Un funcionario del intendente de Maipú se mudó al gabinete de Alberto Fernández

En silencio, hace algunos días, hizo las maletas y se mudó de la Municipalidad de Maipú a una oficina en Capital Federal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación.

Este inesperado salto lo dio Juan Pablo Yapura, quien se desempeñaba hasta muy poco como jefe del área de prensa del municipio que conduce Matías Stevanato. De ahí pasó a convertirse en jefe de gabinete de la Agencia de Inversiones de la Cancillería, que tiene al frente a uno de los funcionarios más mimados por Alberto Fernández: Santiago Cafiero.

Yapura también fue jefe de gabinete durante la gestión de José Luis Álvarez al frente del Departamento General de Irrigación, en el gobierno de Francisco Pérez. Dirigente peronista de Godoy Cruz, fue precandidato a concejal en 2017 y años después desembarcó en la comuna de Maipú.

La sorpresiva mudanza del funcionario de Maipú fue reconocida y celebrada por el intendente Stevanato. Y aunque Yapura no ha estado cerca del kirchnerismo, negó que esta designación lo enrole en el bando del “albertismo”. “Lo eligieron por sus capacidades, en Maipú era mucho más que un jefe de prensa”, aseguró.

Mucho menos pretende quedar etiquetado en el bando del albertismo el propio Stevanato, quien insiste en colocarse en el medio de grieta peronista.

El actual vicepresidente del justicialismo mendocino lidera un grupo de dirigentes sub 40 en distintos departamentos, a quienes les hace publicidad como los “perogansos”, por tener ideas de centro. Cree que sus perogansos van a renovar el justicialismo y serán electoralmente competitivos en el mediano plazo: las elecciones de 2027, para ser más específicos.

En este contexto, Stevanato no se restó méritos por la designación de Yapura en el ministerio que conduce Cafiero. “Empujó él y empujamos nosotros”, aseguró. Pero no para alimentar a un sector interno del oficialismo nacional, aclaró una vez más, si no para que alguien de su entorno consiguiera un ascenso que genera expectativas respecto de las inversiones que puede traer.

La llegada de su ex funcionario al gabinete nacional muestra una vez más la versatilidad del intendente maipucino, quien hoy tiene como máxima prioridad, más allá de los armados políticos, recuperarse de la derrota que sufrió el PJ en las elecciones legislativas el año pasado a manos de Cambia Mendoza para poder acceder el año que viene a la reelección como intendente de Maipú.

Los resultados del 2021 complicaron al peronismo maipucino, que tiene como principales referentes a Adolfo y Alejandro Bermejo. Los dos aparecen hoy muy cercanos al kirchnerismo, pero Stevanato no. Él camina por su delgada línea del medio.

Por esa senda ha circulado junto a referentes nacionales como Sergio Massa, quien alguna vez soñaba con una “avenida ancha” para su sector y lo señaló como el futuro heredero del Frente Renovador en Mendoza. Pero el seno amplio del peronismo y su militancia le han generado otros vínculos diversos. Con la familia Cafiero, por ejemplo.

Aunque no habría sido Santiago la llave principal para que su funcionario obtuviera un cargo nacional, sino Francisco, quien comparte el vínculo familiar con el jefe de Cancillería, pero trabaja en otro ministerio. Stevanato es más cercano a Francisco Cafiero, quien se desempeña como secretario de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Defensa, la cartera conducida por Jorge Taiana.