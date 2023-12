Polémica por un diputado provincial que sesionó por Zoom desde el Caribe

El 23 de noviembre, el ex intendente de Rivadavia Miguel Ronco asumió como diputado provincial en la Legislatura de Mendoza. Solo 20 días después, el 13 de diciembre y mediante un escrito firmado de puño y letra por él mismo, Ronco informaba al presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi, que estaría “fuera del país por razones personales” entre el 15 y el 29 de diciembre.

Y el miércoles 20 de diciembre, día en que hubo sesión en la cámara baja de la Legislatura, Ronco -ausente con aviso- pidió autorización para participar de la sesión de forma virtual -por Zoom-. Se trata de una modalidad que tomó un marcado protagonismo durante el momento más crítico de la pandemia de Covid-19 (en 2020), aunque ya quedó relegada ante el regreso a la presencialidad plena.

Detrás de toda esta cronología hay un detalle que revolucionó la Legislatura mendocina y a distintos sectores políticos. Y es que el ex senador del FIT, Lautaro Jiménez (militante de la Izquierda mendocina y candidato a gobernador durante las últimas elecciones provinciales) denunció que Ronco se encuentra en Playa del Carmen (dentro del a Riviera Maya, en el paradisíaco Caribe mexicano).

Denuncian que un diputado pidió licencia a 20 días de haber asumido y participó de una sesión desde el Caribe mexicano. Foto: Archivo Los Andes.

No solo ello sino que, según la acusación de Jiménez, el ex intendente de Rivadavia participó de manera virtual de la sesión mientras se encontraba en Playa del Carmen.

“En el escrito (Ronco) dice que va a estar afuera por razones personales. La sesión del 20 de diciembre fue muy importante, ya que se aprobaron desafueros y proyectos mineros, por ejemplo. Y a Ronco no se lo ve presencialmente en la sesión. Incluso, cuando leen las licencias, no leen la de él. Es decir, sabemos que él (por Ronco) pidió la licencia, pero no se sabe si estuvo o no en la sesión”, detalló Jiménez a Los Andes.

Fuentes legislativas confirmaron que Ronco participó de forma virtual -al menos durante unos minutos- de la sesión, y lo hizo estando en el extranjero y cómo él mismo había avisado mediante un escrito presentado una semana antes de la sesión.

“Cuando se aprobó el cambio de reglamento, era porque había Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y no había forma de sesionar presencialmente en la Legislatura. Fue un cambio que se hizo para que algunos legisladores estuvieran presenciales y otros en remoto, para que la Legislatura no quedara cerrada. Pero nunca jamás se planteó que este tipo de modalidad sea para tomarse vacaciones y sesionar desde la playa”, criticó Jiménez.

Denuncian que un diputado pidió licencia a 20 días de haber asumido y participó de una sesión desde el Caribe mexicano. Foto: X @LautaroJimenez

Los Andes intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con Ronco y su entorno para que aclarara la situación y tuviera la posibilidad de responder a las críticas. Sin embargo, no hubo respuestas de parte del ex intendente de Rivadavia y actual diputado, ni tampoco de sus colaboradores.

LA DURA CRÍTICA DE RONCO A LOS DOCENTES: LOS TRATÓ DE ESTAFADORES Y TRAMPOSOS

Otro detalle que indignó a Lautaro Jiménez de esta situación particular relacionada a Migue Ronco fue que el ex jefe comunal rivadaviense criticó dura y violentamente a los docentes en mayo de este año, mientras estaba de campaña y defendía el Ítem Aula. En declaraciones durante un acto partidario, Ronco trató de “tramposos” y “estafadores” a algunos docentes que abusan de las licencias.

“¿Quién puede hablar de Alfredo Cornejo? Los que, a lo mejor, siempre fueron tramposos y nunca hicieron las cosas como la gente. Y les molestó el Ítem Aula. Lamento aquellos que no saben entender que en la vida hay que sr cumplidor, hay que ser honesto, no hay que tapar”, destacó el entonces intendente de Rivadavia.

