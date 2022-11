Sacudón en el Partido Verde: salida de dirigentes y cruce de acusaciones

Un sacudón en el Partido Verde llamó la atención en las últimas horas. Es que el diputado provincial Emanuel Fugazzotto, el único que tiene un cargo legislativo por esa fuerza, decidió despedir a la ex senadora Andrea Blandini de su equipo de asesores y luego trascendió que se debió a un episodio de “violencia política”.

A la renuncia de Blandini, la siguió el apartamiento del dirigente ambientalista Eduardo Sosa, que actuó en solidaridad con ella. Ambos se postulaban de forma incipiente como precandidatos a gobernador y vicegobernadora, respectivamente de ese partido.

Desde el entorno de la ex legisladora aseguraron a diario Los Andes que sufrió un episodio de violencia política y económica, lo que decantó en su salida del partido y también la retirada de otros militantes, enojados con la situación.

Por su parte, Fugazzotto respondió a este medio como sucedió el despido: “Lo hablé con Andrea. Teníamos diferencias en las formas. Le planteé una cuestión lógica, yo quiero un equipo que funcione y tenga presente los ejes del partido, porque es la responsabilidad que tenemos. Era una cuestión de trabajo y no lo quiso tomar”.

“En el armado del equipo, yo quiero tener uno que trabaje básicamente. En teoría había pasado en buenos términos la situación, porque entendíamos que ella diferenciaba la relación laboral de su pertenencia partidaria y ahora quedó claro que la única razón que la unía al partido era tener un contrato en la Legislatura”, disparó el joven diputado.

Y agregó: “Ante una serie de solicitudes que se le realizaron desde el bloque en términos laborales, no los quiso realizar y me parece que está dentro de las facultades, justamente si una persona no cumple con lo que se le exige, reemplazarla”.

Ante la grave denuncia que esgrimen desde el sector de Blandini, respondió: “Yo creo que violencia es no trabajar. No encuentro fundamentos en esa acusación”.

En tanto, sobre la salida de Sosa, opinó: “Debe ser algo personal, él es funcionario de la Municipalidad de San Carlos. Tal vez se dio cuenta de que en el municipio nosotros somos oposición y priorizó su relación laboral. La verdad, desconozco”.

Cabe mencionar que Sosa ocupa el cargo de secretario de Ambiente de ese departamento, gobernado por Rolando Scanio, del partido Unión Popular que encabeza de forma provincial Jorge Difonso.

En tanto, sobre cómo repercutieron estas salidas en el partido, Fugazzotto sentenció: “Sigue todo en pie y estamos en el partido enfocados en el Foro del Agua, porque es una herramienta que se construyó colectivamente con todos los referentes departamentales y la verdad es que tampoco contamos nunca con el compromiso de Andrea ni de Eduardo. Internamente en el partido, la gente conoce como son las cosas y no se deja llevar por alguna hipótesis que han querido instalar de forma malintencionada”.

El Foro del Agua es una actividad partidaria que se llevará adelante hoy a las 18.30 en el Círculo de Periodistas, ubicado en calle 9 de julio 3063 de Ciudad, en medio de la crisis desatada por las salidas de Blandini y Sosa.