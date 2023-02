El oficialismo apura el proyecto de ley para sanear la OSEP: cuándo entrarían en vigencia los aumentos

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) podría aplicar los aumentos en las cuotas de afiliados y afiliadas en marzo. El organismo debe cubrir un déficit de $6 mil millones y necesita de la ley que le permita llevar adelante la estrategia que difícilmente se vote antes de fin de mes.

La Cámara de Diputados le dará ingreso formal el miércoles y el proyecto tendrá el giro a comisiones. El titular de la OSEP, Carlos Funes, irá el martes a exponer el proyecto ante diputados y diputadas en la comisión de Hacienda. Después correrán los tiempos legislativos y el Senado le daría sanción a principios del mes próximo. Es decir, afiliados y afiliadas sentirán el aumento en el sueldo que se deposite en los últimos días de marzo.

La Legislatura provincial se encamina a debatir el proyecto enviado por el Gobierno provincial sin saber si el peronismo acompañará. Con los números a su favor, mientras dirime su interna de cara a las elecciones, puede acelerar el tratamiento y sancionarla a la brevedad.

Sin embargo hay tiempos legislativos que pueden demorar cualquier intención de agilidad. En la OSEP esperan poder contar con el instrumento de saneamiento financiero antes del 15 de marzo y aplicarlo en los salarios de ese período. De esa forma, se harían de los fondos incrementados a principios de abril.

Es decir, implementar dos modificaciones puntuales, en los aportes de afiliados directos con indirectos a cargo (pareja y/o hijos) y en el aporte patronal. De un total de 183.414 personas, se verá afectado el 52% (95.309 son directos con indirectos), informaron.

Carlos Funes, director de la OSEP, irá la próxima semana a la Legislatura. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Para eso, la legislación debería salir en las próximas semanas. Mañana se le dará ingreso formal al proyecto y llegará a la comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios. Las reuniones son los martes y el próximo se espera la presencia de Carlos Funes, el titular de OSEP para que de detalles del proyecto. No hay que descartar que asista el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

Luego, el proyecto pasará a la comisión de Salud que también se reúne los martes. Restan dos sesiones de febrero y la próxima será el 1 de marzo.

En el Senado hay una sesión menos porque el martes 21 de febrero es feriado por Carnaval, es decir que queda el próximo 14 y el 28 de febrero. La intención es no forzar el expediente y que siga su trámite normal por lo que difícilmente salga este mes. Todo apunta a los primeros días de marzo.

Ante el rechazo verbal del PJ y las dudas del Pro

No hay fecha de tratamiento aun, pero el debate no se estirará. Más aun si el Frente de Todos confirma lo que ya viene diciendo, que no está a favor de la iniciativa. “Lo vamos a estudiar”, dijeron a Los Andes.

El senador kirchnerista Lucas Ilardo había propuesto aplicar incrementos en función de los sueldos más altos, por lo que se descuenta que este sector se opone. Habrá que ver cómo transcurren las negociaciones y si hay posibilidad de algunos cambios para sancionar la ley con amplio consenso.

En el Pro no hay definiciones todavía. “Estamos evaluando el proyecto con nuestros legisladores y vamos a esperar que comience el tratamiento en comisiones”, indicaron a Los Andes. Los votos amarillo son cuatro y terminan incidiendo en la mayoría simple de Cambia Mendoza.

En la Cámara Baja hay 48 bancas y son necesarios 25 votos para aprobar leyes. El radicalismo tiene 19 lugares que llegan a 20 con la Presidencia (Andrés Lombardi sólo vota para desempatar). En la coalición están incluidos Jorge Difonso y Mauricio Torres (Frente Renovador-Unión Popular); Josefina Canale (Partido Demócrata Progresista), Guillermo Mosso (Demócratas por el frente) y José María Videla Sanz (Frente Renovador).

Sumando los aliados sin el Pro se llega a 24 escaños, hay empate y decide la Presidencia. Por lo tanto podrá prescindirse de los votos amarillos, ¿pero los sancarlinos van a acompañar? Cabe recordar que el oficialismo en la Municipalidad de San Carlos desoyó el pedido radical de no desdoblar y adelantó elecciones.

Jorge Difonso viene criticando al radicalismo por varias cuestiones y ha puesto en duda la continuidad. Aun siendo aliado, más de una vez votó en contra de las iniciativas oficialistas. Está estudiando el proyecto y habrá que ver cómo transcurren las negociaciones.

Los dos votos que provienen de ese espacio, tendrán importancia en el recuento. Si el Pro acompaña, pierde peso el apoyo de las dos bancas del Valle de Uco.

Las comisiones

Cambia Mendoza tiene mayoría en la comisión de Hacienda que preside el radical Jorge López. Además están Mauricio Di Césare (UCR), José Orts (UCR), Daniela García (UCR), Daniel Llaver (UCR) y los aliados Josefina Canale (PDP), Guillermo Mosso (Demócratas en el frente) y Enrique Thomas (Pro), el diputado que no comparte la idea de romper con el radicalismo. Por el peronismo se encuentran Laura Soto, Juan Pablo Gudino, Bruno Ceschín y Paola Calle.

En la comisión de Salud que preside Daniel Llaver (UCR), completan la mesa Carolina Lencinas (UCR), Emiliano Campos (UCR) y Gabiel Vilche (Pro), quien está encolumnado en la línea del Pro que ve con buenos ojos no aliarse con el radicalismo en un nuevo frente. Del lado del peronismo están Paola Calle, Roxana Escudero y Juan Pablo Gulino. Habrá que ver cómo termina impactando la interna oficialista porque está 3 a 3 y desempata el diputado del Pro.

El esquema de aumentos

El ingreso que recibe la obra social de aportes actualmente es de un 6% del afiliado y un 6% de la patronal. Con la iniciativa buscarán llevar ese 12% a un 13% general, incrementando en un 1% el aporte patronal “como fondo de reserva destinado al financiamiento de enfermedades catastróficas”.

Este 1% significaría, según cálculos actuales, un incremento mensual del $202.655.139 y uno anual del $2.634.516.816. Aquí se cuentan aportes de los tres poderes del Estado y también los municipios, que son los empleadores de la mayoría de aportantes.

Por otro lado, el 6% que destina un afiliado está compuesto por los ítems: 5% obra social, 0.25% Fondo de Enfermedades Catastróficas (FEC) y 0.75% Fondo para Discapacidad. En el caso de los afiliados con indirectos a cargo, se agrega un 0.08% de FEC aparte por cada adherente. En este punto radica la modificación del proyecto para los empleados públicos. Buscan elevar ese porcentaje a un 0.75%.

Si se toma el caso testigo de un trabajador que cobra $100.000, este destina actualmente $80 por un indirecto a cargo y con esa modificación del FEC pasaría a pagar $750. Es decir, un incremento de unos 670 pesos. En el caso de dos indirectos, se trasladaría de $160 a $1500 y con tres, de $240 a $2250.

Pasando en limpio, la modificación del incremento segmentado sobre el haber bruto del afiliado titular será del 0,75% hasta 1 indirecto, 1,5% hasta 2 indirectos y del 2,25% para más de dos indirectos. Esa será la escala que impulsan en la propuesta.

Con esta modificación, la Osep aumentaría sus arcas de forma mensual en un $177 millones y de forma anual en $2.301 millones, estimaron desde el Gobierno. Sumados a los $2.634 millones del incremento en el aporte patronal, daría un total aproximado de más de 4.935 millones de pesos. Esa es la recaudación apuntada con la iniciativa y se acercaría bastante a la deuda contraída.