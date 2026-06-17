El oficialismo logró dictamen para el Súper RIGI y busca aprobarlo la próxima semana

El Gobierno nacional dio un paso importante en el Congreso al obtener dictamen de mayoría para el proyecto conocido como Súper RIGI , un régimen destinado a promover grandes inversiones en sectores tecnológicos estratégicos mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

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La iniciativa fue respaldada por 61 firmas durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología. Además del oficialismo, acompañaron legisladores del PRO , la UCR e Innovación Federal , lo que deja al proyecto en condiciones de ser tratado en la sesión que La Libertad Avanza (LLA) pretende realizar la próxima semana.

El esquema apunta a captar inversiones de gran escala en actividades vinculadas con la innovación tecnológica y la industrialización avanzada . Entre los sectores contemplados figuran la inteligencia artificial, los semiconductores, la producción de baterías, los vehículos eléctricos, el hidrógeno verde, las energías renovables y el desarrollo de reactores nucleares de pequeña y mediana escala.

El Súper RIGI obtuvo dictamen entre críticas de la oposición y respaldo de aliados.

El Súper RIGI obtuvo dictamen entre críticas de la oposición y respaldo de aliados

El Súper RIGI obtuvo dictamen entre críticas de la oposición y respaldo de aliados.

El Súper RIGI obtuvo dictamen entre críticas de la oposición y respaldo de aliados

Para acceder al régimen, las empresas deberán comprometer inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares , una exigencia superior a la prevista en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actualmente vigente.

A cambio, el proyecto ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años, reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, beneficios para amortizar inversiones, exenciones en derechos de importación y exportación, además de una mayor disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones.

Debate y cuestionamientos de la oposición

La discusión parlamentaria estuvo marcada por las críticas de distintos bloques opositores. Legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda cuestionaron especialmente el alcance de los beneficios fiscales y pusieron en duda que el régimen genere el impacto prometido en materia de empleo, desarrollo tecnológico y crecimiento económico.

Durante el debate, el diputado Eduardo Falcone destacó la incorporación de propuestas impulsadas por el MID, entre ellas mecanismos para fomentar la participación de proveedores locales y estímulos para las inversiones en investigación y desarrollo.

Por el contrario, referentes opositores sostuvieron que el proyecto podría profundizar desigualdades entre sectores económicos y favorecer principalmente a grandes empresas vinculadas a las nuevas tecnologías. Agustín Rossi (Unión por la Patria) manifestó que la ley es un "traje a medida" hecha "en beneficio de los amigos de Milei".

Embed - COMISIÓN COMPLETA: PLENARIO - 17-06-2026 - SÚPER RIGI - Diputados Argentina

Los beneficios previstos para las inversiones

El texto contempla una serie de incentivos para atraer capitales internacionales hacia actividades consideradas de frontera tecnológica.

Entre las medidas previstas figuran una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias, certificados fiscales para cancelar IVA, contribuciones patronales diferenciadas, deducción de quebrantos sin límite temporal y una disminución gradual de la carga tributaria sobre dividendos.

Además, los proyectos adheridos podrían acceder progresivamente a una mayor disponibilidad de las divisas generadas por exportaciones hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año. Con el dictamen ya firmado, el oficialismo buscará ahora reunir los votos necesarios para convertir la iniciativa en ley en la Cámara de Diputados.