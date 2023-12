Denunciaron a Alberto Fernández por cuestionar el índice de pobreza del Indec y decir que “está mal medida”

Una abogada penalista denuncia al presidente Alberto Fernández por cuestionar el índice de 40% de pobreza publicado por el INDEC. A pocos días de terminar su mandato, el mandatario consideró en una entrevista con Noticias Argentinas que “está mal medida la pobreza” porque, de ser correcta, “la Argentina estaría estallada”. En el expediente presentado este martes, la letrada acusó a Fernández de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El texto presentado ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 por la Dra. Valeria Laura Carreras con el número de expediente 4290/2023 indica que “se solicita con carácter de urgente -como medida cautelar- que se dicte impedimento de salida del país al Dr. Alberto Fernández”. En rigor, la prohibición fue solicitada luego de que trascendiera los planes del mandatario de mudarse a España con su familia tras el paso de mandato, el cual se realizará este domingo 10.

Esto fue adelantado por Fernández en una extensa entrevista en Olivos con el medio Noticias Argentinas. Allí, el presidente de la nación también brindó detalles sobre su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre su futuro en la política y, entre otras cosas, reafirmó sus “dudas” sobre los números de pobreza que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Tras considerar que “está mal medida la pobreza”, el jefe de estado explicó que “si hubiera semejante cantidad de pobreza, la argentina estaría estallada. Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado”.

El presidente Alberto Fernández podría convertirse, al final de su mandato, en asesor de su colega de España, Pedro Sánchez. Gentileza: Diario Río Negro.

“Hay algo que no me cierra y como la pobreza finalmente se mide a través de la Encuesta Permanente de Hogares, es una encuesta. Lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, no diga toda la verdad, porque si le preguntas a una persona que tiene una familia qué ingreso tiene y te dice ‘tengo un plan’, de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo de que se lo quiten”, agregó.

En este sentido, el abogado y profesor consideró que el cálculo es “muy impreciso” en un tiempo “donde las encuestas además han demostrado la falibilidad”.

A raíz de sus declaraciones, la magistrada, quien es cercana a Cristina Fernández, expuso en el escrito que “a sabiendas o con la mera sospecha de cierto amañamiento en los índices brindados por el INDEC, el mandatario no tomó medidas correctivas, no formuló denuncia pertinente, no verificó la razón de sus propios dichos”.

En tanto, Carreras denuncia al presidente que será sucedido por Javier Milei de “incumplimiento de los deberes de funcionario público vía omisión”.

“Que un presidente saliente venga planificando su ‘alejamiento’ de suelo argentino, instalando a su familia previamente, realizando contactos por futuros cargos o trabajos en el país de destino, en este caso España, fijando como fecha posible de ‘traslado’ inmediatamente después de traspasar el mando, es algo que nunca vi en ningún expresidente”, concluye el documento.

