Un sector del PJ pide ampliar la discusión sobre el uso de los U$S 1.023 millones de Portezuelo del Viento

“Mendoza tiene la oportunidad histórica de realizar obras estratégicas para los próximos 30 años, contamos con 1023 millones de dólares para ello, son nuestros, no tenemos que pedir permiso para nada. Estos fondos nacieron por fuera de la grieta y así deben ser invertidos”, arranca diciendo una nota de opinión titulada “La oportunidad de preparar el futuro”.

Los firmantes son integrantes del Grupo Olascoaga. Rubén Peralta, Martín Lafalla y Marcos López, los dos últimos son hijos del ex gobernador Arturo Lafalla y del ex vicegobernador Jorge “Coco” López, cuestionan la forma en la que el Gobierno provincial encarará las obras a financiarse con los U$S 1.023 millones que tenían como principal destino Portezuelo del Viento.

Tras el anuncio de la adenda en el discurso de Alfredo Cornejo el 1° de mayo, la Dirección General de Inversión Pública es la que analizará las propuestas y será el Poder Ejecutivo el que decida en función de la importancia, y también un requisito fundamental: el repago, para que los fondos no se agoten.

“A pesar de la grave crisis que atraviesa la Argentina, la Provincia, puede con estos fondos, diseñar su futuro con obras que mejoren la vida de los mendocinos, para ello es necesario tener una mirada de Provincia sin caer en pedidos cortoplacistas ni sectarios”, indica el comunicado.

Para Martín Lafalla, uno de los firmantes, “esto tiene que ser un consenso institucional, no un acuerdo político. Creemos que nos puede ayudar a elevar la discusión, plantear la mirada de Mendoza a los 30 años”.

El ex gobernador Lafalla fue quien inició la demanda por los perjuicios que sufrió Mendoza debido a la promoción industrial. En el radicalismo valoran su accionar porque, de no haberlo hecho, todo habría quedado en una queja.

“Desde el Grupo Olascoaga entendemos que a la selección de estos proyectos debe agregarse, además de la característica ya mencionada de ser estratégicos, la posibilidad de que el proceso de selección sea transparente, predecible y tenga criterios explicitados. Probablemente poniéndonos de acuerdo en los criterios y haciendo una matriz de selección consensuada con las fuerzas políticas, empresariales y académicas la selección sea mas evidente y menos controversial o discrecional. A la par se debe generar un banco de proyectos que sean evaluados bajo esta matriz y de allí sacar los mejores para que sean llevados a cabo”, expresó Marcos López.

El Plan Hídrico y la institucionalidad

“Agua y Energía, esa es la línea que ha marcado el Gobernador para el destino de los fondos aludidos, coincidimos en que ahí están las obras estratégicas que necesita Mendoza, pero claramente para una Provincia con más de 10 años de estancamiento económico, con más del 50 % de pobres, solo con anuncios NO alcanza”, dice otro de los párrafos.

Los integrantes del Grupo Olascoaga recuerdan que han expresado “en reiteradas oportunidades” que “deben priorizarse las obras en materia de Agua, hay que diseñar un nuevo PLAN HÍDRICO que cambie sustancialmente la forma arcaica que tenemos recolectar y distribuir el recurso”. “Hay que construir reservorios que permitan distribuir el agua en cañerías que suplante los viejos y obsoletos canales, hijuelas, acequias para dejar de perder más de la mitad del agua que estamos comenzando a no tener”, dicen.

“La MEGASEQUÍA vino para quedarse nos dice la ciencia, el modelo que creó este oasis viene del siglo XIX, fue exitoso con otros caudales y otra población. Hoy todo eso cambió, necesitamos unos Ballofet, Cipolletti, Thays del siglo XXI”, advierten.

Con respecto a las obras de energía consideran que “deben estar direccionadas a las llamadas energías verdes, pero no podemos olvidar que este mismo Gobernador, en su primer gobierno anunció que en conjunto con Emesa y algún privado se harían más de 1.000mw de energía renovable”.

“Acá estamos nuevamente con anuncios, también mencionando a los mismos privados y Mendoza, que es lo importante, no tiene un panel solar de esos grandes anuncios que se hicieron años atrás”, critican.

