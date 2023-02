Se bajó Daniel Orozco: “Siempre dijimos que vamos a acompañar a Alfredo Cornejo”

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, era el último dirigente radical con aspiraciones a la gobernación que debía expresarse públicamente tras el lanzamiento de la candidatura de Alfredo Cornejo para las próximas elecciones. Luis Petri confirmó ayer que sigue en carrera, pero el médico guardó silencio durante este lunes. Finalmente hoy cumplió su palabra y descartó su candidatura.

Esta mañana tras un acto en su departamento, el jefe comunal le confirmó a la prensa: “Es un excelente ejemplo de lo que nosotros queremos para los mendocinos. Siempre dijimos que lo vamos a acompañar”, en mención a Cornejo y su promesa de que solo sí él se presentaba, se bajaba de la competencia.

“Tiene experiencia, capacidad, ha estudiado para esto y lo llevó en muy buenos términos en los cuatro años que fue gobernador. Es la persona más capacitada que tiene la provincia de Mendoza en este momento”, consideró Orozco.

Por otro lado, no confirmó que busque acompañarlo como candidato a vice pero esgrimió que Cambia Mendoza “es un equipo, en el que dónde te coloque el técnico va a ser bueno”.

Y dijo: “Yo no soy político, soy un médico con mucho trabajo territorial. Aporté mi grano de arena para el Frente Cambia Mendoza y la población en general. Yo era un vecino común que durante treinta años trabajó en la parte privada y en un momento me cansé y dije ‘por qué no me meto en política para hacer algo’. Lo hice y dejé mi contribución. Si soy útil, bien”.

“Tengo un sello y una matrícula con un montón de pacientes que me están esperando, porque son mis amigos”, añadió en relación a su futuro, si no continúa en la política.

El intendente lasherino recibirá esta tarde al flamante candidato oficialista para encabezar juntos la presentación del libro “MTD e ideas para una Mendoza posible”, en el que desarrolla sus ejes propuestos para la provincia. Orozco espera que Cornejo recoja algunas ideas suyas para su campaña.