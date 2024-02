Audio: escándalo en un barrio top de Mendoza por la conducta de una ex candidata a intendente

En la política se suele hablar de diálogo, consensos y cintura para surfear distintas situaciones. El temperamento es clave para no hacer naufragar una negociación para avanzar con iniciativas. El ámbito legislativo pone a prueba estas habilidades.

Sin embargo, puertas para afuera de la actividad en la política no siempre se trasladan estos modos. Y un caso es el de Andrea Blandini, senadora mandato cumplido al ingresar por el Frente de Todos, luego migró al Partido Verde y fue precandidata a intendente de Godoy Cruz por La Unión Mendocina (perdió la interna) y en el 2019 lo había sido por el PJ.

La ex legisladora está en boca del vecindario del barrio privado Palmares, donde reside, porque se dirigió en muy malos términos a la vivienda del titular de la Comisión Directiva, Rodrigo Diez de Oñate, presidente de Aprocup (Asociación Propietarios Conjunto Urbano Palmares).

Los cortes eléctricos de los últimos días afectaron no sólo al servicio eléctrico, sino también al suministro de agua potable, responsabilidad de Aguas Mendocinas en esa zona de Godoy Cruz. “Después de varios cortes de luz, baja de tensión, se habrían averiado unas bombas de Aguas Mendocinas fuera del barrio. Hemos estado con poca presión y sin agua. Esto motivó a que Andrea Blandini se dirigiera a mi casa, yo no estaba, atendió mi hija y la trató muy mal”, contó Diez de Oñete a Los Andes.

La ira de Blandini

Un audio que circula por WhatsApp capta parte de la conversación y se la escucha a la ex senadora, que llegó de la mano del peronismo a la Legislatura pero luego fue dando volteretas a otros partidos, furiosa por no tener agua.

“Decile a tu papito que vine y que quiero agua en mi casa. Y si no, que mande tanque, que compre con la plata de todos, los tanques, y llene los tanques de agua. Porque mi tanque no se vende”, dijo Blandini en la entrada de la casa de su vecino

Las quejas por los problemas de agua se han hecho públicas. En varias casas se desató el enojo contra Aguas Mendocinas. Sin embargo, fue Blandini la que lo manifestó en la figura de la cúpula de la Comisión Directiva. Pero la que se llevó la peor parte fue María José Diez de Oñete, hija del presidente de Aprocup y quien se acercó a la puerta cuando escuchó el timbre.

“Estaba con los ojos rojos, suspirando, preguntó si ahí vivía Rodrigo y dijo: ‘hace 5 días que no tengo agua, no puede ser que mi marido tiene que ir con los utensillos sucios al trabajo’. Le dije que no la podía atender y que no era parte de la Comisión Directiva del barrio. Le pedí que fuera a la administración”, contó la joven de 26 años que es abogada.

Andrea Blandini, ex legisladora.

Según su relato, Blandini empezó a mirar el pasto del jardín delantero buscando algún indicio de que hubiera agua. Siguieron los intercambios con malos modales y la letrada que denunció ayer la situación en el Ministerio Público Fiscal para que el hecho se investigue como “Otros delitos”.

La senadora no negó ser la protagonista del audio que le envió Los Andes para obtener su descargo. “Qué debería aclarar, que desde el viernes no hay agua en el barrio y que mi casa es la última que se llena el tanque con un hilo de agua sin presión. O sea que llevo 5 días sin agua. Tengo que decir que mi marido opera de las 8 de la mañana hasta las 20 hs y ya no tiene equipos de cirugía”, le dijo la dirigente a este medio.

“Han hecho una denuncia en la solicitan el máximo castigo disciplinario por ir a preguntar qué pasa”, agregó. Sin embargo, y ante el pedido de este medio para obtener la denuncia, no envió el material. “Que a vos te haya llegado ese audio es aún más dañino a mi intimidad”, completó.

Molesta por la consulta, aseguró. “Vos vas a escribir sobre chusmeríos de barrio”, le dijo a quien suscribe. “Si vamos hablar sobre cosas graves te puedo decir que mi patio se inunda de agua servida del comunero una vez a la semana porque la comisión que está a cargo, como anteriores, no se hacen cargo del mantenimiento. Si lo hiciese cualquier municipio, está en el ABL de los municipios”, desafió.

El comunicado del barrio

De acuerdo a lo que manifestó Diez de Oñete, no es la primera vez que ocurre. Tiene inconductas bastante frecuentes, delirios de impunidad. “Hice una denuncia interna en el barrio para que apliquemos una sanción para evitar que se repita”, contó el presidente de la CD de los propietarios del coqueto barrio godoycruceño.

“Tenemos por este medio que comunicar un desagradable hecho protagonizado por la señora Andrea Blandini, quien se dirigió al domicilio particular del presidente de la CD, cuando es atendida por su hija, empieza a proferir gritos y maltratos contra el presidente (grabados afortunadamente) en donde lo acusa y responsabiliza de la falta de agua en el barrio”, empieza diciendo el texto que circula por mensajería instantánea.

En ese sentido, informan que “a esta señora maleducada y al resto de los residentes, que no pueden ir al domicilio particular de ningún vecino miembro de esta comisión a reclamar nada, para eso está la Administración, que siempre tiene las puertas abiertas para cualquier vecino que puiera pedir una reunión y así se ha venido haciendo”.

“Se entiende el malestar por la falta de agua pero de ahí a la falta de respeto, prepotencia y mala educación, hay un salto muy grande. Por favor, entiendan que tanto la falta de agua como la de luz no son responsabilidad de Aprocup, son responsabilidad de las prestadoras de servicio”, indica el comunicado.

Además remarcaron que están preparando una denuncia ante el ente regulador EPAS y han solicitado una reunión “urgente” con directivos de Aysam.