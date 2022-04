Carrió aseguró que “no votaría” a Macri y criticó a Cristina Kirchner

Elisa Carrió estuvo este martes hablando de la política en general en Argentina, en el programa Mesa Chica, conducido por José Del Río en la LN+. Habló sobre Mauricio Macri y su relación, la “decepción” de Junto por el Cambio, y también, repartió críticas hacia Cristina Kirchner, Javier Millei, el rol de Sergio Massa y la Renta Inesperada.

Sobre Mauricio Macri afirmó que “no caben dudas” que está interesado en ser candidato a presidente 2023, y asegura que “el piensa en términos futbolísticos. Busca el reconocimiento”. Al recordar el libro del expresidente, presentado el año pasado, “Primer Tiempo” aseguró que “tiene todo el derecho” de lanzar su carrera presidencial. Sin embargo, dudó sobre en qué espacio puede llegar a competir.

“Él tiene muchas coincidencias con [Javier] Milei y yo no sé a dónde llegan las encuestas, sinceramente”, añadió Carrió. Lo que asegura es “no sé por quién voy a votar y no sé lo que va a pasar el año que viene”.

La relación entre Macri y Carrió

Elisa Carrió asegura que siempre acompañó a Mauricio Macri en los buenos y en los malos momentos. Afirma que se “va a pelear” con Macri, “como siempre, a los gritos” y asegura que él “va a entender” su postura respecto del escenario el próximo año. “Los ingenieros son cerrados, pero finalmente de lógica entienden”, agregó.

Mauricio Macri y Elisa Carrió (Télam)

En este sentido Carrió dijo que ella estuvo incluso, cuando desde el propio partido querían “voltear” a ministros de su gabinete, haciendo referencia a Marcos Peña y a Gustavo Lopetegui.

Hizo referencia a las elecciones del 2019 y renovó sus críticas a Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior, ya que lo acusó de “entregar” el espacio a la competencia electoral.

“Y también lo acompañé cuando, en el búnker, todos le hicieron hacer un discurso de que al otro día se caía el Gobierno”, recordó Carrió.

“Si fue Marcelo T. de Alvear, y terminó su mandato, acá hay una señora que lo acompañó”, dijo Carrió haciendo alusión al gobierno de Alvear en 1928, que fue el primer mandato completo de un gobierno no peronista”

La fuerte acusación de Carrió a Cristina Kirchner

“Hoy a la nación no la conduce [Alberto] Fernández, tampoco la conduce. No la conduce nadie”, criticó la líder de la Coalición Cívica a la gestión de la Casa Rosada.

Respecto al conflicto entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner aseguró “el Presidente es el que tenemos, no hay más; y la vicepresidenta es golpista. En un sistema presidencial, el vicepresidente acompaña, o se calla. Y preside el Senado. Lo que no puede es impugnar permanentemente la institución presidencial”.

“el Presidente es el que tenemos, no hay más; y la vicepresidenta es golpista" aseguró Carrió sobre Alberto Fernández y Cristina Kirchner (AP/Natacha Pisarenko)

A opinión de Carrió otro que “fue golpista” fue Julio Cobos en el 2008, cuando era vicepresidente de Cristina y dio el “no positivo”, al igual que Carlos ‘Cacho’ Álvarez respecto de Fernando de la Rúa en el 2000 cuando renunció a la vicepresidencia.

“Tenemos un pésimo Presidente pero la República exige que sostengamos la autoridad presidencial”, añadió.

También afirmó que en medio de la interna del Frente de Todos, Cristina Kirchner se va a apoyar en el lado izquierdo del gobierno “va a terminar siendo más trotskista que los mismos trotskistas”, ironizó.

Carrió hizo un llamado a los “liderazgos responsables” para que la nación sea conducida, en medio de un escenario internacional complicado por la guerra en Ucrania. Se dirigió a la clase política pero también a los empresarios.

“Los sectores políticos responsables tienen que conducir a la nación a un esquema distinto, y a una elección libre y disputada en la que se elijan las próximas autoridades”, señaló.

Establece que Argentina debe ir hacia una “reforma fiscal clara y una disminución del impuesto a los ingresos brutos” en las provincias. También señaló que se deberían quitar los impuestos en las tarifas de servicios públicos.

