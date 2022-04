Jimena Latorre decidió visibilizar su lucha contra el cáncer: “Solemos posponer los controles pero ese tiempo puede ser crucial”

La diputada nacional Jimena Latorre informó ayer que está atravesando la enfermedad de cáncer de mama, que descubrió hace menos de dos meses, y decidió comunicarlo en sus redes sociales para concientizar sobre la lucha y también ayudar a quienes transitan por la misma situación. La legisladora sostuvo que trabajará en una App o un blog en internet para aquellos que pasen por situaciones similares puedan estar contenidos, sobre todo con relatos en primera persona de personas que ya transitaron la enfermedad, así como también información útil.

Latorre, que fue la titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y que actualmente es legisladora nacional por el frente Cambia Mendoza, visibilizó su enfermedad en Instagram al subir una foto con su hermano, uno de sus pilares que la está acompañando en todo este proceso, en el cual sostiene que se encuentra “muy contenida” y con la fuerza para sobrellevarlo.

“Él me cortó el pelo porque ya se me estaba cayendo y luego se cortó él para que no me sintiera sola. También me regaló una gorra y él se compró un gorrito para que podamos pasar el frío de las temperaturas bajas”, contó Latorre a Los Andes sobre el noble gesto que hizo su hermano.

Sobre ese punto destacó que es “muy importante” trabajar en la contención para progresar en la lucha contra la enfermedad.

Jimena Latorre

La legisladora, que no dejará su trabajo ni se pedirá licencia, relató que decidió dar a conocer que tiene cáncer de mama porque “tarde o temprano” le iban a preguntar, pero además para dar mayor visibilización sobre el tema, sobre todo con la recomendación de que se realicen los estudios de rutina, que fueron los que determinaron en su caso el cáncer de mama.

La importancia de los estudios tempranos

“Todo surgió por los chequeos que debía hacerme. Ya tenía realizado el PAP (Papanicolau) y la colposcopía, y faltaba que me hiciera la ecografía mamaria bilateral. En ese interín me palpé, encontré un bulto y pedí adelantar el turno de la ecografía”, acotó.

Latorre, que mañana deberá hacerse el segundo de los seis procesos de quimioterapia, dijo que tuvo la “suerte” de que hubiese una detección temprana del tumor, cuyo resultado le entregaron el 14 de marzo.

“En la vorágine que vivimos todos, muchas veces no tenemos tiempo para hacernos los estudios, y solemos posponerlos porque creemos que pueden esperar. Pero muchas veces ese tiempo termina siendo crucial. Son muy importantes los controles periódicos “, reflejó.

Información certera

Por otro lado, consideró que en muchas ocasiones hay una “sobreinformación” que “termina jugando en contra cuando estás tratando de informarte y saber un poco más de lo que te puede pasar”. Sobre eso, valoró y recomendó que rápidamente se realice una búsqueda de un profesional de la salud “que pueda contenerte y hablarte de tu caso en forma particular”.

“Al principio es mucha información y poca a la vez, la cual consumimos pero no siempre condice con lo que te pasa a vos. Por eso es importante saber seleccionar esos datos, sobre todo en los primeros días, cuando uno tiene ansiedad, desconocimiento y en muchos casos miedo de lo que pueda ocurrir a futuro”, añadió.

Es por eso que anunció que comenzará a trabajar en una aplicación para celulares, o incluso un blog, que estará apuntado para “acompañar” a las personas que transitan algún tipo de enfermedad.

La idea surgió precisamente de su hermano, quien días antes de su primera quimioterapia, recogió tres videos con testimonios de mujeres que habían transitado y superado el cáncer de mama para que pudiera verlos.

“Ese es un momento importante porque estamos llenos de interrogantes, y parte de eso se puede cubrir con los testimonios de quienes han transitado por eso mismo”, añadió.

De esta manera, esa app o blog tendrá también información con links, recomendaciones y datos útiles, para evitar “información que no podemos o no sabemos interpretar. Es imprescindible el estado de ánimo, tener la fuerza de saber que vas a superar los obstáculos; y a veces te afecta consumir otro tipo de información, que no suma. Eso no es positivo para la enfermedad.

Buenas energías

La diputada de 35 años también detalló que, “como todos”, tiene días buenos y otros no tanto, pero insistió en mirar el vaso medio lleno, al comentar que “lo lindo ha sido sentir todo el apoyo y el cariño de quienes te rodean. Seguimos poniendo fuerzas y optimismo para seguir haciendo lo que me gusta”, marcó.

Entre los mensajes en redes sociales que ha recibido, desde el bloque radical de la Cámara de Diputados le enviaron fuerzas a través de un mensaje en Twitter: “El bloque radical acompaña a Jimena Latorre en su lucha contra el cáncer de mama. Le deseamos una pronta recuperación y destacamos su vocación por concientizar sobre la prevención y tratamiento de la enfermedad”, expresaron.

El diputado nacional por el Frente de Todos, Adolfo Bermejo, también envió sus saludos: “Vaya mi acompañamiento y el de mi familia para con Jimena Latorre en este momento que debe sortear. Con la fuerza de la oración estamos contigo para tu pronta recuperación. A no bajar los brazos porque sos un ser humano con la fortaleza necesaria para salir adelante”, sostuvo.

De igual manera se mostró la legisladora provincial Claudia Najul, quien expresó: “Fuerza Jime. Sos un enorme ejemplo para las mujeres!!! Vamos a ganarla. Te quiero mucho!!!”.

Además, la UCR Nacional también envió un mensaje y destacó que cuenta “con el apoyo de la UCR de todo el país”. Mensajes similares le enviaron el legislador nacional Mario Negri, así como también otros referentes locales tales como Tamara Salomón, Josefina Canale y Marcelo Rubio, entre otros.