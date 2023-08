Alberto Fernández reapareció en público y dijo que no habla “porque no es candidato”

Este miércoles Alberto Fernández participó en la entrega de 279 viviendas en la provincia de Neuquén, donde se refirió por primera vez a los resultados de las PASO, a la renegociación de la deuda con el FMI y al impacto de la devaluación.

En medio de la preocupación que ha generado en la sociedad la seguidilla de robos en banda, que se han registrado en distintas partes del país, llamó a “cuidar la convivencia democrática y la paz social”.

“Todos están muy preocupados con mi agenda, ‘qué estamos haciendo, dónde está, por qué no habla’. Básicamente no hablo porque no soy candidato, soy presidente, y tengo que seguir trabajando y resolviendo los problemas que los argentinos tienen”, sostuvo el mandatario.

Además, el Presidente contó que estuvo en contacto con una víctima de los robos en Río Cuarto y que ayer a la madrugada estuvo hablando con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, “para preguntarle qué estaba pasando” en su distrito.

“Nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas de los argentinos y sus ingresos. Pero preservar la paz y la tranquilidad social es muy importante, sé que cuento con cada gobernador”, indicó.

“Qué no nos rompan la tranquilidad pública, la paz social, la convivencia democrática”, pidió el mandatario. Y agregó: “Aquellos que creen que es un buen modo de incentivar la violencia, les digo que ya hemos vivido demasiada violencia y momentos ingratos para repetirlos innecesariamente”.

“Hasta el último día de mi mandato pondré todo mi empeño para que los argentinos mejoren su calidad de vida y que la justicia social exista y no ande alguien diciendo que es algo irrealizable”, sostuvo Fernández en alusión a los dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Alberto Fernández habló de las PASO

Este miércoles, el Presidente habló por primera vez del resultado de las PASO del pasado 13 de agosto como un emergente de una “una sociedad dividida en tres partes”, dijo entender que “hay muchos reclamos” contra su Gobierno, pero reiteró que dio “lo mejor para que Argentina esté de pie”.

“Nos ha tocado un tiempo muy ingrato”, resumió Fernández y destacó que, con el ministro de Economía, Sergio Massa, “acaba de resolverse” el acuerdo con el FMI que, desde su punto de vista, “hubiera sido mucho mejor” que no fuera suscripto por el macrismo.

Seguí leyendo