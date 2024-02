Elisa Carrió: “Milei busca el caos para abolir el Estado y va en contra de la Constitución”

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, expresó hoy sus opiniones respecto al presidente Javier Milei, a quien acusó de querer “generar el caos” para “abolir el Estado”,y señaló que, en ese sentido, “no mintió” durante la campaña presidencial al presentarse como un “anarco capitalista”, una definición que “nadie fue a buscar al diccionario”, según la exdiputada.

“Él no mintió porque se define como un anarco capitalista; es decir, alguien que busca generar el caos para abolir el Estado. No es republicano, no cree que el Estado tenga que ser eficiente y reducido, sino que tiene que eliminarlo en una sociedad donde no haya derechos sino un sistema de intercambio”, explicó Carrió en una entrevista en radio Mitre.

Carrió lamentó que “nadie haya ido a buscar al diccionario lo que significa esta definición de anarco capitalista”, una ideología que, según ella, Milei defiende y que implica la eliminación de instituciones estatales como la escuela pública y el sistema de salud pública.

“Eso que él llama casta es la escuela pública, es el sistema público de salud, así que no se confundan, no son solo los ñoquis o un estado sobredimensionado”, enfatizó Carrió, comparando la visión de Milei con sociedades anteriores a la creación del Estado-Nación.

Según Carrió, Milei no cree en la Constitución y considera que la justicia debe ser un arbitraje privado. Además, sostuvo que para lograr su visión necesita una moneda común, como el dólar, y mencionó a Santiago Caputo como una figura relevante en este proceso.

“Es una especie de darwinismo social que termina en el caos porque él (Milei) adiciona a esta utopía libertaria la estrategia política: ellos tienen un plan por eso dicen no la ven que quiere decir vamos por la destrucción del Estado, por la extinción de las clases medias profesionales”, argumentó Carrió.

Respecto al rol de Mauricio Macri en una posible alianza con el Gobierno de La Libertad Avanza, Carrió afirmó: “Yo dije hace ocho meses que Macri iba por la destrucción de Juntos por el Cambio, llevó a Patricia (Bullrich) a enfrentarse con (Horacio Rodríguez) Larreta, y que luego iba a intentar destruir a Patricia para ir con Milei”