Juntos por el Cambio y la “gran decepción”

La exdiputada dijo que, en febrero de este año, le causó “una gran decepción” que varios líderes de Juntos por el Cambio prefirieran votar en contra de la reestructuración de la deuda externa que el país había acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Eso era un dólar a $400 hoy; era adelantar un desastre. Estaríamos en el peor de los mundos”, argumentó, asegurando que hubiera sido muy dañino no aprobar ese acuerdo con el FMI.

Al respecto criticó a Ricardo López Murphy y a Javier Milei por votar en contra.

También comentó que con su equipo armaron un proyecto que le permitió al Gobierno conseguir el apoyo opositor. Se trataba de una idea en donde el Congreso autorice el financiamiento del FMI pero no del programa económico.

Criticó duramente a la coalición que integra junto a la UCR y al PRO ”la dirigencia política que no quiere pagar costos, y no toma decisiones”.

La crítica a Javier Milei

Elisa Carrió criticó al economista libertario, dijo que Milei “es un emergente del cansancio, la bronca, y de la ausencia de formación de las generaciones jóvenes. Es el mayor fracaso de la educación kirchnerista ideologizada”.

La líder de la Coalición Cívica asegura que “ha desaparecido la figura simbólica del padre en las sociedades actuales”, por eso se debe trabajar desde las instituciones. Según Carrió, se debe permitir el “deseo” pero se debe también “imponer límites”. Por esta razón, afirma que el proyecto de La Libertad Avanza no cumple con esa premisa.

Javier Milei "es inestable" aseguró Carrió. José Gutiérrez / Los Andes

“Esa figura no puede ser Milei, por su inestabilidad. Él está tan indefenso como otros. Se nota que en su carácter es tan inestable como lo son quienes lo siguen”, amplió.

Renta inesperada

Respecto al proyecto de ley que busca gravar la llamada “renta inesperada” de las empresas más importantes del país con ganancias superiores a los mil millones de pesos, carrió dijo estar en contra, ya que “esto va para todo tipo de inversión”.

La ex diputada indicó que “los niveles impositivos son ya inalcanzables”. Reconoció que algunas empresas pueden tener “mayores ganancias este año”, sin embargo, “tuvieron pérdidas el año anterior o dos años anteriores”

Lisa Carrió sostuvo que se paga el 35% de ganancias, pero si se retira utilidades, se paga 7% más, lo que lleva el monto a pagar al 42%.

Para ella el gobierno podría negociar “un bono” con las 160 empresas que habrían recibido una “renta inesperada”. “Algún bono que les permita un ahorro interno”, sugirió.

Fiel a su estilo, Carrió, agregó que la “renta inesperada” deberían pagarla los acusados por la corrupción kirchneristas. “La única renta inesperada en Argentina es la de los sindicalistas corruptos que tienen millones y que nadie puede explicar y nadie toca”, añadió.

La dirigente opositora sumó en esa lista a Hugo Moyano, Cristina Kirchner, Lázaro Báez, y Julio De Vido. “Ya que no los van a poner presos, y por eso está tan deslegitimada la Justicia, que la paguen ellos”, expresó.

La no amistad con Sergio Massa

En otra parte de declaraciones Elisa Carrió habló sobre Sergio Massa. Se refirió a un supuesto acuerdo entre Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, y Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados.

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados

Según el periodista Carlos Pagni, Massa firmó la designación de Roxana Reyes para el Consejo de la Magistratura, a cambio de votos para la ley que tiene media sanción del Senado y que modifica la composición de ese organismo. Sin embargo, Morales lo rechazó este martes.

Carrió aseguró que “Gerardo Morales me dijo que no va a estar con Massa”. Agregó: “pero sí es por Massa, les tengo que pedir juramento a todos de que no van a estar con él. La única que no es amiga de Massa soy yo”.

“Yo le digo que sus amigos son jefes de asociaciones ilícitas de narcotráfico”, disparó sobre el presidente de le Cámara baja. Además, señaló que incluso algunas personas de su círculo todavía están en sus cargos por su “protección política.”

“No jorobemos con Morales, porque son todos íntimos amigos de Massa. La única que dice desde hace diez años que es un delincuente vinculado al lavado de dinero y al narcotráfico en Nordelta, soy yo” finalizó al respecto Carrió .