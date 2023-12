Larroque cruzó a Alberto Fernández por sus declaraciones sobre la pobreza: “Me dio pena”

Andrés “Cuervo” Larroque, referente kirchnerista y ministro bonaerense, cruzó al presidente Alberto Fernández por relativizar la medición de la pobreza realizada por el INDEC

“Me dio un poco de pena en algún sentido, pero preferiría no enredarme porque cuando tuve que plantear las cosas lo hice, cuando tenían algún sentido práctico”, contestó Larroque cuando le preguntaron por las apreciaciones de Fernández.

Fernández había dicho en una entrevista con la agencia NA que creía que la pobreza estaba “mal medida” porque “si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada”.

“Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado”, expresó también el mandatario.

Larroque también dijo en declaraciones a El Destape Radio que se termina “una experiencia frustrante, dolorosa, traumática”.

También salió al cruce de Fernández el dirigente piquetero Juan Grabois. Grabois indicó que “los indicadores sociales de 2019 arrojaban un panorama desolador: 35,5% en pobreza y 8% en indigencia respectivamente”, mientras que “hoy, las cifras son objetivamente peores: pobreza 40,1% e indigencia al 9,3% (primer semestre), todo indica que para diciembre los números serán aún más alarmantes”.

“Que además digas que los índices de pobreza se explican porque los pobres subdeclaran sus ingresos ya me parece una bajeza gorila, cuando lo que en realidad sucede es que son los más ricos -entre ellos, no pocos políticos, sus amigos empresarios, testaferros, etc, etc.- los que mienten en las declaraciones para no pagar impuestos o cosas peores”, agregó Grabois.

Hay que agregar que, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza multidimensional urbana ascendió en el tercer trimestre de 2023 al 44,7% del total de la población y al 62,9% de los niños y adolescentes.