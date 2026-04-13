Las dos policías prestamistas declararon que Manuel Adorni les debe 70.000 dólares

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio , las mujeres policías que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete Manuel Adorni , en la compra de su departamento de avenida Asamblea en el barrio porteño de Parque Chacabuco , declararon esta mañana ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del funcionario.

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Se trata de la madre -comisario retirada- e hija -contadora que no ejerce porque es uniformada- que figuran como acreedoras de Adorni, dado que ambas le habrían otorgado una hipoteca “no bancaria” 100.000 dólares (85.000 y 15.000, respectivamente) para la compra del inmueble que posee sobre la avenida Asamblea, el mismo día en que la esposa del funcionario, la coach ontológica Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Frente a los flashes de las cámaras en los tribunales de Comodoro Py, las mujeres evitaron dar declaraciones a los periodistas.

Según revelaron fuentes judiciales a Infobae, las policías que figuran como acreedoras declararon ante el fiscal Gerardo Pollicita que Adorni abonó cuotas de 900 dólares en concepto de intereses desde noviembre de 2024. Tras una cancelación parcial de 30.000 dólares de capital, el pago mensual se redujo a 600 dólares . Actualmente, el jefe de Gabinete mantiene una deuda remanente de 70.000 dólares con vencimiento en noviembre de 2026.

La investigación detalla que el préstamo original de 100.000 dólares , otorgado por Graciela Molina y Victoria Cancio, se entregó en efectivo en la escribanía de Adriana Nechevenko .

En aquel encuentro, el entonces vocero presidencial habría recibido los fondos para adquirir la propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según la reconstrucción de los hechos, su esposa depositó el efectivo en una sucursal del Banco Galicia para luego transferirlo al vendedor, Juan Ernesto Cosentino.

El edificio de Asamblea 1.100 donde tiene un departamento Adorni, frente al Parque Chacabuco El edificio de Asamblea 1.100 donde tiene un departamento Adorni, frente al Parque Chacabuco Gentileza

En la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), el jefe de Gabinete detalló una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y otra de 7.740.000 pesos con Cancio, ambas garantizadas con el inmueble de Asamblea. La fiscalía ahora busca contrastar ese dato con la trazabilidad real de los fondos.

Según la escribana que validó las firmas de ambas viviendas, no existen préstamos de dinero en efectivo y las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.

De acuerdo su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo de los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.

Por su parte, Pollicita debe determinar si estos préstamos de las dos policías fueron legítimos o si se utilizaron para ocultar el origen de los fondos, dado que el precio de compra del departamento, que es de 230.000 dólares, estaría por debajo de los valores de mercado.

Manuel Adorni Mansión en Exaltación de la Cruz

La semana pasada, la Justicia también tomó declaración vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni.

El miércoles que viene será el turno de otras dos testigos: en esta ocasión, las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo que le vendieron a Adorni su nuevo departamento -sin desprenderse del anterior-, esta vez en Caballito.

El funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30.000 dólares y quedó debiendo 200.000 a saldar en noviembre próximo, sin intereses.