Alfredo Cornejo: “Soy parte de un equipo y si me piden, voy a estar”

Alfredo Cornejo dio otro paso claro hacia la confirmación de su candidatura a gobernador por el Frente Cambia Mendoza en Las Heras. “Yo no necesito un proyecto personal, soy parte de un equipo y si ese equipo me pide, yo voy a estar”, aseguró en referencia a las elecciones.

El senador nacional acompañó la presentación de los libros “MTD” e “Ideas para una Mendoza posible”, que lanzó el intendente Daniel Orozco, con propuestas de gobierno para la provincia.

Esto fue ponderado por Cornejo, quién mencionó que “Daniel ha hecho un recorrido por la provincia y otros dirigentes de nuestro sector también, como Tadeo García Zalazar, con la institucionalidad del Comité Provincia. Hemos visto como se nos acerca gente con ideas y propuestas, que vienen a dar perspectivas distintas”.

“En el comité estamos compilando cosas que ha aportado Daniel y también otros, que son imprescindibles para renovar nuestro pedido de apoyo a la ciudadanía de Mendoza. Programas, no solo la ambición legítima y personal de Daniel, de mí o del que sea”, lanzó Cornejo.

Y destacó que el intendente había dicho que “pretendía ser gobernador, pero qué si era yo, me iba a apoyar”. En ese sentido, mencionó que “no solamente el gobernador” le ha hecho propuestas para que sea el candidato “sino un montón de gente y es probable que yo lo conteste favorablemente. No hoy día”.

“Queremos contribuir con ideas pero también con acciones. Hacer más por Mendoza, porque sabemos que no es suficiente. Pero explicar sin hacer demagogia las cosas que son competencia provincial y las que son competencia nacional”, consideró.

Y resaltó que hoy “la provincia tiene un orden fiscal, administrativo y estatal muy superior al que tenía hace 7 años atrás. Muy superior al que teníamos en Las Heras, ni hablar. Pero no es suficiente. No solo es el Estado sino que necesitamos movilizar más el sector privado. Y buena parte de esos instrumentos los tienen los gobiernos nacionales”.

“Queremos mover la vitivinicultura y cada vez hacer vinos de mayor calidad, necesitamos libre comercio con varios países y eso no lo puede hacer una Provincia. Podemos hacer cosas por el agua, sí. Para mejorar la vitivinicultura y la agricultura. Pero para poder comercializar más y más y sostenerlo en el tiempo, necesitamos convenios internacionales y no tiene facultad la Provincia”, aseveró.

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, en la presentación de sus libros "MTD" e "Ideas para una Mendoza mejor", acompañado por el senador nacional Alfredo Cornejo Foto: José Gutierrez / Los Andes

Propuestas que toma de Orozco

El senador dijo que leyó las propuestas del intendente y en algunas se vio “muy identificado”. Mencionó que es necesario profundizar la inteligencia artificial: “Necesitamos digitalizar mucho más y más rápido el Estado. Vamos a ahorrar y tener una prestación muy superior a la que estamos brindando”

También habló de “deshospitalizar”. Y explicó que al hospital tienen que llegar “los que ya estén enfermos realmente y al resto los podemos atajar en la prevención en la red primaria”. Para eso es necesario “tener información, digitalizar y atender online, desde algunas especialidades. Algunas cosas que hemos empezado en 2019 y 2020, por las que pudimos afrontar la pandemia con buenos indicadores”, sostuvo.

Por otro lado destacó una propuesta deportiva, vinculada a las “olimpiadas”. “Esa competencia la hicimos durante dos años de mí gobierno y fue un solo mes, creo que hay que hacerla sostenida en el tiempo con la red educativa”, dijo Cornejo.

El senador agregó:”Estamos muy alineados con muchas de las cosas que ha escrito Daniel. Tenemos que confluir en el programa que estamos haciendo en el comité radical, pero también con nuestros aliados de Cambia Mendoza, y nutrir de propuestas que miren para adelante. Lo que ya arreglamos, arreglado está y la ciudadanía ya nos lo agradeció. Lo que viene para adelante, tenemos que hacer el esfuerzo para seducir y convencer. No hay otra forma que con propuestas, pero de gente confiable que lo que hizo, ya lo hizo bien”.

“Nadie mejor que nosotros sabe que hay hechos de inseguridad. ¿Pero quien está más preparado para resolver eso? Los que resolvieron los delitos violentos en estos años. Este año terminó en 3 homicidios cada 100 mil habitantes. Récord en Mendoza. Los que hicieron eso son los que están en condiciones de prevenir y reprimir el delito del raterismo, del hurto y el robo. De las cosas que todavía no se han resuelto. Porque tenemos credibilidad para poder hacerlo”, puntualizó.

Mendoza puede “volar”

Más adelante habló también de la relación con el Gobierno nacional y de las potencialidades de la provincia en otro contexto. “Si nos ayuda un gobierno nacional, con ordenar la macroeconomía, que haya una inflación muy baja, que haya convenios internacionales para nuestros productos agrícolas industriales, que se ordene fiscalmente como lo hemos hecho acá, Mendoza vuela”, expresó y sentenció: “Si la Nación crece al 4, Mendoza crece al 7″.

“Se van a hacer muchas conjeturas, lo importante es el equipo. Está claro que quien encabece tiene una gran responsabilidad y no es lo mismo encabezar con uno, que con otro. Pero que este equipo se proyecte con cambios y renovación, gobernar cuatro años más, para que los mendocinos estén mejor. No es el poder por el poder mismo. No es la carrera política de un político. Es la necesidad de que colectivamente, Mendoza progrese todo el tiempo”, completó Cornejo.