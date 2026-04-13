Una diputada mendocina impulsa un proyecto contra la supuesta "red de desinformación rusa"

La diputada nacional por Mendoza de La Libertad Avanza , Mercedes Llano , presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de declaración para “repudiar enérgicamente” lo que definió como una red de desinformación extranjera que operaría en el país.

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La iniciativa se alinea con la postura del Gobierno de Javier Milei, que denuncia intentos de “desestabilización” mediante el financiamiento de noticias falsas y la creación de perfiles periodísticos ficticios, supuestamente orquestados por Rusia para instalar narrativas con fines políticos.

Según planteó la legisladora mendocina, estas maniobras tendrían como objetivo influir en la opinión pública y erosionar la confianza en las instituciones democráticas.

La iniciativa advierte sobre “la existencia de una red sofisticada de injerencia extranjera que habría operado en territorio argentino en los últimos meses, mediante la publicación de contenidos falsos en medios digitales locales y la utilización de identidades ficticias generadas con inteligencia artificial para influir en la opinión pública”.

Producto de esta denuncia, el Gobierno decidió retirar preventivamente las acreditaciones a determinados medios que cubren cotidianamente la actividad de la Casa Rosada .

Mercedes Llano Diputada nacional por Mendoza de La Libertad Avanza, Mercedes Llano.

En los fundamentos del proyecto, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Llano subraya que “estas acciones buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas y distorsionar el debate público, atentando contra la soberanía informativa de la Argentina”.

“Los abusos de la libertad se combaten con más libertad. Este proyecto busca ejercer el derecho de defensa institucional, refutando estas maniobras de desestabilización y reafirmando nuestro compromiso con la verdad y la transparencia informativa”, sostuvo la diputada.

Asimismo, la legisladora remarcó la importancia de “fortalecer el periodismo independiente” y advirtió sobre “los riesgos de un ecosistema mediático vulnerable, donde la dependencia de la pauta oficial puede facilitar la penetración de intereses externos”.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de los diputados de La Libertad Avanza Patricia Holzman, Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Bárbara Andreussi, Romina Diez, Adrián Brizuela, Gabriela Flores, César Treffinger, Laura Soldano, Rosario Goitia, Carlos Zapata, Sabrina Ajmechet, Gladys Humenuk y Eliana Bruno.