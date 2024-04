El “ajuste justo”, la “palabra” vivienda y “viva Cristo”: así intervinieron los diputados mendocinos

En la maratónica sesión que se llevó adelante en el Congreso de la Nación para aprobar la Ley Bases, los diputados mendocinos hicieron uso de la palabra, dejando en claro sus críticas y observaciones sobre el proyecto.

El diputado radical Lisandro Nieri, alfil del gobernador Alfredo Cornejo en la cámara, acompañó el proyecto pero le reclamó al Gobierno nacional que “el ajuste debe ser justo” y explicó que “el orden macroeconómico tiene que ser de calidad, no a cualquier costo”.

“El nivel de desinversión no significa no hacer una ruta nueva, sino que se caigan a pedazos las rutas ya existentes. ¿Cómo podríamos sacar los productos de nuestro país, que se exporte, si no tenemos rutas adecuadas?”, cuestionó Nieri.

“Reclamamos que el ajuste sea justo. Plata sobra, pero debemos saber asignarla. Si queremos ser un país serio y no seguir siendo lo de siempre, necesitamos tratar el Presupuesto 2024″, sostuvo.

Reclamamos que el ajuste sea justo

— Lisandro Nieri (@LisandroNieri) April 29, 2024

Bermejo reclamó por vivienda y educación

Como todo el bloque de Unión por la Patria, el diputado Adolfo Bermejo anticipó su voto negativo al proyecto y explicó que “por más buena voluntad que uno le ponga a esto, me cuesta encontrar cuáles son los beneficios para Argentina”.

“Es una ley que tiene 239 artículos, dónde la palabra vivienda no se menciona nunca. No hay programa de vivienda para la familia argentina, no hay créditos. De casi 3 millones es el déficit habitacional que tiene nuestro país”, remarcó.

“Como si fuera poco, vuelven los créditos UVA, cuando todavía no le damos una solución a los que ya están padeciendo la dificultad de poder devolver estos créditos”, añadió.

Y sobre educación, evocó a las marchas universitarias: “Otra palabra que quedó afuera es la educación. Vimos una marcha multitudinaria en toda la geografía argentina, pidiendo por mayor presupuesto. El pecado original es no tener el Presupuesto 2024 y con eso nuestras universidades hubieran contado con los fondos correspondientes”.

🏛️En una Ley de Bases para el país, me gustaría encontrar por lo menos varios artículos sobre Educación y Vivienda, Municipios y Desarrollo Local; pero en ésta no existe nada.

— Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) April 29, 2024

El extraño discurso de Arrieta

La diputada de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, comenzó su intervención agradeciendo a efectivos de la Policía Federal Argentina por haberla ayudado a cruzar la calle cuando quisieron “patotearla”.

“Quiero agradecer a la policía de la PFA porque me ayudó a cruzar la calle cuando un grupo de violentos quisieron acercarse para venir a patotearme. Y no veo acá que ninguna mujer de la oposición haya manifestado aunque sea su solidaridad conmigo”, manifestó.

Y apuntó contra la oposición: “Y esa gente fue la que me cuidó y protegió, porque estaban fomentados pro el mismo odio que muchas veces ustedes manifiestan en este recinto”.

🇦🇷Mi intervención en la sesión de hoy.



— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) April 30, 2024

Luego, señaló que están dando una “batalla cultural” contra un Estado paternalista y después quiso terminar “haciendo alusión a algo que decía Borges”.

En una extraña metáfora, dijo: “Él hablaba de la circularidad del tiempo y estamos viviendo algo similar a hace 172 años, cuando Alberdi soñó las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina y Urquiza lo puso en práctica”.

“Quiero decirles, como Urquiza le dijo a Alberdi en 1852, que la República Argentina sea grande y feliz”, agregó.

Y completó con el ya clásico grito religioso: “Señores, no puedo terminar sin decir viva Cristo, viva la Patria, viva Malvinas y viva la libertad. Sí a la ley bases”.