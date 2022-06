De Marchi disparó duro contra el Gobierno Nacional por el faltante de gasoil en Mendoza

Cada vez más las estaciones de servicio que se van quedando sin gasoil en las rutas y ciudades del país, complicando así el transporte de cargas, y Mendoza no es la excepción a un tema de importaciones que se redujeron 47,9% en volumen a partir de abril por la suba internacional de precios. Desde Juntos por el Cambio no tardaron en llover las críticas.

Una de ellas provino del diputado nacional Omar De Marchi, quien aseguró que “el desabastecimiento de gasoil preocupa a 7 provincias; entre ellas, Mendoza. Y se siente. Ya nos encontramos en alerta naranja porque el suministro se limitó a 20 litros por unidad”.

El diputado nacional Omar De Marchi criticó al Gobierno nacional por la falta de gasoil

Para el ex intendente de Luján de Cuyo y con aspiraciones de ser Gobernador de Mendoza, “el conflicto tiene dos raíces: la falta de dólares para la importación y la incapacidad de previsión del Gobierno Nacional”.

“Además de las personas en particular, distintos sectores productivos están afectados, ya que el 90% de la economía argentina se mueve en camión. La incertidumbre es tal que, hoy, los transportistas no saben cuándo saldrán, cuándo llegarán a destino ni cuándo volverán a sus casas. Es decir que no solo se ve alterada la vida profesional sino, también, la personal”, expresó por Twitter.

Y sentenció que “cada falta de respuesta sólo conduce a un final anunciado: menos riqueza en el país. Por eso ayer, en la Cámara de Diputados de la Nación conformamos la Comisión de Energía, desde donde nos enfocaremos en resolver de manera urgente estos problemas que les complican la vida a los argentinos”.