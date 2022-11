Con peleas internas y reagrupamientos, las fuerzas minoritarias se preparan para las elecciones de 2023

A poco menos de un mes para el 2023, no sólo los “protagonistas de siempre” se preparan para un año electoral intenso con cargos ejecutivos en juego. Fuera de Cambia Mendoza y el Frente de Todos, hay fuerzas políticas que buscan ofrecerse como alternativas para los mendocinos en el marco de un escenario polarizado. Tal es el caso del Partido Verde, el Frente de Izquierda y el Partido Demócrata, que ya están en carrera para elaborar propuestas y comenzar a posicionarse.

Actualmente quien cuenta con la “medalla de bronce” es el Partido Verde presidido por Mario Vadillo y representado en la Legislatura por el diputado provincial Emmanuel Fugazzotto. La estrategia para ratificar la tercera ubicación será provincializar su campaña y evitar referencias en un candidato a nivel nacional, a diferencia del FIT y del PD.

“Mendoza requiere que su política esté centrada en una fuerza autónoma y provincial, que no dependa de lo que suceda en un partido político a nivel nacional. De hecho el Partido Verde se configura como un partido federal, en el que cada provincia tiene el suyo”, afirmó Vadillo en diálogo con diario Los Andes.

El exlegislador provincial manifestó que no analizan una alianza con otros partidos y aspiran a repetir listas en soledad como el 2021. En ese sentido apuntan a sumar dirigentes jóvenes que pertenezcan a uniones vecinales u organizaciones ecológicas.

“Creemos que la dirigencia tiene que surgir de estos lugares. No como en los partidos mayoritarios, dónde vemos caras repetidas y hay gente como (Julio) Cobos, que lo podes ver infinitas veces y son los mismos que nunca cambiaron la política en Mendoza”, dijo Vadillo.

A pesar de estos dichos, en el Partido Verde si hubo caras conocidas que pertenecieron a otros espacios, participaron activamente y finalmente dieron el portazo de la fuerza. Andrea Blandini fue senadora peronista y candidata por el PV en la elección pasada. Este mes renunció a la organización tras ser despedida del equipo de asesores de Fugazzotto, en el medio de fuertes acusaciones de “violencia política”. Lo mismo hizo Eduardo Sosa, que formó parte del gobierno de Alfredo Cornejo y actualmente se desempeña como secretario de Ambiente de la Municipalidad de San Carlos, gobernada por Rolando Scanio (Unión Popular).

Sobre esto, Vadillo comentó: “Entendemos que tanto Blandini como Sosa decidieron renunciar al partido por cuestiones personales y como son personas de la política, obviamente encontrarán otros lugares. Han existido ciertos rumores de que pueden estar con las nuevas líneas de massismo peronistas”.

“Ellos tendrán que decir adónde quieran a ir. Para la tercera fuerza política de la provincia, dos personas no le generan ningún tipo de problemática. Tenemos la suficiente cantidad de referentes capacitados para cubrir toda la línea dirigencial”, sentenció.

Por otro lado, aclaró que todavía no se han oficializado candidaturas pero considera un “honor” y un “gusto” si le toca encabezar una lista en las próximas elecciones, por lo cual dejó la puerta más que abierta para competir como candidato a gobernador.

Entre las propuestas que trabaja el Partido Verde se destacan la “protección” del agua tanto en el uso poblacional, como en el agrícola, apuntando a la “eficiencia hídrica” con IMPSA como “motor de distribución de material de riego presurizado” para los productores.

El FIT apunta a la “coherencia” y al debate para recuperar su lugar

El Frente de Izquierda, conformado por el PTS, el PO y el MST en Mendoza, tiene la misión de recuperar la posición que supo conseguir años anteriores y apelan a la “coherencia” de sus dirigentes para diferenciarse del resto de partidos que presentan cambios de camiseta en los distintos comicios. Aseguran que la unidad está garantizada, a pesar de algunas discusiones en las redes sociales. El PTS impulsa la precandidatura presidencial de Myriam Bregman, pero sus socios del PO la cuestionan y piden un debate público para definir el rumbo del frente.

“El Frente de Izquierda está muy consolidado. Tiene más de 10 años de conformación con sus mecanismos de consulta y funcionamiento”, dijo Lautaro Jiménez, ex senador provincial por el PTS-FIT.

El dirigente comentó que atraviesan un proceso asambleario en todo el país para escuchar los reclamos de distintos sectores de trabajadores y a partir de ahí, elaborar propuestas. En el caso de Mendoza realizaron una asamblea provincial a principios de noviembre en el Centro Catalán de Ciudad, donde hubo fuerte presencia de trabajadores vitivinícolas y contratistas. Próximamente realizarán otra en la zona Este y luego en San Rafael.

