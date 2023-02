Alfredo Cornejo: “He decidido aceptar la postulación para ser Gobernador”

Finalmente, el senador nacional Alfredo Cornejo confirmó hoy que será precandidato a la gobernación en las próximas elecciones por el Frente Cambia Mendoza. Lo hizo dos días después de que Rodolfo Suárez lo pidiera como tal y gran parte del radicalismo saliera hacer campaña por las redes con el hashtag #hACe, en referencia a sus siglas.

El legislador había anticipado ayer, en un acto compartido con Daniel Orozco en Las Heras, que “forma parte de un equipo y sí lo piden, va a estar” pero no quiso afirmar abiertamente su candidatura. Entonces eligió hacerlo este miércoles por la red social Twitter.

“He escuchado con atención todas las opiniones en torno a la propuesta que ha hecho pública @rodysuarez. Me he tomado el tiempo necesario para reflexionar y quiero comunicarle a las mendocinos y mendocinos que he decidido aceptar la postulación para ser Gobernador”, anunció en un extenso hilo, donde lanzó críticas al kirchnerismo, planteó ejes de campaña y también dejó un mensaje para Omar De Marchi.

Captura del tuit de Alfredo Cornejo

Y agregó: “Lo hago con la vocación de continuar construyendo un nuevo Estado que le permita a los mendocinos vivir cada vez mejor. Lo hago con la determinación de influir en el contexto nacional, que es donde se define buena parte del destino de las provincias”.

El senador nacional dijo que “Argentina necesita más del ejemplo de Mendoza” y por eso quiere “aportar nuestros valores de orden, austeridad, institucionalidad”. Además, arremetió contra el gobierno nacional al mencionar que busca “sumar una visión moderna de la gestión de la economía para terminar con el ciclo del fracaso kirchnerista”.

“Nuestro equipo, tanto en la provincia como en los municipios, viene demostrando que sabe gobernar. Que tiene iniciativa, experiencia y sensibilidad y, por eso, estoy convencido que somos la mejor opción para continuar enfrentando con seriedad los desafíos que tenemos”, comentó.

Y volvió a apuntar contra el peronismo, en sus variantes provincial y nacional: “Lo hemos demostrado en la transición al orden después del desastre que dejó el PJ en la provincia. También con Rodolfo, a quien le ha tocado gobernar en un contexto muy adverso, agravado por la incapacidad de un Gobierno Nacional que, además, desprecia a Mendoza”.

Tuit de Alfredo Cornejo

“Sabemos que lo que ya hemos hecho para mejorar la provincia, hecho está. No nos quedamos con lo que hemos conseguido. Ahora vamos a mirar adelante para ir por más, atendiendo la demanda ciudadana que es la que le da verdadero sentido al servicio público”, aseguró.

Y dijo que tiene propuesto “fijar nuevas metas”, principalmente abocadas a la seguridad y el desarrollo económico. En esto, anticipó que su espacio cuenta con un “plantel talentoso de líderes jóvenes en todas las áreas”, con quienes apunta a formar un nuevo equipo de gestión.

Tuit de Alfredo Cornejo

Para cerrar, el legislador nacional agradeció a los miembros de Cambia Mendoza, con un tiro por elevación a De Marchi, al referirse que el frente oficialista es el único que puede enfrentar al peronismo: “Quiero agradecer a los partidos del @FrenteCambiaMza que eligen formar parte del equipo porque contribuyen con sus propuestas a los fines de hacer el mejor gobierno posible para los mendocinos, entendiendo que CM es el único adversario del kircherismo en la provincia”.

“También, quiero agradecer a quienes aún teniendo legítimas aspiraciones han tenido el coraje de favorecer la construcción de un consenso amplio, pensando y actuando en términos de equipo que es como se consiguen los grandes resultados”, sostuvo, en relación a los precandidatos que no fueron como Orozco, Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suárez.

Y completó: “Finalmente, le agradezco a las mendocinas y a los mendocinos que me alientan en cada lugar donde nos encontramos, tanto como a quienes se acercan generosamente para transmitirme sus ideas, porque, a fin de cuentas, son los artífices principales que animan esta decisión”.

Esta tarde, Cornejo junto a Suárez darán una conferencia de prensa en el hotel Aconcagua junto a otros referentes de Cambia Mendoza.