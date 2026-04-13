13 de abril de 2026 - 21:14

Martín Menem confirmó que Manuel Adorni irá a Diputados y anticipó un cruce picante: "Compren pochoclos"

El titular de la Cámara baja respaldó al funcionario en medio de denuncias judiciales y cuestionó a la oposición por “generar desánimo”.

Menem confirmó que Adorni irá a Diputados el 29 de abril y anticipó: “Compren pochoclo, va a ser picante”.

Menem confirmó que Adorni irá a Diputados el 29 de abril y anticipó: “Compren pochoclo, va a ser picante”.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará el próximo 29 de abril en el Congreso. El funcionario expondrá su informe de gestión, en medio de la controversia judicial que lo involucra.

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Durante una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el dirigente de La Libertad Avanza anticipó un clima de alta tensión en el recinto: “Va a ser picante. Compren pochoclos”, afirmó.

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Respaldo en medio de las denuncias

Menem defendió a Adorni frente a las acusaciones por presunta corrupción, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Además cuestionó el rol de la oposición en el actual escenario político.

Según sostuvo, las críticas tienen como objetivo “generar desánimo” y “llevar al Gobierno al barro”. A la vez, Menem remarcó que no existen propuestas alternativas por parte de los otros espacios.

Martín Menem junto a Manuel Adorni
Martín Menem:

Martín Menem: "Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni". (archivo)

El funcionario nacional se encuentra en el centro de la escena política tras las investigaciones judiciales en su contra, lo que suma expectativa a su exposición ante los diputados. Su presentación se dará en un contexto de fuerte polarización política, con la oposición preparada para cuestionar su gestión y el oficialismo decidido a respaldarlo.

Desde el entorno del oficialismo anticipan que el debate será intenso y con cruces directos, en una sesión que podría marcar un punto clave en la agenda parlamentaria.

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