Con la reciente firma de la adenda al convenio “tenemos la suerte, fruto del esfuerzo común, de tener esos fondos, que pueden ser triplicados con préstamos del BID o del Banco Mundial, y a más de generar trabajo en toda la Provincia, ejecutar la ingeniería de ese Plan Hídrico que nos debe asegurar la sustentabilidad y por qué no la expansión de este oasis que es Mendoza. No es una opción hacerlo, es una imperiosa necesidad que el cambio climático nos impone”.

Durante la gestión de Rodolfo Suárez se hicieron los contactos con la empresa Mekorot.

La idea del Plan Hídrico se debatió en el Consejo Económico, Ambiental y Social (Ceas), órgano del que hay un muy mal recuerdo por las eternas dilaciones que hubo a lo largo de 4 años. Una de las pocas iniciativas que prosperó fue el acuerdo para que el Poder Ejecutivo haga la convocatoria para encarar un plan de este calibre.

Surgió de la Comisión de Agua y Saneamiento que presidía el entonces intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar y de la que participó, en calidad de ex gobernador, Arturo Lafalla. El Departamento General de Irrigación está trabajando desde hace varios meses con equipos de la empresa israelí Mekorot.

Martín Lafalla, uno de los firmantes del comunicado, explicó a Los Andes que “al plan hídrico deben ir los fondos” y proponen que el gobernador Alfredo Cornejo se ponga al frente de una mesa amplia “con actores políticos, institucionales y sectoriales”. Lejos de querer reeditar el Ceas, para el integrante del grupo tiene que haber “voluntad política” de “juntarse y lograr los consensos para la Mendoza de los próximos 30 años”.

“Si armás una mesa conducida por el Gobernador, que entendemos nosotros debe ser así, con plazos y demás, recaban la información y avanzás. Todos saben cuáles son las obras necesarias, algunas sirven políticamente y otras no. Y creemos que hay que salirse de esa mezquindad”, indicó el letrado.

Para López, hay que apuntar al Plan Hídrico en todos sus matices, en la optimización de la oferta de agua y en el consumo o uso eficiente. “Esto requiere cambios normativos, de manejo y titularidad del agua y esto acarrea inversiones estructurales. Hay proyectos existentes y algunos se podrán agiornar o modernizar”, explicó.

Por otra parte, la modificación de la matriz energética debe incorporar “las nuevas tecnologías para la extracción de energías no renovables y ampliación o mejor dicho inicio de una fuerte inversión en energías renovables o verdes que permitan que Mendoza vuelva a ser un polo de producción energética.

Y las críticas se acentúan en el organismo que evaluará las iniciativas, tomando una recordada frase de Juan Domingo Perón sobre las comisiones y las dilaciones eternas. “Al Gobierno, que ha manifestado que habrá una Comisión o Dirección que evaluará proyectos, no hace falta recordar qué hay que formar para que algo no avance, pero más allá de eso, no parece adecuado convertir esto en un casting de obras y mucho menos si quienes deciden no priorizan como base de elección, una Mendoza a 30 años”, dicen.

“Sabemos que el pensamiento a largo plazo en pocas de crisis económica no es una virtud lo suficientemente expandida y que la visión estratégica de una sola provincia en épocas de insultos y descalificaciones políticas tiñe todo de cortoplacismo electoral. Apelamos a todos los sectores políticos e institucionales a elevar la discusión, y aportar sobre la base de la mirada de una Provincia a 30 años”, dice otro de los extractos del comunicado.

Finalmente, el Grupo Olascoaga se compromete a “seguir aportando para que Mendoza deje atrás años de estancamiento, tratando de que sean los temas estratégicos para la Provincia los que nos permitan lograr esos consensos necesarios para que una sociedad avance”.

Desde el Gobierno provincial sostienen la hoja de ruta trazada en la que no está prevista una mesa amplia de actores. En función de los proyectos habrá algunas interconsultas, pero no conformando órganos consultivos.

Todo girará alrededor de las presentaciones que haya en el Banco de Proyectos, se parametriza en la Dirección de Inversiones y luego se define. La decisión la tomará el Poder Ejecutivo en la figura de Alfredo Cornejo.