“Imagínense ustedes que tuvieran 4 intendentes acá en Rivadavia. Porque yo me tomé licencia porque me dolía un pie, porque el otro se tomaba licencia porque había estornudado, porque el otro posiblemente iba a ser mamá y porque el otro no sé qué. Imagínense 4 docentes en un solo aula (sic), ¿cómo va a salir el país adelante? ¿Cómo vamos a crecer con planes, con flojera, con certificados de enfermedad? Tenemos que ser sinceros en la vida, tenemos que ser honestos. Yo en pandemia no falté ni un solo día, con casi 70 años. Eso se llama tener sentido de la responsabilidad, cuando uno es responsable está primero el trabajo, el honor”, declaró en mayo el diputado que se tomó licencia ahora y a 20 días de haber asumido.

Miguel Ronco. Foto: Archivo Los Andes

Jiménez, quien además de referente de la Izquierda en Mendoza es también docente, fue muy crítico con Ronco ante el pedido de licencia actual y recordó sus palabras para con los docentes hace 7 meses.

“Durante la campaña electoral, en mayo, aprovechó que estaba de moda pegarnos a los docentes y nos trató de estafadores y tramposos. Ronco planteó que los docentes no tenían nada para reprocharle a Cornejo, que éramos deshonestos y planeros por presentar licencias. Después la quiso arreglar y pidió disculpas, pero el daño ya estaba causado”, recordó Jiménez.

“Cuando un funcionario hace declaraciones así, en el mundo de las escuelas hay de todo y hay padres que toman esas declaraciones muy a pecho, padres que se enojan y se pueden dar situaciones violentas”, agregó.

Oportunamente, Jiménez hizo una denuncia ante el Inadi ante estas declaraciones estigmatizantes de Ronco. Sin embargo, nunca hubo una resolución de parte de este órgano administrativo.

“Le pedimos al INADI que interviniera en esto y, dentro de las posibles sanciones previstas para estas situaciones, pedíamos que hubiera algo que llevara a reparar este daño. Pedimos que Ronco cumpliera algún tipo de tarea comunitaria en las escuelas, una sanción reparatoria. Y el Inadi confirmó el ingreso de la denuncia, pero nunca hubo nada, ni siquiera una respuesta o algo que sirviera como acuse de recibo”, lamentó Jiménez.

UN VIAJE DE, AL MENOS, 8 MILLONES DE PESOS POR SEMANA Y POR PERSONA

Playa del Carmen, el destino desde donde denuncian que sesionó virtualmente la semana pasada el diputado Miguel Ronco, es una de las ciudades balnearias más atractivas de la Riviera Maya, dentro del Caribe mexicano y en el estado de Quintana Roo. Junto a Cancún, Holbox y Tulum, está entre las playas más paradisíacas de esa región. Y viajar hacia ese destino implica una inversión millonaria.

Ícono. El Portal Maya en el Parque Fundadores de Playa del Carmen es uno de los clásicos de la ciudad. (Gentileza: Mario Rodriguez)

Desde Mendoza y hacia Cancún -principal ciudad de la región, ubicada a casi 70 kilómetros de Playa del Carmen y hasta donde llegan los vuelos- hay distintos tipos de pasajes aéreos. Todos incluyen escalas -entre 1 y 3-, ya que no hay vuelos directos entre la provincia y la ciudad balnearia del caribe mexicano.

El pasaje más económico -en promedio, ya que el tiempo de anticipación para comprarlo influye en el valor- ronda los 2 millones de pesos, ida y vuelta y por persona. Este es el que contempla 3 escalas y más de un día de viaje (casi 26 horas). El vuelo con una sola escala pude rondar entre los 4 y los 6 millones de pesos, ida y vuelta y por persona también.

El tema de alojamiento en Playa del Carmen también es por demás relativo. En un all inclusive, la estadía por semana y para cada persona tiene un costo estimado de entre 7 y 10 millones de pesos. Claro que también hay opciones más económicas, en hoteles que no tienen todo incluido o en departamentos y casas que se pueden conseguir en distintas plataformas virtuales.

