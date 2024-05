Godoy Cruz se hartó de un periodista y emitió una carta: “Solo pedimos el gesto mínimo de respeto”

El club Godoy Cruz publicó un duro comunicado que apuntó contra Fernando Niembro por la forma en que el periodista nombró al club durante la transmisión del partido ante Barracas Central, por la primera fecha de la Liga Profesional. La carta se encuentra publicada por el Tomba en su cuenta oficial de X y ya se viraliza entre los usuarios.

Todo comenzó porque Niembro dijo tan solo “Godoy” en varias ocasiones para referirse al club mendocino, que perdió por 1-0 de local. Esto despertó la ira no solo de los hinchas, que expresaron sus quejas en las redes sociales, sino también del club, que decidió escribir una fuerte carta para corregir al comentarista.

La fuerte carta de Godoy Cruz. Imagen: X / @ClubGodoyCruz

A pesar de que no lo nombraron, en el escrito quedó claro que el pedido de nombrar a Godoy Cruz de manera correcta iba dirigido a Niembro. “Somos conscientes de que conocen nuestro nombre completo”, reza la carta que recorre algo de la historia profesional del Tomba, como así también los orígenes de la denominación oficial del club.

Desde la entidad, además, señalaron: “Llamarnos simplemente Godoy es como llamar Nueva a Nueva Chicago o All a All Boys. Así como no se les ocurriría llamar Tristán a Tristán Suárez o Dock a Dock Sud, a veces nos cuesta entender que nos llamen solo Godoy”.

La fuerte carta de Godoy Cruz. Imagen: X / @ClubGodoyCruz

“Por eso, elegimos el camino de la explicación, sabiendo que a veces resulta difícil mirar más allá de la General Paz”, detallaron como una suerte de chicana. Sobre el cierre, solicitaron: “Solo pedimos el gesto mínimo de respeto de ser llamados por nuestro nombre completo, sin menoscabos ni menciones despectivas”.

“Somos el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y, al igual que a usted le gusta que lo llamen por su nombre o su apodo, nosotros también lo preferimos”, concluyeron desde el club tombino.

