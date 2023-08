La agenda de Alberto Fernández: saludó a un periodista en la radio por su cumpleaños y le dedicó una canción

En un momento sorprendente e inesperado durante su programa de radio, el conocido periodista Ernesto Tenembaum recibió un llamado en vivo del presidente Alberto Fernández para desearle un feliz cumpleaños en el día de su sexagésimo aniversario.

El saludo de cumpleaños de Alberto Fernández al periodista Ernesto Tenembaum

La llamada telefónica, que duró alrededor de diez minutos en Radio Con Vos, no sólo dejó al oyente medio desconcertado, sino que también brindó una ventana a una charla casual entre el periodista y el mandatario. En un tono relajado, Alberto Fernández expresó: “Estoy llamando para saludar a un gran periodista que a partir de hoy se convierte en un sexagenario”, y añadió con humor: “Que es una palabra que lo vuelve un hombre muy maduro”.

El Presidente no se detuvo y continuó compartiendo su aprecio por Tenembaum. A pesar de las diferencias y desacuerdos, mencionó que valoraba la honestidad intelectual del periodista y su profunda dedicación a su trabajo. “A pesar de eso le quedan muchos años por delante para disfrutarlo y padecerlo. Pero que es un gran periodista. Que escribe cosas muy erradas muchas veces, pero con profunda honestidad intelectual, pero que valoro y quiero mucho en lo personal mucho mucho mucho y me he sumado en los saludos. Feliz cumpleaños, soy Alberto Fernández”, dijo el mandatario.

El diálogo no estuvo exento de menciones deportivas y musicales. Fernández, apasionado hincha Argentinos Juniors, bromeó sobre la reciente derrota de su equipo en la Copa Libertadores y discutió la situación actual del equipo. También hizo referencia a la música, mencionando que le regalaría un tema del músico Lito Nebbia a Tenembaum, titulado “Días de conflicto”, que consideraba adecuado para la coyuntura actual del país.

Tenembaum descartó hacerle una entrevista porque “no corresponde” y reflexionó sobre su relación con el presidente: “Antes de ser presidente, hemos hablado muchísimo. Una recorrida común. Cuando empezó su presidencia, le dije ‘esta relación va a terminar mal’. Puedo entender que un presidente haga cosas que no me gustan, pero voy a escribir cosas que no te gustan. Hubo momentos que se enfrió, pero nunca se cortó el diálogo. Y eso lo valoro” comentó.

Lo que llevó a Alberto a responder con elogios: “Un periodista honesto hace su trabajo y dice cosas que a veces no gustan. A veces dice locuras, pero valoro mucho. Es un tiempo en que el periodismo ha perdido mucho criterio y vos siempre has tenido criterio”, sostuvo.

Y además agregó: “Tenés una enorme honestidad intelectual, Decis las cosas creyéndolas. A veces decimos cosas que estamos equivocados, pero las creemos honestamente. O que muchos no comparten, pero las creemos honestamente”.

Finalmente, los periodistas de Radio Con Vos le hicieron algunas preguntas relevantes. Fernández contestó que mantiene contacto permanente con Sergio Massa y que aún no tiene definido si irá al bunker de Unión por la Patria el próximo domingo.

