Crecen las tensiones entre los “socios” de Cambia Mendoza

Los dirigentes de diferentes espacios políticos aceleran camino a las elecciones del 2023. En el caso del oficialismo, se ha ido evidenciando una disconformidad por parte de varios partidos que conforman el frente Cambia Mendoza (CM) contra la Unión Cívica Radical (UCR), que hoy gobierna Mendoza, y hablan sobre la necesidad de mejorar la relación.

Las críticas principales llegan de sectores como el Pro y lo que fue en su momento el Frente Renovador con Jorge Difonso, que hoy milita en Unión Popular. Desde ambos apuntan a que hay una “subestimación” por parte del radicalismo. Además, comparan a la provincia con Juntos por el Cambio a nivel nacional, que tiene una mesa de discusiones que acá “no existe, porque todo es decidido por el radicalismo”.

Por otro lado, expresaron la necesidad de que el espacio pueda abrirse a un frente más amplio.

Desde la UCR han intentado bajar la tensión de las posiciones. Además confiaron en que el “corazón” y “espíritu” de lo que nació como CM en 2015, pueda volver a formalizarse una vez se conformen los frentes electorales en 2023.

Por otro lado, también hay un trabajo dentro de CM para mantener al sector más liberal/empresarial, que en 2021 participó en la interna con Cambia Ya.

Además, desde la Coalición Cívica, que el año pasado pegó el portazo y participó por fuera en Vamos Mendocinos (junto al PD), también tendieron puentes y es posible que haya un retorno al espacio, del cual fueron fundadores.

“Tensiones lógicas”

Tadeo García Zalazar, presidente de la UCR, respondió a las críticas. Aseguró que la relación entre los partidos “es muy buena” y consideró que las tensiones internas son “lógicas en cualquier organización política donde se disputan liderazgos y miradas diferentes”.

“También es lógico que dentro de un frente haya posiciones distintas en algunos temas, pero no dejan de ser temas de coyuntura”, agregó ante la consulta de Los Andes.

Por otro lado, sostuvo que en Mendoza, el frente “es mucho más amplio que a nivel nacional. CM tiene dentro partidos que en Juntos por el Cambio no están, y eso, si bien no es un inconveniente, hace que se deban compatibilizar miradas más amplias a la hora de pensar el proceso electoral”.

Marcan la cancha

Omar De Marchi, diputado nacional y uno de los principales referentes que tiene el Pro en Mendoza, puso énfasis en una falta de comunicación entre el partido con el radicalismo, e insistió en que los temas importantes no son dialogados dentro del Frente.

“CM ha funcionado bien como frente electoral, pero el Pro nunca formó parte del gobierno real de la provincia”, mencionó el lujanino, quien agregó la necesidad de “intentar conservar el frente pero ampliado, porque ha venido perdiendo socios valiosos que hay que recuperar”.

De Marchi expresó que CM “formalmente no funciona como frente porque no han habido reuniones de la mesa de conducción”, y lanzó un tiro por elevación contra la UCR: “Creo que muchos se abrazan a la marca pero luego en la realidad no funciona”.

“Es una obligación mantener la unidad y ampliarla de todos aquellos que queremos una Mendoza mejor”, añadió De Marchi, quien también sacó chapa de precandidato, al indicar que están en el partido “ocupados en trabajar en un plan de desarrollo para Mendoza que se viene haciendo desde hace tiempo”.

“Debemos animarnos a producir transformaciones que vuelvan a colocar a Mendoza en el lugar que históricamente tuvo y que hace varios años viene perdiendo a mano de provincias vecinas”, marcó.

Por último, apuntó, también entre líneas, contra las gestiones de Rodolfo Suárez, Alfredo Cornejo y Francisco Pérez: “Mendoza hace 12 años que no crece, mientras que lo único que ha crecido ha sido la pobreza. Tenemos más de 40% de pobres en una provincia que históricamente fue rica”.

Difonso, el “ninguneado”

Del lado de Unión Popular, Jorge Difonso, quien sacó chapa de massista de la primera hora con la visita del ministro de Economía esta semana, indicó que la situación dentro del Frente “es complicada” ya que si bien no es su idea participar del Poder Ejecutivo, sí exige un mayor espacio dentro del oficialismo para que sus proyectos legislativos e ideas tengan espacio en las mesas de decisión.

“Vemos que en CM se habla mucho de nombres de candidatos, pero no se discuten cuestiones complejas de la gestión”, afirmó el sancarlino. Y agregó: “Nuestro sector quedó señalado desde la discusión minera. Tenemos propuestas concretas sobre el el tema de seguridad, transporte con el ferrocarril, ambiente y el cuidado del agua, entre otros tantos más, pero el Gobierno no los toma”.

De igual manera no evidenció la posibilidad de jugar por afuera en 2023, ya que aún el panorama no es claro.

Cambia Ya ¿se diluye?

En el espacio más liberal no se habla de participar nuevamente en internas, pero se espera que varios de los espacios que lo conformaron sigan en el frente.

Uno de ellos es el “Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza”, conformado por el MID y el Partido Federal, entre otros. A nivel nacional, se anclan en las figuras de Miguel Pichetto y Rogelio Frigerio, que desembarcarán en Mendoza el 22.

El empresario Julio Totero señaló que si bien Cambia Ya fue una “muy buena experiencia”, luego se fue disolviendo como gran espacio por “opiniones diversas”.

No obstante, también se encuentra Más República, espacio conformado por Rodolfo Vargas Arizu, Mauricio Badaloni y Andrés Vavrik, entre otros dirigentes, quienes están muy activos en el trabajo político e incluso recientemente presentaron la Fundación “ADN“, que representa a las “Acciones para el Desarrollo Necesario”. Desde ese sector, se conformarán equipos técnicos “para elaborar propuestas vinculadas al desarrollo de la provincia“.

También en Cambia Ya se encontraron sectores del Pro disidentes de la actual conducción, como Hebe Casado; y también demócratas frentistas tales como Josefina Canale, del Partido Demócrata Progresista (PDP), ambos con una buena relación con el radicalismo.

La Coalición Cívica, en cambio, podría volver

Quien se manifestó con la idea de poder volver a conformar un frente con el radicalismo y aliados fue Gustavo Gutiérrez, referente de la Coalición Cívica, fuerza que en 2021 jugó en las elecciones legislativas fuera de la alianza.

“Somos fundadores de CM y en su momento apoyamos las candidaturas de Cornejo y Suárez. En esta última no nos pusimos de acuerdo”, manifestó, pero puso énfasis en “separar las elecciones legislativas con las ejecutivas”.

“De ninguna manera queremos contribuir a que gane el peronismo en Mendoza”, comentó, lo que abre la posibilidad de volver a conformar el espacio en el partido que tiene como líder a Elisa Carrió. No obstante, Gutiérrez apuntó contra la UCR, al indicar que “fueron ellos los que nos apartaron y depende del radicalismo que volvamos a estar”.

Sobre eso, recordó el plan con una veintena de puntos que presentaron en 2021, con los cuales fundamentaban en parte sus diferencias con el partido gobernante. Allí se destacan fuertes críticas sobre el accionar del radicalismo con los cargos vitalicios ocupados por radicales (Contaduría General y Tribunal de Cuentas), la aplicación de la RTO, el salvataje a Impsa, la hoy trabada reforma de la Constitución y la expropiación de Penitentes, entre otros.

“Si nos sentamos, como hicimos años atrás en la provincia, y podemos coincidir, será mejor”, culminó.