El Gobierno otorgó un plus de hasta el 25% para integrantes de las Fuerzas Armadas: a quienes le corresponde

El Gobierno nacional oficializó este miércoles un aumento para el personal de las Fuerzas Armadas mediante la creación de un beneficio adicional de carácter remunerativo destinado a reconocer la capacitación académica y técnica de sus integrantes.

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La medida quedó establecida a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el resto de los ministros del Poder Ejecutivo.

Según lo dispuesto en la normativa, el nuevo adicional podrá alcanzar hasta un 25% de los haberes mensuales del personal militar y tendrá como objetivo valorar la formación, especialización y capacitación profesional de quienes integran las Fuerzas Armadas.

La normativa modifica la Ley para el Personal Militar N° 19.101 e incorpora el denominado "suplemento por título" como un adicional general para todo el personal del cuadro permanente, siempre que la formación acreditada esté vinculada con las funciones que desempeña dentro de la fuerza.

Según establece el texto oficial, quienes posean títulos de p osgrado, especialización, maestría o doctorado percibirán un adicional equivalente al 25% del haber mensual correspondiente a su grado. Por su parte, los integrantes de las Fuerzas Armadas con títulos universitarios de grado de al menos cuatro años de duración recibirán un incremento del 15%.

En tanto, aquellos que cuenten con tecnicaturas o títulos superiores equivalentes, con una duración mínima de dos años, accederán a un suplemento del 10% sobre sus haberes.

El beneficio no estará limitado únicamente al personal en actividad. El decreto también dispone que el suplemento alcance a militares retirados y a familiares con derecho a pensión, siempre que el causante haya obtenido el título correspondiente antes de pasar a situación de retiro.

Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca fortalecer la carrera militar mediante incentivos vinculados al desarrollo académico y técnico, en el marco de una política orientada a la profesionalización y modernización de las fuerzas.