“Nosotros aspiramos ser una expresión independiente que surja desde abajo. Vamos a tratar de empalmar con esos reclamos que hoy están en disputa con esas expresiones que muchas veces se presentan como terceras fuerzas, outsiders o anticastas. Vemos que la derecha también está tratando de calar ahí”, analizó.

“Creo que así se podrá revalorizar aquellas cosas que son más respetadas de la Izquierda como su coherencia en el tiempo, entre lo que se dice y lo que se hace. Puede ser una oportunidad para volver a ganar ese espacio”, confió.

El FIT en las últimas elecciones fue relegado, primero ante Protectora y luego por el Partido Verde, casualmente dos fuerzas que integró el mencionado Vadillo. Ante la disputa que tendrá nuevamente con esa fuerza, Jiménez apuntó que se trata de partidos y dirigentes que “se dan vuelta en menos de un año”.

“Ya no son los que defendían el gas, ahora es el agua. Y después pasa como (José Luis) Ramón que ahora defiende con Sergio Massa el aumento de las tarifas. Son partidos que hacen focus group y ven que hay gente que defiende tal cosa y buscan ese voto”, disparó el ex senador.

Sobre esto opinó el exlegislador provincial del Partido Obrero, Víctor da Vila, quien resaltó como autocrítica que “no se puede negar la realidad de que no tenemos representación parlamentaria. Si bien hay una consolidación, eso no puede ser mirarse el ombligo. Debemos esforzarnos por acaudillar a sectores importantes de la población con una alternativa viable y un planteo concreto. Una izquierda que hoy juegue el rol de una oposición política seria, que consideramos hoy en la Provincia no existe”.

Desde el PO proponen a sus socios del PTS la realización de un congreso abierto del Frente de Izquierda, dónde la militancia y los sectores adherentes puedan participar y definir el rumbo que deben tomar las fuerzas en conjunto. Sostienen que aún no es tiempo de discutir candidaturas, en relación al lanzamiento “unilateral” de Bregman.

El Partido Demócrata genera nuevas alianzas y juega al “efecto Milei”

Luego de su incursión con “Vamos mendocinos” en 2021, el PD busca afianzarse como la alternativa de derecha. Esta vez no lo hará con la Coalición Cívica, que ya anunció contactos con Cambia Mendoza, sino con organizaciones libertarias y el espacio del presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, alejado del Partido Federal que lo tuvo de candidato anteriormente. La bandera será la ambición presidencial de Javier Milei.

La diputada provincial, Mercedes Llano, afirmó al respecto: “Nosotros estamos trabajando firmemente a favor de la candidatura de Javier Milei en el 2023. Entendemos que se va a nacionalizar la elección y en este orden, el espacio político se va a dividir en tres expresiones, que serían el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y las fuerzas liberales y conservadoras. Eso mismo va a suceder en el orden provincial”.

“Dentro de ese horizonte estamos haciendo un gran esfuerzo por sumar a otros espacios con ideologías afines, reforzando nuestro vínculo con los libertarios y también entablando diálogos con espacios de orden conservador como el de Carlos Iannizzotto”, comentó.

Y sostuvo: “Estamos discutiendo el contenido y encontrando puntos en común con las otras expresiones partidarias. Desde el PD vamos a seguir defendiendo la economía de libre de mercado, la inserción de Argentina en el mundo, la disminución de la carga impositiva, la profesionalización de la burocracia, la consolidación de la República y la democracia, hoy instituciones devastadas por el caudillismo local. Creemos que el Estado debe cumplir funciones y su participación debe reducirse a la mínima expresión”.

Llano cumple su mandato como legisladora provincial el año que viene y sobre una posible postulación electoral, dijo: “Nunca trabajo por aspiraciones personales. Estoy pensando en un proyecto de país y esto implica que de ningún modo analice una candidatura”.

Iannizzotto también fue consultado por este medio sobre la incursión de su “Espacio Encuentro” en este nuevo frente y él respondió: “Estamos teniendo vínculos con espacios político partidarios como el PD y el Partido de los Jubilados, también con los libertarios, Más República y Radicales Indepedientes, liderados por Jorge Palero”.

En tanto sobre su relación con el Partido Federal, que lo llevó como candidato a diputado nacional el año pasado, confirmó que el vínculo inmediatamente se cortó tras la elección. “El 14 de noviembre terminó la elección y también nuestro vínculo. Por lo tanto no hay más nada que conversar en contra ni a favor”.

Actualmente el PF integra un nuevo espacio político denominado Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza, con otras fuerzas como el MID, Tercera Posición y Encuentro Republicano Federal. Su principal referente es el empresario metalmecánico y prominero, Julio Totero. Esta semana sellaron su alianza con Cambia Mendoza en un acto que encabezaron Miguel Ángel Pichetto, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo.