadillo, que ofrece el leasing, para que los que alquilan pasen a una vivienda construida por el Estado con los nuevos métodos de construcción que, supuestamente, son mucho más baratos que los tradicionales ladrillos y columnas de hierro del 8.

El tema era abordado por una mesa de circunspectos radicales y recordaban, entre sorbos de café, que actualmente el costo de una casa del IPV de 64 metros cuadrados, construida de la forma tradicional, ya supera los 16 millones de pesos. Luego, uno de los parroquianos, con acceso a datos oficiales del Instituto Provincial de la Vivienda, recordó que hace unas pocas semanas, se entregó un barrio construido con los métodos industrializados y el costo de las 35 casas entregadas, con las redeterminaciones de precios por el impacto inflacionario, fue de casi 392 millones de pesos; es decir unos 11 millones de pesos cada casa.

“No sé a quién le consultó Vadillo sobre el costo de los nuevos métodos, pero parece que hace mucho que no pregunta, porque no salen mucho más baratas, aunque si son más rápidas, por lo que las redeterminaciones de precios suelen ser menos onerosas”, lanzó el irónico parroquiano.

Respecto de la propuesta de Parisi, el que recordaba el costo del método tradicional decía que “la revolución de las casas del peronismo, con 80.000 millones de pesos, alcanza para 5.000 casas. Una revolución medio corta, sin contar que usar esa plata de supuesto superávit implicaría no pagar los vencimientos de la deuda, o sea, dejar en default a la Provincia”.