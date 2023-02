Daniel Orozco blanqueó que quiere ser vice de Alfredo Cornejo y habló de la interna en Las Heras

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, fue anfitrión del hombre más buscado por las cámaras en las últimas horas. Luego de que el gobernador Rodolfo Suárez lo ungiera como candidato a la gobernación para las elecciones, Alfredo Cornejo tomó la palabra ayer, en una presentación de libros en ese departamento.

El senador nacional dijo que “es muy probable que acepte” el pedido de Suárez y demás dirigentes del radicalismo. Entonces una vez concluido el acto, Orozco le dijo a la prensa: “Alfredo todavía no lo dice, pero tiene el 99% de posibilidades de que sea el candidato”.

Cabe destacar que intendente lasherino decidió bajar su candidatura, tras el operativo clamor desatado por la UCR a favor de Cornejo. Entonces trascendió que le interesa acompañarlo en la fórmula como candidato a vice y él lo blanqueó.

“¿A quién no le gustaría ser candidato a vice de Cornejo? Es una figura que verdaderamente te enseña permanentemente y tiene don de servir. Está involucrado en todas las cosas”, afirmó, dejando claro sus intereses y descartó a la vez que le seduzca ser ministro de Salud de un futuro gobierno.

“No se puede nuclear a una persona por ser médico. No hay que tener esas divisiones”, comentó algo molesto ante una consulta.

La danza de nombres en el departamento

Orozco tiene a varios de sus funcionarios lanzados por la precandidatura a la intendencia. Respectivamente se trata de la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz; el secretario de la Intendencia, Fabián “Oso” Tello; el secretario de Obras, Francisco “Pancho” Lopresti; y también el director de Desarrollo Organizacional, Guillermo Bustos.

Sin embargo, hay otros dos nombres anotados fuera de su gestión. El Presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y también el secretario de Desarrollo Urbano de Capital, Juan Manuel Filice. Todos ellos no quisieron perderse el acto y estuvieron presentes en el cine Tadicor.

El intendente dijo que todos están habilitados a competir, pero dejó entrever que el candidato “tiene que ser del equipo” y también sostuvo que no pesarán los “amiguismos” u otros tipos de relaciones. Cabe destacar que Ortiz es su pareja, por lo que cobra más fuerza esa declaración.

“Nosotros tenemos que ver quien es el mejor encarna los sentimientos de los lasherinos. Pero tiene que ser parte del equipo. En estos siete años de gestión uno aprende cosas y sabe muy bien lo que necesitan los vecinos”, deslizó el intendente.

Y sostuvo que “el próximo candidato va a salir en función del humor social y el escenario político. No sabemos si necesitamos un 5, un arquero o un 10, pero todo va a salir de eso. Yo no me voy a equivocar. Uno puede tener un amiguismo o una relación, pero lo que la gente necesita es otra cosa y hoy no me puedo equivocar. Costó mucho poner de pie a este departamento”.

“Yo siempre digo que no funcionan los egos personales. Tenemos que ver lo que la gente necesita, no lo que yo necesito. En base a eso tenemos que buscar al mejor”, enfatizó Orozco

Además dijo que la decisión va a pasar por él, pero será consultada con los dirigentes importantes de la UCR y dijo que cuentan con tiempo, aunque podría precipitarse. “Hasta abril tenemos tiempo. Lo podemos hacer antes, claro. Si las necesidades dicen”, cerró.