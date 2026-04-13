Apoyo político: Karina Milei acompañó a Manuel Adorni en una visita al Malbrán

Karina Milei encabezó una visita al Malbrán junto a Manuel Adorni y Mario Lugones, en medio de cuestionamientos judiciales y conflictos en Salud.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió a expresar su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una recorrida oficial por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Malbrán. De la cita también participó el ministro de Salud, Mario Lugones.

La actividad se realizó en el Centro de Contención Biológica, donde funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina. Este tipo de instalaciones está destinado al estudio de agentes biológicos de alto riesgo y posiciona a la Argentina dentro de la red internacional de máxima seguridad sanitaria.

Un respaldo en medio de cuestionamientos La presencia de Karina Milei junto a Adorni se dio en un contexto marcado por cuestionamientos hacia el funcionario, quien se encuentra bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito vinculado a la compra de propiedades y viajes al exterior.

En paralelo, Lugones atraviesa un conflicto en el ámbito sanitario debido a reclamos por demoras en los pagos de prestaciones del PAMI, lo que generó tensiones dentro del sistema de salud.

Un laboratorio clave para la seguridad sanitaria Desde el Gobierno destacaron que el nuevo laboratorio permitirá fortalecer la capacidad del país para prevenir y estudiar enfermedades emergentes de alto riesgo, además de mejorar la respuesta ante posibles crisis sanitarias.